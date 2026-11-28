Misterul vaporului plin cu aur dispărut în ocean. Ce au descoperit exploratorii pe fundul mării

6 minute de citit Publicat la 08:00 28 Noi 2026 Modificat la 08:18 28 Noi 2026

La bord se afla o cantitate impresionantă de aur, evaluată la 1,2 milioane de dolari la vremea respectivă. Foto: Getty Images

Cu mult înainte de tragedia Titanicului, unul dintre cele mai cunoscute naufragii din istoria Statelor Unite a fost cel al navei SS Central America. Vaporul cu structură din lemn asigura legătura dintre San Francisco și New York, într-o perioadă în care nu exista încă o cale ferată care să traverseze întregul continent american. În septembrie 1857, nava s-a scufundat în largul coastelor statului Carolina de Sud, potrivit PopularScience.

425 de oameni și-au pierdut viața. În ciuda numărului mare de victime, povestea navei a rămas puțin cunoscută publicului larg. Dar tragedia nu a fost singurul motiv pentru care SS Central America a intrat în istorie. La bord se afla și o cantitate impresionantă de aur, evaluată la 1,2 milioane de dolari la vremea respectivă, potrivit unui dosar judiciar din 1992 referitor la epavă. Raportată la valoarea actuală a aurului, suma ar echivala cu aproximativ 236 de milioane de dolari.

Aceasta era însă doar încărcătura documentată. Nava transporta și pasageri înstăriți, care ar fi putut avea asupra lor propriile rezerve de aur. Prin urmare, valoarea totală a metalului prețios pierdut în naufragiu ar putea fi chiar mai mare.

O navă plină cu aur, dispărută pe fundul oceanului timp de peste un secol. Povestea devine și mai spectaculoasă dacă luăm în calcul faptul că pierderea încărcăturii a contribuit la declanșarea unei crize economice, iar descoperirea epavei, în anii 1980, a fost urmată de zeci de ani de procese.

Drumul dificil dintre San Francisco și New York

În anii 1850, călătoria de la San Francisco la New York era departe de a fi simplă. Nu existau nici automobile, nici drumuri moderne, iar o cale ferată care să lege cele două coaste ale Statelor Unite nu fusese construită.

Una dintre cele mai practice variante presupunea o călătorie cu vaporul până în zona actualului Panama, traversarea istmului cu trenul și apoi o nouă deplasare pe mare, până la New York.

SS Central America asigura o parte din acest traseu, pe Oceanul Atlantic. Nava a plecat de pe coasta estică a statului Panama pe 3 septembrie 1857, având la bord 592 de persoane. Următoarea și singura oprire era Havana, în Cuba.

Potrivit unei relatări publicate de Institutul Naval al Statelor Unite, vremea era foarte bună pe 8 septembrie, când vaporul a părăsit portul cubanez. Situația s-a schimbat însă dramatic în zilele următoare.

Vânturile cu forță de uragan au început să lovească nava din lemn. Pe 11 septembrie, echipajul încerca deja să evacueze apa care pătrundea în interior. Până la prânz, toți bărbații de la bord participau la eforturile de salvare a vaporului.

Munca lor nu a fost suficientă. În jurul orei 14:00, apa ajunsese la nivelul cazanelor, iar nava a rămas în derivă. Pomparea și evacuarea apei au continuat pe tot parcursul nopții. Pentru o vreme, a existat speranța că furtuna se va liniști suficient cât să permită evacuarea tuturor celor aflați la bord.

Speranțele s-au risipit însă în cursul dimineții. Furtuna a revenit, iar căpitanul a cerut ajutorul unei nave aflate în apropiere, Marine. Doar 100 de persoane au reușit să ajungă la bordul acesteia, printre ele numărându-se toate cele 59 de femei și copii aflați pe SS Central America.

În jurul orei 20:00, căpitanul a dispărut odată cu nava. Alături de el au murit cei mai mulți dintre bărbații rămași la bord, trași în adâncuri de curenții formați în momentul scufundării.

Puținii supraviețuitori au reușit să se agațe de uși, scaune și alte obiecte plutitoare. Au rămas în apă până când o altă navă, Ellen, i-a găsit și i-a salvat.

În total, 425 de persoane au murit în naufragiu.

Cum a fost găsită epava după mai bine de un secol

O navă atât de cunoscută, despre care se știa că transportase o cantitate uriașă de aur, a devenit rapid o legendă. De-a lungul anilor, numeroși căutători de comori au încercat să-i găsească epava, fără succes.

