Cel mai lung bloc din lume se află în Europa. Se întinde pe distanța a patru stații de tramvai

2 minute de citit Publicat la 23:54 25 Noi 2026 Modificat la 23:56 25 Noi 2026

Clădirea a fost proiectată de Karl Ehn, discipol al celebrului arhitect Otto Wagner. Foto: Profimedia Images

La Viena se află un bloc atât de lung, încât de-a lungul său există patru stații de tramvai. Karl-Marx-Hof măsoară peste un kilometru și este considerat cea mai lungă clădire rezidențială din lume. Construit între 1927 și 1930, acesta rămâne până în prezent un simbol al arhitecturii moderniste, scrie polsatnews.pl.

Clădirea se află în cartierul Döbling, în partea de nord a Vienei. Este alcătuită din două corpuri unite, cu forme apropiate de cea dreptunghiulară. Lungimea oficială este de 1.100 de metri, însă dacă s-ar aduna lungimile celor două corpuri de-a lungul perimetrului, rezultatul ar fi de peste două ori mai mare.

Terenul pe care se află clădirea era, în secolul al XII-lea, un braț al Dunării, iar înaintea începerii construcției aici existau grădini.

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Karl-Marx-Hof, simbolul Vienei Roșii

Clădirea a fost proiectată de Karl Ehn, discipol al celebrului arhitect Otto Wagner.

Construcția a făcut parte din programul de locuințe al Vienei, inițiat de social-democrații care conduceau orașul. Între 1923 și 1934, în capitala Austriei au fost construite peste 61.000 de locuințe sociale.

Orașul a primit atunci supranumele de „Viena Roșie”, iar Karl-Marx-Hof a devenit unul dintre simbolurile sale.

Aripile impunătoare ale clădirii, de culoare roșie, cu arcade și turnuri distinctive, i-au adus denumirea de „fortăreața roșie”.

Fațada este decorată cu patru sculpturi realizate de Josef Franz Riedl, care simbolizează libertatea, grija față de semeni, iluminarea prin cunoaștere și cultura fizică.

Un oraș în interiorul altui oraș

Potrivit planurilor inițiale, complexul trebuia să fie un „mic oraș” autonom, care să ofere locuitorilor toate serviciile esențiale.

În interiorul său au fost amenajate: spălătorii, grădinițe, creșe, o bibliotecă, un cabinet stomatologic, cabinete medicale, săli de spectacole, restaurante.

Clădirea are între trei și șase etaje. Toate cele peste o mie de apartamente proiectate inițial dispuneau de toaletă proprie și apă curentă, deși nu aveau băi.

O noutate pentru acea perioadă era iluminatul electric în fiecare încăpere. Unele apartamente aveau și balcoane, considerate un simbol al luxului în prima jumătate a secolului XX.

Clădirile ocupă doar 18,5% din suprafața terenului, restul fiind destinat celor patru curți interioare, parcurilor și grădinilor.

Numai parcul din partea centrală a complexului se întinde pe o suprafață de peste 10.000 de metri pătrați.

Locuințe pentru muncitorii din Viena

După Primul Război Mondial, Viena se confrunta cu o criză a locuințelor, care îi afecta în special pe muncitori. Karl-Marx-Hof a fost construit tocmai pentru această categorie a populației.

Însă locuitorii mai înstăriți ai orașului vedeau proiectul drept o provocare politică.

Fațadele roșii și porțile monumentale, asemănătoare intrărilor în palate, erau asociate de burghezie cu influența tot mai mare a stângii.

La câțiva ani după inaugurare, în februarie 1934, complexul a devenit scena unor lupte din timpul războiului civil austriac.

Clădirea a fost bombardată de artilerie, dar a rezistat, în ciuda distrugerilor importante.

Între 1989 și 1992, complexul a trecut printr-un amplu proces de renovare.

Apartamentele aparțin și în prezent municipalității Viena. În total, există peste 1.300 de locuințe, care pot găzdui aproximativ 5.000 de persoane.