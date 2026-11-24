2 minute de citit Publicat la 19:21 24 Noi 2026 Modificat la 20:18 24 Noi 2026

Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol. FOTO: Facebook MApN

Fostul ministru al Apărării, Radu Miruţă, a detaliat, în cadrul unui podcast Spotmedia, momentul în care avioanele F-16 ale României ar fi putut intra într-un coflict direct cu aparatele de zbor ale Rusiei, în Marea Neagră, lângă Neptun Deep, în data de 20 august, anul acesta. Atunci, muncitorii de pe platformă au observat o dronă maritimă, încărcată cu explozibil, plutind în apropiere şi au alertat autorităţile. Miruţă a ordonat ca dronă să fie distrusă, chiar dacă Rusia avertizase că instituie o interdicție de zbor în apele internaţionale.

Radu Miruţă a povestit că motivul pentru care a ordonat să fie distrusă ca drona care plutea lângă Neptun Deep, pe care se aflau aproximativ 500 de oameni.

"Platforma Neptun Deep e la 160 de km de țărmul românesc, nu e în apele teritoriale, e în adâncul Mării Negre. Acolo, regulile sunt complet diferite.

Am aflat de la MAI că se dăduse decizie de evacuare a platformei marine, a fost dată o decizie, erau în jur de 500 de oameni pe platformă. Se dăduse dispoziție de a evacua, se pregătea evacuarea platformei, s-a făcut o celulă de criză în biroul ministrului în care se punea problema: domne, ce facem.

S-a dat decizie să se ducă o navă de la Garda de Coastă, cu scafandri militari. Ajungea în 4-5 ore. Drona putea să explodeze oricând", a rememorat Miruţă, care a dezvăluit că el a decis ca drona să fie distrusă.

"Am luat decizia de a trimite avioane de vânătoare. Dar era o problemă. Zona în care se află platforma e în apele internaționale.

Responsabilii militari mi-au spus că suntem la limită cu legea, dar situația era extrem de tensionată. Puteam, dintr-un moment în altul, să fim informați că a avut loc o explozie și că au murit sute de oameni”, a adăugat fostul ministru al Apărării.

"Cei de acolo încercau să îndepărteze drona de pe platformă cu ajutorul unui remocher, poziționat cu spatele la proiectil, care își tura motorul și producea valuri, astfel încât să țină drona la distanță. A fost o criză uriașă...", a povestit Miruţă, potrivit Spotmedia.

Rusia a notificat România

Fostul ministru al Apărării a adăugat că Rusia a trimis o notificare chiar în momentul în care avioanele F-16 se îndreptau spre platformă.

"A fost un ordin de trimitere a avioanelor de vânătoare pentru tragere. La scurt timp după ce l-am transmis, am primit o notificare din partea Rusiei că, în zona respectivă, instituie o interdicție de zbor. Acest lucru însemna că, dacă încălcam acea interdicție, Rusia putea să răspundă.

A fost o presiune suplimentară. România, care a fost notificată să nu trimită avioane acolo, le trimite, ăia au legitimitate, n-au legitimitate, dar te pot ataca.

S-au trimis cele două avioane, au tras în drona respectivă. Au nimerit-o. A fost un element de curaj la nivel internațional din partea Armatei Române.

Nu s-a mai întâmplat din partea statului român de la al Doilea Război Mondial încoace să trimiți în jumătatea Mării Negre avion de vânătoare cu ordin de tragere”, a completat Radu Miruță.

Miruţă a recunoscut că situația a fost cu adevărat complicată și foarte aproape de o escaladare, dar Kremlinul n-a reacționat.