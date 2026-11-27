Drone, AI și apărare: cum a ajuns Portugalia în top 10 european la investiții în tehnologie, datorită unei tranzacții uriașe

3 minute de citit Publicat la 23:12 27 Noi 2026 Modificat la 23:12 27 Noi 2026

sursa foto: Facebook / Tekever

Runda de finanțare a companiei Tekever a contribuit decisiv la accelerarea investițiilor în Portugalia, care ar urma să crească cu 187% anul acesta. Țara câștigă teren în peisajul european, în urma unei redresări mai ample a investițiilor în tehnologie în restul Europei, notează Euronews.

Ecosistemul tehnologic portughez trece printr-unul dintre cei mai importanți ani în ceea ce privește atragerea de capital. Potrivit estimărilor din raportul State of European Tech 2026, realizat de Atomico, Portugalia ar urma să atragă în 2026 investiții de capital de risc de 910 milioane de dolari.

Suma înseamnă o creștere de 187% față de cele 320 de milioane de dolari înregistrate în 2025. Cu acest rezultat, Portugalia urcă pe locul zece în clasamentul țărilor europene după volumul investițiilor în companii de tehnologie, după ce anul trecut încheiase pe locul 14.

Unul dintre principalii factori din spatele acestei evoluții este finanțarea obținută de Tekever. Compania portugheză, specializată în sisteme autonome și tehnologii de inteligență artificială, a atras în septembrie 2026 o rundă de investiții de 580 de milioane de dolari.

Amploarea tranzacției arată interesul tot mai mare al investitorilor pentru companiile locale capabile să dezvolte tehnologie în sectoare strategice, în special în domeniul apărării.

Performanța Portugaliei reflectă o tendință mai largă de redresare a investițiilor în tehnologie la nivel european. Potrivit Atomico, Europa ar urma să înregistreze în 2026 investiții de 81 de miliarde de dolari, cu 62% mai mult decât anul precedent. Ar fi al doilea cel mai bun rezultat din istorie, depășit doar de cele 94 de miliarde de dolari atinse în 2021.

Deși investițiile în tehnologie din Europa sunt în creștere, capitalul se concentrează într-un număr tot mai mic de companii. Din 2021 încoace, numărul rundelor de finanțare timpurii (primele investiții, dinaintea rundei Series A) a scăzut constant, cu aproape 30% între 2021 și 2025. În aceeași perioadă, numărul total al rundelor Series A și Series B a scăzut cu 19%.

Potrivit raportului, datele pentru 2026, care includ o extrapolare pentru estimarea rezultatelor pe întregul an, indică noi scăderi.

Sectorul tehnologic își consolidează rolul de motor al locurilor de muncă

Europa ar urma să atingă în 2026 un record de 40.000 de noi fondatori de companii de tehnologie, cu 36% mai mulți decât în 2025 și cu 80% mai mulți decât în 2024. În 2026, 29% dintre noii fondatori de companii de tehnologie din lume se aflau în Europa, cea mai mare pondere dintre toate regiunile, puțin peste Statele Unite, cu 28%.

Valoarea totală a ecosistemului tehnologic european a crescut, la rândul ei, în fiecare an începând din 2017, cu singura excepție a anului 2022. În prezent, ecosistemul este evaluat la 4.400 de miliarde de dolari.

În ultimul deceniu, tehnologia a fost cel mai mare motor de creare a locurilor de muncă din Europa, cu o creștere de aproximativ 6% pe an.

Astfel, sectorul este cel cu cea mai rapidă creștere a numărului de locuri de muncă. Depășește ritmul obișnuit de creștere din domenii precum sănătatea, ospitalitatea și construcțiile, dar și din bănci, asigurări, consultanță și contabilitate. Din 2016, locurile de muncă din tehnologie au crescut în total cu 62%, în timp ce cele din afara sectorului au crescut cu doar 11%.

Potrivit raportului Atomico, marea majoritate a acestor posturi (81%) se află în companii locale, cu sediul în Europa.

SUA au investit în inteligență artificială, în nouă luni, de cinci ori mai mult decât Europa într-un deceniu

Investițiile europene în inteligență artificială și infrastructură de calcul cresc într-un ritm fără precedent. În 2026 s-au dublat, ajungând la 20 de miliarde de dolari, față de 9,5 miliarde în anul precedent.

Cu toate acestea, Atomico subliniază că decalajul față de Statele Unite s-a adâncit în ultimii trei ani. Doar creșterea investițiilor americane din primele nouă luni ale acestui an a depășit tot capitalul pe care Europa l-a investit în acest sector timp de un deceniu.

O parte importantă a finanțării globale se concentrează, de asemenea, într-un număr mic de companii de inteligență artificială. OpenAI și Anthropic atrag împreună 61% din investițiile la nivel mondial.

Potrivit raportului, diferența reflectă nu doar dimensiunea pieței americane, ci și capacitatea Statelor Unite de a mobiliza capital pentru proiecte care au nevoie de infrastructură tehnologică la scară largă, în special de putere de calcul.

Atomico arată că piețele europene de capital privat nu au încă profunzimea necesară pentru a finanța operațiuni de asemenea dimensiuni.

Din acest motiv, companiile, antreprenorii și instituțiile europene sunt nevoite să facă alegeri strategice cu privire la domeniile în care să investească și să concureze. Provocarea este dezvoltarea unor surse de finanțare care să țină pasul cu ambițiile tehnologice ale Europei și să permită companiilor să crească la scară globală.