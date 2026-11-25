Potrivit Europol, anchetatorii au confiscat de asemenea peste o jumătate de milion de produse contrafăcute. Foto: Getty Images

79 de oameni au fost arestați și 18 grupări de criminalitate organizată din 57 de țări, inclusiv România, au fost destructurate într-o amplă operațiune internațională împotriva fraudei alimentare, a anunțat miercuri Europol. De asemenea, au fost confiscate produse alimentare în valoare de aproape 80 de milioane de euro, relatează Agerpres.

Operaţiunea, care s-a desfăşurat pe parcursul a şase luni, a implicat 57 de ţări, inclusiv în România, şi a beneficiat de sprijinul Comisiei Europene şi al Interpol, organizaţia internaţională de poliţie criminală.



Potrivit Europol, anchetatorii au confiscat de asemenea peste o jumătate de milion de produse contrafăcute, aproape 230.000 de litri de băuturi falsificate şi aproximativ 1,7 milioane de kilograme de alimente neconforme. Principalele produse vizate au fost carnea, băuturile alcoolice, precum şi fructele şi legumele.

Ce ajungea, de fapt, pe mesele oamenilor

Un comunicat publicat pe site-ul organizaţiei menţionează între cazurile depistate încălcări ale reglementărilor privind igiena în procesarea cărnii în Bulgaria, miere contrafăcută în Canada, lactate, legume neconforme şi băuturi alcoolice contrafăcute în Republica Moldova sau ulei de măsline şi alimente ambalate falsificate în Turcia.



Europol mai menţionează că au fost utilizate diverse metode de fraudă: infractorii au falsificat de exemplu uleiul şi au aplicat etichete false pe vinuri ieftine, prezentându-le drept sortimente scumpe.

Alimente care depăşiseră termenul de valabilitate - sau care erau deja alterate - au fost reambalate şi etichetate din nou.



Europol avertizează că frauda alimentară reprezintă o ameninţare la adresa sănătăţii publice. „Alimentele contrafăcute sau falsificate pot provoca îmbolnăviri, pot submina standardele de siguranţă alimentară şi pot perturba pieţele”, a transmis agenţia.