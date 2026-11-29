Propunerile vor fi înaintate în curând șefei guvernului Sanae Takaichi. FOTO: Hepta

Partidul Liberal Democrat aflat la guvernare în Japonia a decis vineri să propună acordarea de beneficii și servicii în valoare de aproximativ 10 milioane de yeni (63.000 de dolari) familiilor care au un al treilea copil sau mai mulți, în cadrul eforturilor de a combate declinul natalității în țara asiatică, relatează Kyodo, potrivit Agerpres.



Grupul de lucru al partidului pentru strategia demografică solicită, de asemenea, înființarea unei noi agenții guvernamentale care să se ocupe de problema scăderii populației.



Propunerile vor fi înaintate în curând șefei guvernului Sanae Takaichi, înainte de adoptarea, preconizată pentru sfârșitul anului, a unei strategii demografice cuprinzătoare de către guvern.



Grupul de lucru a subliniat că responsabilitatea financiară pentru creșterea copiilor ar trebui distribuită mai larg la nivelul întregii societăți.



Între altele, se preconizează extinderea serviciilor gratuite de îngrijire a copiilor - disponibile în prezent, în principiu, pentru copiii cu vârste între 3 și 5 ani - și către copiii mai mici, precum și asigurarea unei finanțări la nivel național, astfel încât costurile pentru asistența medicală, îngrijirea copiilor și mesele școlare să nu varieze în funcție de regiune.



Grupul de lucru a recomandat de asemenea revizuirea politicilor de ocupare a forței de muncă pentru persoanele în vârstă, inclusiv prin creșterea vârstei de pensionare, având în vedere că este de așteptat ca scăderea populației Japoniei să continue să diminueze disponibilitatea forței de muncă și să pună presiune pe sistemul de securitate socială.