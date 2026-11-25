Luca Niculescu a vizitat Târgul de Crăciun de la Craiova împreună cu Lia Olguța Vasilescu. Foto: Facebook.com/Lia Olguța Vasilescu

Premierul Luca Niculescu a vizitat, miercuri seara, Târgul de Crăciun din Craiova. Prim-ministrul a felicitat-o pe Lia Olguța Vasilescu pentru că a câștigat din nou titlul de „European Best Christmas Market”. Luca Niculescu a adăugat că și-ar fi dorit să fi existat un astfel de târg în România pe vremea când era copil, relatează Agerpres.

Premierul Luca Niculescu a vizitat Târgul de Crăciun la finalul unei zile dedicate industriei auto, în cursul căreia s-a aflat la uzinele Dacia şi Ford Otosan, unde a discutat cu reprezentanţii celor două companii despre perspectivele de dezvoltare a acestui sector în România.

„Sunt încă în faza de descoperire a târgului. Felicitări, doamna primar, am înţeles că unul din patru dintre cei care au votat a votat pentru târgul dumneavoastră. Chiar mă gândeam şi îi spuneam doamnei primar că mi-ar fi plăcut când eram mic să am parte de un asemenea spectacol de lumini, de Moş Crăciun care zboară şi de toate frumuseţile care sunt aici.

Mă bucur că hazardul face să fiu la Craiova chiar în seara în care s-a anunţat acest rezultat. Am venit pentru a vizita Ford Otosan, care este unul dintre motoarele industriei din Craiova. Mă bucur că, la finalul unei zile pline, descopăr Târgul de Crăciun din Craiova”, a declarat Luca Niculescu.



Întrebat dacă a fost cucerit de Craiova, şeful Guvernului a mărturisit că este ataşat de acest oraş încă din copilărie, evocând atât performanţele echipei de fotbal, cât şi viaţa culturală a municipiului. „Pot să vă recit echipa Craiovei de la 1981, pot să vă spun despre Festivalul Shakespeare, pot să vă spun despre piesa Ilenei Vulpescu care era la Craiova în anii '80, veneam la Craiova special pentru asta. Este unul dintre oraşele la care ţin foarte, foarte mult”, a afirmat premierul.



Lia Olguța Vasilescu a scris pe Facebook că Luca Niculescu „a făcut o plimbare în cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa, exact după ce am aflat vestea câștigării acestui titlu”.

Târgul de Crăciun de la Craiova a câştigat din nou titlul „European Best Christmas Market”, pentru ediţia 2026-2027, cu 542.821 de voturi, stabilind un record în istoria competiţiilor organizate de platforma European Best Destinations, a anunţat, miercuri, Primăria Craiova, într-un comunicat de presă.

„Pentru noi este foarte important că avem foarte mulţi oameni care ne iubesc, care ne apreciază şi care vin să vadă oraşul nostru. Şi, indiferent dacă vom mai fi sau nu în această competiţie, oamenii au aflat de ce se întâmplă la Craiova şi vor veni să ne viziteze şi anul viitor”, a mai declarat Lia Olguţa Vasilescu.

Lia Olguţa Vasilescu a anunţat că administraţia locală lucrează deja la organizarea ediţiei de anul viitor a Târgului de Crăciun, pentru care a fost aleasă tema „Klaus Candy Land”, inspirată din universul dulciurilor.