Descoperirea a venit abia în anii 1980, când grupul Columbus-America Discovery Group, din Ohio, condus de căutătorul de comori Tommy Gregory Thompson, a localizat nava.

Reușita a fost posibilă datorită tehnologiei avansate pentru acea perioadă: sonar și vehicule subacvatice telecomandate. Dar un rol important l-au avut și calculele matematice.

Matematicianul Lawrence D. Stone, cercetătorul ale cărui metode au stat la baza căutărilor, a explicat strategia într-o lucrare publicată în 1992. Echipa a folosit teoria bayesiană a căutării, o metodă prin care sunt formulate mai multe ipoteze privind locul în care s-ar putea afla o epavă. Fiecărei ipoteze îi este atribuită o probabilitate, iar rezultatele sunt reunite într-o hartă care indică zonele în care există cele mai mari șanse ca nava să fie găsită.

Căutările încep din zonele considerate cele mai promițătoare și continuă, treptat, către cele cu probabilități mai mici.

Operațiunea a durat 40 de zile și a acoperit aproximativ 1.400 de mile pătrate de ocean, în largul coastelor Carolinei. În cele din urmă, epava a fost localizată într-o zonă considerată relativ puțin probabilă, dar care fusese inclusă în traseul de căutare. În 1988, un vehicul subacvatic telecomandat a oferit primele imagini ale navei.

Descoperirea a demonstrat și o particularitate a calculelor de probabilitate: varianta considerată cea mai plauzibilă nu este întotdeauna cea care se confirmă în realitate. Asta nu înseamnă însă că astfel de calcule sunt inutile. Ele pot orienta cercetările și pot duce la rezultate chiar și atunci când răspunsul se află într-o zonă mai puțin probabilă.

Ce s-a întâmplat cu aurul recuperat de pe navă

În anii care au urmat descoperirii, echipa a reușit să recupereze cea mai mare parte a transportului comercial de aur. În 1993, un judecător federal a evaluat lingourile la aproximativ 21 de milioane de dolari. Monedele și lingourile provenite de pe o navă celebră aveau însă o valoare mult mai mare pentru colecționari.

În anul 2000, cea mai mare parte a aurului recuperat a fost vândută pentru aproximativ 50 de milioane de dolari. În prezent, cea mai mare parte a comorii se află în colecții private.

Povestea ar fi putut să se încheie aici: epava fusese găsită, aurul recuperat și vândut, iar cei implicați își primiseră recompensa. În realitate, descoperirea a deschis un lung șir de procese.

Zeci de ani de procese pentru comoara de pe SS Central America

În 1989, companiile de asigurări care acoperiseră pierderile provocate de naufragiul din 1857 au revendicat dreptul asupra aurului. Argumentul lor era că despăgubiseră clienții care își pierduseră bunurile în naufragiu și, prin urmare, comoara recuperată ar fi trebuit să le revină.

Companiile au pierdut procesul, însă disputele juridice nu s-au oprit aici.

Tommy Gregory Thompson strânsese 12,5 milioane de dolari de la investitori pentru finanțarea expediției. În 2005, aceștia l-au dat în judecată, susținând că nu primiseră nicio parte din câștigurile obținute în urma recuperării comorii, nici măcar după vânzarea aurului din 2000.

Un an mai târziu, mai mulți membri ai echipei lui Thompson au deschis, la rândul lor, procese.

În 2012, Thompson a dispărut și s-a ascuns, fiind arestat abia în 2015. A rămas în detenție până în martie 2026. Între timp, aproximativ 500 de monede de aur sunt în continuare de negăsit.

Este un final neașteptat pentru o poveste care îmbină istoria, matematica și tehnologia. Iar aventurile navei SS Central America s-ar putea să nu se fi încheiat.

Ar mai putea exista aur pe fundul oceanului

În 2018, o nouă expediție a recuperat alte cantități de aur dintr-un seif aflat într-un compartiment destinat pasagerilor. Descoperirea a readus în atenție posibilitatea ca epava să mai ascundă și alte obiecte de valoare.

După mai bine de 160 de ani de la naufragiu, SS Central America continuă să păstreze secrete pe fundul oceanului. Iar comoara care a transformat vaporul într-o legendă ar putea să nu fi fost recuperată în întregime.