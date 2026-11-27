Ruptură în extrema dreaptă europeană: Alice Weidel o atacă direct pe Marine Le Pen. Ce anume a nemulțumit-o pe lidera AfD

2 minute de citit Publicat la 23:11 27 Noi 2026 Modificat la 23:11 27 Noi 2026

Lidera partidului german de extremă dreapta AfD, Alice Weidel. Foto: Getty Images

Alice Weidel vede partidul ei de extremă dreapta, Alternativa pentru Germania, drept principalul nou partid al Germaniei. Într-un interviu amplu, co-lidera AfD a cerut expulzarea a milioane de migranți și a acuzat Consiliul Central al Evreilor din Germania că primește ordine de la cancelarul german Friedrich Merz. În plus, Weidel a atacat-o inclusiv pe lidera extremei drepte din Franța, Marine Le Pen, pe care a acuzată că își izolează propriul partid, prin criticarea Germaniei, informează Poltico.

Weidel a recunoscut, în același timp, într-un podcast, că „îi ține pumnii lui Le Pen”, cotată cu cele mai mari șanse să câștige alegerile prezidențiale din Franța, programate în aprilie 2027.

În schimb, Weidel s-a declarat împotriva apelului făcut de Le Pen, în favoarea unei „Europe a națiunilor”, care să înlocuiască o „Europa a Germnaiei”.

„Probabil a înțeles ceva greșit sau nu vede de unde vin banii”, a spus Weidel, în replică la declarația lui Le Pen, cu referire la faptul că Germania achită cea mai mare parte din bugetul UE.

Le Pen a rupt legăturile cu AfD în 2024, după ce un politician german de extremă dreapta a declarat că nu toți membrii SS erau, automat, criminali.

Relația dintre cele două partide a fost rece de când Le Pen a rupt legăturile cu AfD în 2024, după ce unul dintre politicienii de frunte ai AfD a declarat pentru un ziar italian că nu toți membrii SS erau automat criminali.

Printre partidele „patriotice” din Europa, „nu AfD este cel izolat, ci Adunarea Națională (Rassemblement National), dacă continuă așa,” a adăugat Weidel despre Le Pen.

Weidel a respins, de asemenea, o afirmație a lui Le Pen, făcută în octombrie, referitoare la faptul că islamul, spre deosebire de Sharia, este compatibil cu Republica Franceză:

„Islamul este Sharia și Sharia este Islam”, a spus Weidel.

Politico arată că Le Pen a făcut eforturi pentru a scăpa partidul său de eticheta de formațiune rasistă și antisemită pe care a dezvoltat-o sub tatăl ei, Jean-Marie, condamnat de mai multe ori pentru comentarii rasiste și minimalizarea Holocaustului.

Pe tema expulzării migranților din Germania, Weidel l-a contrazis inclusiv pe co-liderul AfD, Tino Chrupalla, care a spus recent că numărul persoanelor care ar trebui să părăsească Germania este de 2,6 milioane.

„Sincer să fiu, numărul este mult mai mare,” a spus Weidel, care a enumerat aproximativ 250.000 de oameni deja obligați să părăsească țara, precum și infractori violenți, islamiști și alții care „se lăfăie în hamacul nostru social, trăiesc o viață ușoară aici și nu se integrează”.

Ea a adăugat că ar retrage drepturile de protecție socială pentru 900 de mii de sirieni, „toți afgani” și cei 1,1 milioane de ucraineni stabiliți în Germania, argumentând că motivele pentru care aceștia au venit în Germania nu mai există (în cazul sirienilor sau afganilor), iar în cazul ucrainenilor aceste motive nu vor mai există după semnarea unui acord de pace.