4 minute de citit Publicat la 23:11 27 Noi 2026 Modificat la 23:11 27 Noi 2026

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Deși la prima vedere ar părea că problemele economice din 2026 sunt similare pe cele două maluri ale Atlanticului - concentrarea puterii financiare și economice și a câștigurilor economice în mâinile unei elite miliardare tot mai bogate și mai ruptă de celelalte segmente ale societății - situația pare să fie diferită în Europa față de America, scrie The Financial Times, care identifică o problemă pe care o are doar Europa, nu și America. Mai precis, fenomenul dezechilibrului economic care duce la transfer de bunăstare dinspre cei mai săraci spre cei mai bogați și cel în care doar cei mai bogați 1% se bucură de roadele creșterii economice sunt mai degrabă limitate la America. În Europa, creșterea economică anemică este factorul mai important, scriu jurnaliștii FT.

Printre numeroasele date economice publicate odată cu bugetul prezentat luna trecută de guvernul britanic, o statistică a atras în mod deosebit atenția. Dacă anii 2010 au reprezentat un deceniu dificil pentru finanțele familiilor britanice, veniturile medii crescând în termeni reali cu doar aproximativ 1% pe an, mai puțin de jumătate din ritmul înregistrat în deceniile precedente, anii 2020 se dovedesc, cumva, și mai slabi.

Se estimează că venitul disponibil mediu al gospodăriilor din Regatul Unit va crește cu doar 0,1% pe an în deceniul care se încheie în 2030, un avans aproape imperceptibil.

Confruntați cu statistici care indică stagnarea nivelului de trai al clasei de mijloc, mulți au recurs la o explicație familiară: beneficiile creșterii economice trebuie să fi fost acaparate de cei mai bogați, la fel ca în America.

Însă, realitatea este exact opusă. Dacă vi se pare că un deceniu cu o creștere de 0,1% este un rezultat prost, imaginați-vă o scădere de 0,1%.

Aceasta este evoluția înregistrată de cele 10% dintre gospodăriile britanice cu cele mai mari venituri, ale căror venituri după impozitare nu doar că au stagnat, ci au scăzut în anii 2020, revenind practic la nivelul din 2010.

Această contracție a veniturilor celor mai bogate 10% dintre gospodăriile britanice reprezintă nu doar cea mai slabă evoluție dintre toate categoriile sociale în aceeași perioadă, ci și cel mai prost rezultat înregistrat de orice decilă de venit într-un deceniu, de când au început să fie colectate datele, în anii 1960.

Contrastul puternic dintre realitate și percepția publică poate fi explicat printr-o versiune economică a observației atribuite adesea dramaturgului George Bernard Shaw: „Anglia și America sunt două țări despărțite de aceeași limbă”.

În ambele țări, oamenii obișnuiți privesc în jur și au sentimentul că situația lor economică este mult mai proastă decât ar trebui să fie. Și, în ambele cazuri, au dreptate. Însă motivele sunt foarte diferite.

Problema miliardarilor în America nu explică situația din Europa

În Statele Unite, datele confirmă percepția larg răspândită potrivit căreia cei mai bogați se distanțează tot mai mult de clasa de mijloc, într-o economie cu o evoluție în formă de K, în care beneficiile creșterii sunt concentrate disproporționat în rândul celor cu venituri mari.

În anii 2010 și 2020, veniturile gospodăriilor americane au crescut cel mai rapid în cazul celor mai bogate 10% și cel mai lent în cazul celor mai sărace 10%, în timp ce concentrarea averilor în vârful ierarhiei economice s-a accentuat.

Ceea ce este mai puțin cunoscut este cât de neobișnuită este situația Americii din acest punct de vedere.

Aproape nicio altă țară cu venituri ridicate nu prezintă același tipar, iar majoritatea înregistrează exact evoluția opusă.

Din Spania, Franța și Italia până în Regatul Unit, Canada și Australia, veniturile celor mai bogate 10% dintre gospodării au crescut mai lent decât cele ale clasei de mijloc sau ale gospodăriilor cu venituri mici, începând din 2010.

În timp ce Statele Unite au înregistrat o creștere economică solidă, de două ori mai mare decât media europeană la nivelul medianei, dar și o accentuare a inegalităților, în Europa diferența dintre veniturile celor bogați și ale celor săraci s-a redus.

Creșterea economică slabă a făcut ca veniturile să stagneze în toate categoriile sociale.

Este esențial ca politicienii, responsabilii de elaborarea politicilor economice și cetățenii să înțeleagă această distincție, dacă Regatul Unit și Europa vor să revină la o creștere generalizată a nivelului de trai, ale cărei beneficii să fie resimțite cu adevărat de toate categoriile sociale.

Provocarea Americii este să distribuie mai echitabil beneficiile creșterii sale economice solide, astfel încât clasa de mijloc să primească partea care i se cuvine.

O problemă europeană

Regatul Unit și Europa se confruntă, însă, cu un obstacol diferit.

În condițiile în care o creștere economică aproape inexistentă este distribuită relativ egal, soluția pentru dificultățile clasei de mijloc constă în stimularea creșterii economice, nu în redistribuirea tot mai accentuată a unei economii care nu se dezvoltă.

Relansarea creșterii economice este esențială și pentru rezolvarea problemelor tot mai mari cu care se confruntă tinerii adulți.

Ideea că tinerii pot progresa în viață dacă obțin o educație bună și muncesc din greu a fost întotdeauna doar parțial adevărată, iar în prezent își pierde tot mai mult valabilitatea.

În general, cel mai important factor care a determinat îmbunătățirea nivelului de trai de la o generație la alta a fost creșterea economică generală.

Deși proporția tinerilor care urmează studii universitare a crescut spectaculos, ponderea tinerilor adulți din Regatul Unit și Europa Occidentală care câștigă mai mult decât câștigau părinții lor la aceeași vârstă a scăzut de la 80% la mai puțin de 70%, pe măsură ce creșterea economică a încetinit.

Această proporție ar fi fost de 77% dacă ritmul general al creșterii economice s-ar fi menținut la nivelul celui din Statele Unite.

Clasa de mijloc de pe ambele maluri ale Atlanticului are motive întemeiate să se simtă nedreptățită după două decenii descurajante, însă aici se opresc asemănările.

Europenii sunt adesea iritați de dominația Americii asupra dezbaterii publice.

Ar face bine să recunoască faptul că explicațiile privind dificultățile propriei clase de mijloc reprezintă încă un exemplu al acestei influențe.