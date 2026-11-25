„Irlanda încă te vede ca pe un străin”. Angajatorii critică dur noile reguli pentru obținerea cetățeniei

3 minute de citit Publicat la 23:07 25 Noi 2026 Modificat la 23:07 25 Noi 2026

Dublin, Irlanda. sursa foto: Getty

Imigranții care vor să devină cetățeni irlandezi ar putea fi nevoiți să aștepte opt ani în loc de cinci și să treacă un test de limbă și de educație civică, potrivit unei reforme pe care angajatorii o critică dur. Organizațiile patronale avertizează că noile reguli vor alunga specialiștii străini și vor transmite mesajul că, oricât de mult ar munci și oricâte taxe ar plăti, „Irlanda încă te vede ca pe un străin”, scrie Irish Examiner.

Potrivit noii legislații, imigranții vor trebui să demonstreze că vorbesc fluent engleza sau irlandeza, în cadrul a ceea ce este descris drept „cea mai mare reformă a regulilor privind cetățenia irlandeză din ultima generație”.

Proiectul de lege prelungește, de asemenea, perioada în care o persoană trebuie să locuiască în Irlanda pentru a putea cere cetățenia, de la cinci la opt ani.

Cei care solicită cetățenia vor trebui să demonstreze și „cunoașterea și înțelegerea educației civice irlandeze”, inclusiv a societății și a politicii, la un anumit nivel.

Comisia pentru justiție a Parlamentului irlandez îi va audia marți pe reprezentanții organizațiilor patronale și ai Ministerului Justiției pe tema acestei legi.

În declarația de deschidere, organizația patronală Ibec le va spune deputaților și senatorilor că, deși înțelege scopurile proiectului de lege, acesta va aduce și mai multă birocrație în angajarea personalului și va afecta competitivitatea Irlandei.

„Proiectul de lege nu poate fi judecat izolat. El reprezintă un nou obstacol, adăugat unui sistem administrativ deja dificil. Schimbarea regulilor de eligibilitate pe parcurs creează o nesiguranță profundă pentru specialiștii care deja trăiesc, muncesc și plătesc taxe aici. Lucrătorii internaționali au de unde alege. Ei își construiesc viața în țări care le oferă predictibilitate juridică și o integrare civică reală”, precizează reprezentanții acesteia.

Ibec mai spune că a impune aproape un deceniu de statut nesigur, „întărit de obstacole birocratice care îi tratează pe contribuabili ca pe o povară”, transmite un semnal clar că „indiferent cât de vitală este munca ta, cât de mari sunt taxele pe care le plătești sau cât de implicat ești în comunitatea ta, Irlanda încă te vede ca pe un străin”.

„Acest lucru pune Irlanda într-o poziție dezavantajată, economic și social, pe o piață globală a competențelor extrem de competitivă”, explică ei.

Aceeași opinie este exprimată și de Tadhg Daly, de la organizația Nursing Homes Ireland, care reprezintă căminele de bătrâni.

Acesta spune că prelungirea perioadei de rezidență necesare pentru cetățenie „ar putea face Irlanda o destinație mai puțin atractivă pentru lucrătorii internaționali din domeniul sănătății, mai ales în comparație cu alte țări care oferă o cale mai avantajoasă către cetățenie”.

„Acest lucru ar putea afecta direct competitivitatea Irlandei pe piața internațională a forței de muncă, ceea ce ar duce la noi dificultăți de recrutare și, în consecință, ar afecta capacitatea sectorului de a asigura și pe viitor servicii vitale”, adaugă Tadhg Daly.

Totodată, Organizația Medicală Irlandeză susține că, pentru medici, personalul medical și familiile acestora, perioada de rezidență ar trebui să rămână de cinci ani. Reprezentanții medicilor vor spune că medicii străini „se confruntă cu provocări importante în sistemul nostru de sănătate, unde lucrează multe ore, cu contracte temporare, adesea departe de familii, se confruntă cu discriminare și au dificultăți în a accesa programe de pregătire și în a avansa în carieră”.

„Știm că mulți medici străini ajung să fie dezamăgiți de munca în sistemul de sănătate irlandez, iar șase ani este perioada medie pe care o petrec în sistem înainte să plece”, explică oficialii organizației.

Baroul Irlandei precizează, la rândul său, că proiectul de lege ar trebui „să reflecte mai bine caracterul de cetățenie a întregii insule pe care îl are cetățenia irlandeză”, cu referire la faptul că și locuitorii Irlandei de Nord pot fi cetățeni irlandezi, și că nu ar trebui să pună accent pe cunoașterea limbii irlandeze.