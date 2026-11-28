Vânătorii de comori au găsit 17 tone de monede de argint pe fundul oceanului. Ce s-a întâmplat cu ele

5 minute de citit Publicat la 08:00 28 Noi 2026 Modificat la 08:20 28 Noi 2026

Navele transportau argint și alte mărfuri provenite din America, inclusiv monede bătute în monetăriile coloniilor spaniole. Foto: Getty Images

Aproximativ 700 de monede de argint recuperate de pe o fregată spaniolă scufundată în 1804 sunt expuse acum în Cádiz, portul în care nava ar fi trebuit să ajungă în urmă cu peste două secole. Expoziția, deschisă pe 12 septembrie 2026, readuce o parte din încărcătura controversată a vasului în locul în care s-ar fi încheiat călătoria sa, întreruptă de un atac al flotei britanice, potrivit DailyGalaxy.

Monedele fac parte din comoara recuperată de pe epava navei Nuestra Señora de las Mercedes, o fregată spaniolă care a devenit centrul unei dispute juridice de lungă durată între Spania și compania americană de explorări maritime Odyssey Marine Exploration.

În 2007, compania a recuperat aproximativ 594.000 de monede și le-a transportat în Florida. După ani de procese, instanțele americane au decis că Odyssey trebuie să predea întreaga colecție Spaniei, fără să primească despăgubirile pentru operațiunea de recuperare pe care le solicitase.

La Muzeul Cortes din Cádiz, cele 700 de monede expuse sunt însoțite de obiecte care oferă indicii despre încărcătura navei și despre rețeaua comercială care lega Spania de teritoriile sale din America. Potrivit agenției Europa Press, expoziția va putea fi vizitată până la sfârșitul lunii martie 2027.

Atacul britanic care a scufundat fregata în 1804

Pe 5 octombrie 1804, Nuestra Señora de las Mercedes naviga spre Cádiz, alături de alte trei fregate spaniole. Convoiul a fost interceptat de o escadră britanică în apropiere de Capul Santa Maria, în largul Portugaliei.

Navele transportau argint și alte mărfuri provenite din America, inclusiv monede bătute în monetăriile coloniilor spaniole.

Deși Marea Britanie și Spania nu se aflau oficial în război, comandanții britanici se temeau că încărcătura ar putea contribui la finanțarea Franței lui Napoleon. Din acest motiv, au încercat să captureze vasele spaniole. A urmat o confruntare armată.

La doar câteva minute de la începutul luptei, magazia cu pulbere a fregatei Mercedes a explodat, distrugând nava. Sute de oameni au murit, iar celelalte trei fregate spaniole au fost capturate de britanici.

Incidentul a contribuit la declanșarea războiului dintre Spania și Marea Britanie, în același an, înaintea confruntării navale de la Trafalgar, din 1805.

Epava a ajuns la aproximativ 1.100 de metri sub nivelul mării. Resturile navei s-au împrăștiat pe fundul oceanului, fără să mai păstreze forma unei fregate. Acest lucru avea să complice identificarea ei atunci când vânătorii de comori au descoperit zona, două secole mai târziu.

Comoara descoperită de americani și disputa câștigată de Spania

În martie 2007, compania Odyssey Marine Exploration, cu sediul în Florida, a identificat un câmp de resturi pe fundul Atlanticului, în apele internaționale, la vest de Strâmtoarea Gibraltar.

Potrivit unei hotărâri ulterioare a unei curți federale de apel din Statele Unite, zona cercetată se întindea pe aproximativ 368 de metri lungime și 110 metri lățime. Echipa a cartografiat fundul oceanului și a început să recupereze monede și alte obiecte.

În mai 2007, când compania a făcut publică operațiunea, aceasta a fost prezentată sub numele de cod „Black Swan”. La început, Odyssey nu a dezvăluit identitatea navei de pe care provenea comoara.

