1 minut de citit Publicat la 21:01 25 Noi 2026 Modificat la 21:01 25 Noi 2026

Zamfir anunță măsuri pentru relansarea sectorului minier. Foto: GettyImages

România are resurse minerale importante, dar simplul fapt că le avem în subsol nu este suficient, ci trebuie să creăm condiţiile pentru a le exploata şi valorifica în interesul economiei naţionale, afirmă ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Daniel Zamfir, informează Agerpres.

Acesta s-a întâlnit miercuri cu reprezentanţii Asociaţiei Patronale Miniere din România - PATROMIN. Conform unui comunicat al MEDAT, discuţiile au vizat dezvoltarea sectorului minier, problemele cu care se confruntă operatorii economici şi soluţiile necesare pentru relansarea activităţilor din domeniu.

"România are resurse minerale importante, dar simplul fapt că le avem în subsol nu este suficient. Trebuie să creăm condiţiile pentru a le exploata şi valorifica în interesul economiei naţionale. Susţinerea sectorului minier este una dintre priorităţile majore ale mandatului meu. Vorbim despre investiţii, locuri de muncă, dezvoltare industrială şi beneficii directe pentru comunităţile în care se desfăşoară aceste activităţi", a declarat Daniel Zamfir, citat în comunicat.

Relansarea sectorului minier

În cadrul întâlnirii, ministrul a prezentat demersurile MEDAT pentru susţinerea sectorului, cu accent pe propunerile de modificare a Legii minelor nr. 85/2003. Actualizarea cadrului legislativ este necesară pentru a elimina blocajele şi pentru a crea condiţii mai bune de reluare şi dezvoltare a activităţilor miniere.

Un alt subiect important a fost identificarea surselor de finanţare pentru proiectele care vizează valorificarea resurselor minerale ce conţin materii prime critice. Potrivit sursei citate, ministrul Economiei va susţine această temă şi în viitoarele discuţii cu reprezentanţii instituţiilor europene, în vederea identificării unor soluţii de sprijin pentru proiectele din România.

Discuţiile au vizat şi un proiect concret, respectiv realizarea unei uzine metalurgice pentru cupru, aflată în portofoliul MEDAT. O astfel de investiţie ar putea fi dezvoltată inclusiv printr-un parteneriat public-privat şi ar reprezenta un pas important în direcţia valorificării resurselor minerale în ţară.

"Nu putem vorbi despre dezvoltare economică fără să ne valorificăm resursele şi fără să dezvoltăm capacităţi de prelucrare în România. Vreau să discutăm aplicat cu industria şi să identificăm soluţii care pot fi puse în practică. Avem nevoie de un cadru legislativ funcţional, de finanţare şi de investiţii concrete", a punctat ministrul.

La finalul întâlnirii, participanţii au convenit să continue dialogul, pentru aprofundarea temelor discutate şi stabilirea unor direcţii concrete de colaborare, se subliniază în comunicat.