3 minute de citit Publicat la 19:50 25 Noi 2026 Modificat la 19:50 25 Noi 2026

Liderul partidului AUR, George Simion. Foto: Hepta

Numele lui George Simion apare în noile stenograme publicate de Independent.md din dosarul penal din Republica Moldova privind finanțarea rusească a rețelei atribuite Nataliei Morari. Înregistrările surprind discuții purtate de fostul lider AUR Moldova, Vlad Bilețchi, care dezvăluie problemele financiare majore ale filialei din Moldova, intenția de a copia strategia electorală a oligarhului fugar Ilan Șor și calculul politic prin care Simion a decis, în cele din urmă, să mizeze pe Vasile Costiuc și partidul „Democrația Acasă”.

Potrivit lui Veaceslav Balacci, jurist și jurnalist din Republica Moldova, înregistrările fac parte din dosarul penal referitor la presupusa finanțare din Federația Rusă a holdingului media asociat Nataliei Morari.

Bilețchi povestește că atunci când AUR a intrat în Parlamentul României, a discutat cu George Simion despre construirea unui partid în Republica Moldova. Potrivit relatării sale, Simion a fost de acord cu ideea, iar Bilețchi a început să caute oameni și să organizeze structura politică, notează şi Cotidianul.md.

Probleme financiare la AUR Moldova

"Eram în 21, cu AUR, în campanie. AUR intră în România, în Parlament. Mă duc la București și spun: «Georgel, ce facem? Măi, trebuie ceva în Moldova». «Ce trebuie?» – «Partid». «Am înțeles, mă duc». Caut, vorbesc ce trebuie, cum trebuie, găsesc alde Bodrug, Potânga, Gheorghe Pereu”, spune Bilețchi, conform stenogramelor.

Se pare că George Simion le-ar fi cerut unor parlamentari AUR să închirieze sedii în numele partidului în localitățile din care proveneau.

"Și George le spune: «Vă duceți în Republica Moldova, voi vă închiriați fiecare din voi câte un sediu în numele partidului». Trece jumătate de an și eu aflu că noi avem datorii. Ei, debilii, au făcut contract pe patru ani! Pe patru ani! Și sumele: «Cât e? 400 de euro. Nisporeni- 400 de euro la Nisporeni, semnăm»”, mai spune Bilețchi.

Pasajele ridică întrebări despre sursele de finanțare ale proiectului politic, responsabilitatea pentru contractele asumate și eventualele contribuții ale parlamentarilor români.

Bilețchi mai susţine că atunci când ia- spus lui Simion despre datorii, răspunsul liderului AUR ar fi fost: "Măi, Vlad, eu nu pot să fac nimic, avem datorii. N-avem ruble nimic. Trebuie ruble ca să închidem datoriile".

Bilețchi ar fi propus modelul Ilan Șor

Din stenograme ar reieşi că Vlad Bilețchi ar fi propus modelul electoral asociat oligarhului fugar Ilan Șor, pentru a face proiectul politic mai vizibil.

„Măi, dacă nu avem lei și nu avem oameni, hai să mergem pe ideea simplă care a făcut-o Șor. Luăm o singură localitate, una din toată republica și o facem țâță. Apeduct, canalizare, drum, gazificare. Drum, cum îi spune, parc, tot în patru ani ne concentrăm pe un singur sat și spunem că iată: «Dacă mergeți cu noi, așa o să fie toate»”, a spus Bilețchi.

Apropierea George Simion - Vasile Costiuc

Un alt fragment dezvăluie calculele din spatele apropierii de Vasile Costiuc, liderul Partidului Democrația Acasă. Bilețchi susține că liderul Democrația Acasă era popular, vizibil, activ în teritoriu și avea oameni dispuși să finanțeze proiectul, în timp ce pentru AUR nu s-ar mai fi găsit susținători.

"Pentru Costiuc se vor găsi, el e popular, el e vizibil, a fost activ, a mers prin sate și sunt oameni care îs dispuși să dea ruble. Pentru AUR nimeni nu o să dea nimic”, afirmă Bilețchi.

Alegerea lui Costiuc a fost o soluție atât financiară, cât și de imagine: folosirea capitalului de notorietate al unui activist politic local, în locul unei formațiuni care nu reușise să atragă suficientă susținere, mai notează sursa citată.

În alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Partidul Democrația Acasă a obținut 5,62% din voturi și șase mandate, în timp ce AUR Moldova a acumulat doar 0,10%.

La data de 20 octombrie 2025, George Simion și Vasile Costiuc au oficializat colaborarea printr-un protocol între AUR România și Democrația Acasă.