Valoarea acesteia a fost estimată la aproximativ 500 de milioane de dolari. Suma reprezenta însă o evaluare vehiculată la acel moment, nu valoarea obținută efectiv în urma unei vânzări.

Odyssey a încercat să obțină dreptul de proprietate asupra comorii în baza legislației maritime sau, în subsidiar, să primească o recompensă pentru operațiunea de recuperare. Spania a susținut însă că epava aparținea fregatei Mercedes, o navă militară spaniolă protejată de principiul imunității suverane.

În dispută au intervenit și Peru, precum și 25 de persoane care au revendicat drepturi asupra încărcăturii. Pretențiile lor erau legate atât de locul de proveniență al argintului, cât și de comercianții care transportaseră mărfuri la bordul fregatei.

Instanțele americane au analizat probele materiale și documentele istorice, inclusiv informațiile despre încărcătura navei. În septembrie 2011, Curtea de Apel a celui de-al unsprezecelea circuit a confirmat poziția Spaniei.

Decizia s-a bazat pe Legea privind imunitățile suverane ale statelor străine și pe protecția acordată epavelor navelor militare. Judecătorii au stabilit că această imunitate se extinde și asupra bunurilor transportate de fregata Mercedes, chiar dacă unele dintre ele ar fi putut aparține inițial unor persoane private.

Instanța nu a decis însă că Spania este proprietara de drept a fiecărui obiect recuperat. Hotărârea a stabilit că Odyssey nu își putea susține revendicările împotriva unei epave protejate de imunitatea suverană în cadrul acelui proces.

În februarie 2012, două aeronave militare spaniole de transport au dus comoara din Florida în Spania. Colecția a fost preluată ulterior de Muzeul Național de Arheologie Subacvatică ARQUA, din Cartagena.

Disputa a avut și alte consecințe financiare pentru compania americană. În septembrie 2013, o instanță federală din SUA a obligat Odyssey să plătească Spaniei 1.072.979 de dolari, reprezentând cheltuieli și sancțiuni legate de modul în care compania a acționat în timpul procesului.

Ce au mai descoperit arheologii pe epavă

Recuperarea monedelor nu a încheiat cercetările spaniole. Între 2015 și 2017, arheologii au organizat trei expediții pentru documentarea epavei și recuperarea unor obiecte cu ajutorul echipamentelor subacvatice telecomandate.

În 2017, cercetătorii au adus la suprafață două tunuri mari din bronz, aflate la o adâncime de peste 1.130 de metri.

Unul dintre ele, numit Santa Bárbara, datează din 1586. Are o lungime de 4,3 metri și cântărește aproximativ 2,8 tone. Autoritățile spaniole au precizat că tunurile corespund unor piese menționate în inventarul istoric al încărcăturii fregatei Mercedes. Descoperirea a oferit astfel o nouă dovadă care leagă epava de nava scufundată în 1804.

Expoziția din Cádiz pune accentul și pe o altă latură a recuperării. Cele 700 de monede de argint expuse sunt piese de opt reali, bătute în monetăriile din Lima și Potosí, două importante centre de producție a argintului din perioada colonială.

Vizitatorii pot vedea și obiecte asociate altor mărfuri transportate de fregată, printre care cacao, lână și medicamente. Astfel, monedele sunt prezentate în contextul întregii încărcături și al legăturilor comerciale dintre Spania și teritoriile sale de peste ocean.

Intitulată „Nuestra Señora de las Mercedes: Una historia en común”, expoziția a fost inaugurată pe 12 septembrie 2026, la Muzeul Cortes din Cádiz, și este programată să rămână deschisă până la sfârșitul lunii martie 2027.

Pentru nava distrusă în timp ce se apropia de Cádiz, orașul în care trebuia să-și încheie călătoria în 1804, întoarcerea unei părți din încărcătură are o semnificație aparte. După mai bine de două secole, monedele de argint au ajuns, în cele din urmă, la destinația pe care fregata nu a mai apucat să o atingă.