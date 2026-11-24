UDMR a calculat cât ar costa comasarea localităților cerută de PSD. Kelemen Hunor avertizează că statul iese în pierdere

3 minute de citit Publicat la 19:21 24 Noi 2026 Modificat la 19:21 24 Noi 2026

Liderul UDMR Kelemen Hunor și liderul PSD Sorin Grindeanu. Foto: Colaj Hepta&Agerpres

Reforma administrativă propusă de PSD ar putea ajunge să coste statul mai mult decât ar economisi prin comasarea localităților mici, avertizează liderul UDMR, Kelemen Hunor. Potrivit calculelor făcute de formațiunea sa, desființarea unor primării ar aduce economii de aproximativ 250 de milioane de lei pe an, în timp ce facilitățile și stimulentele oferite localităților care acceptă să se unească ar putea costa până la 4 miliarde de lei. Kelemen Hunor a criticat planul social-democraților, pe care l-a comparat cu „apa sfințită”.

Într-un interviu acordat publicației Adevărul, marți, Kelemen Hunor a declarat că reorganizarea administrativă a devenit principalul subiect de discuție în ultimele săptămâni, în timp ce alte probleme importante au trecut în plan secund.

„Este un subiect despre care ei vorbesc în fiecare zi. Este un subiect care a fost crescut artificial, zic eu, în această perioadă și a acoperit orice altceva”, a afirmat liderul UDMR.

Acesta spune că nu știe dacă reprezentanții PSD au urmărit intenționat să mute atenția publică de la alte probleme, dar consideră că acesta este efectul discuțiilor despre reformă.

Kelemen Hunor susține că orice reorganizare trebuie să pornească de la nevoile oamenilor, nu doar de la dorința de a reduce numărul primăriilor sau al funcționarilor publici. În opinia sa, o reformă ar trebui să însemne servicii publice mai bune, mai eficiente și mai accesibile pentru cetățeni.

Liderul UDMR consideră că propunerile prezentate până acum nu răspund acestor obiective și că autoritățile trebuie să țină cont de diferențele dintre comunitățile din România.

Kelemen Hunor, despre comasarea localităților mici: „E ca apa sfințită”

Întrebat dacă reorganizarea administrativă ar putea fi făcută fără consultarea UDMR, Kelemen Hunor a criticat proiectul privind unirea voluntară a localităților care au mai puțin de 1.500 de locuitori.

„În România orice este posibil, dar care reorganizare? Că avem în dezbatere publică un proiect de OUG pentru comunitățile mici, de până în 1.500 de locuitori. E ca apa sfințită, nici nu te ajută, nici nu te încurcă foarte tare”, a declarat acesta.

Președintele UDMR a amintit că legislația permite deja unirea voluntară a localităților, însă încercările făcute în județele Bihor și Buzău au eșuat, deoarece propunerile nu au obținut sprijinul necesar la referendum.

UDMR a calculat cât ar costa comasarea localităților cerută de PSD

O noutate a proiectului discutat acum este acordarea unor facilități fiscale pentru localitățile care acceptă să se unească. Acestea ar urma să beneficieze de o reducere de 50% a taxelor și impozitelor locale, diferența urmând să fie acoperită de Guvern din bugetul de stat.

Kelemen Hunor atrage însă atenția că aceste facilități ar putea costa statul mult mai mult decât ar economisi prin desființarea unor primării.

Potrivit calculelor făcute de UDMR, dacă toate cele 429 de localități din România care au mai puțin de 1.500 de locuitori ar fi comasate, economiile realizate prin reducerea cheltuielilor cu primarii, consilierii locali și o parte dintre funcționari ar fi de aproximativ 240-260 de milioane de lei pe an.

În schimb, cheltuielile statului pentru compensarea reducerilor de taxe și acordarea stimulentelor de dezvoltare ar putea ajunge, potrivit estimărilor sale, la aproximativ 4 miliarde de lei.

„Și încă nu am discutat despre servicii, oameni, identități locale și toate efectele unei reorganizări. Nici măcar nu putem spune că vom face economii extraordinare și că serviciile vor fi mai bune, în condițiile în care proiectul se întinde pe cel puțin cinci ani”, a afirmat Kelemen.

Liderul UDMR a subliniat că acestea sunt calculele formațiunii sale și că nu a văzut până acum o analiză financiară prezentată de Guvern care să arate cât ar costa, în realitate, această reformă.

UDMR se opune unei reorganizări impuse de la București

Kelemen Hunor a avertizat că reorganizarea administrativă nu poate fi făcută după aceleași reguli în toate regiunile țării, deoarece comunitățile au particularități istorice, geografice și culturale diferite.

„Sunt niște chestiuni despre care trebuie vorbit la modul serios. Țara nu este uniformă, România este o țară extrem de complicată, geografic, cultural, istoric și trebuie să ții cont de istorie. Nu poți să spui că, domnule, de astăzi, noi din București creionăm o lume nouă”, a declarat liderul UDMR.

Acesta consideră că autoritățile trebuie să găsească soluții inclusiv pentru orașele mici și să analizeze efectele reformei asupra comunităților, nu doar asupra cheltuielilor administrative.

În opinia sa, o reorganizare poate fi considerată un succes numai dacă majoritatea cetățenilor beneficiază de pe urma schimbărilor, nu dacă acestea le îngreunează accesul la servicii publice.