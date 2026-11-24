3 minute de citit Publicat la 17:46 24 Noi 2026 Modificat la 18:25 24 Noi 2026

Echipa națională a Senegalului, în finala AFCON 2025. Foto: Hepta

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a decis, marți, ca Senegalul să își păstreze victoria din finala controversată a Cupei Africii pe Națiuni (AFCON) din 2025. Hotărârea instanței anulează o decizie anterioară care le-a anulat vest-africanilor titlul câștigat în fața Marocului, în ianuarie, după o finală haotică, scrie BBC News.

Rezultatul acelui meci de la Rabat, câștigat cu 1-0 după prelungiri, a fost anulat aproape două luni mai târziu, când o comisie de apel a Confederației Africane de Fotbal (CAF) a decretat că Senegalul a încălcat regulamentul competiției, părăsind terenul de joc în prelungirile reprizei a doua, în semn de protest față de o lovitură de pedeapsă acordată împotriva lor.

Federația de Fotbal din Senegal (FSF) a depus ulterior un recurs la TAS, cea mai înaltă instanță juridică din domeniul sportului, iar un complet format din trei membri a examinat cazul într-o ședință cu ușile închise la Lausanne, pe 8 octombrie.

După un verdict unanim, completul de judecată a susținut efectiv decizia arbitrului Jean-Jacques Ndala de a relua jocul după ce Senegalul a revenit pe teren și meciul s-a încheiat. Rezultatul clasamentelor finale și victoria Senegalului în Cupa Afro-Americană 2025 au fost confirmate.

Instanța a declarat că a considerat că „decizia arbitrului de a relua meciul sau de a-l opri ține în mod definitiv de competența sa exclusivă”.

„Prin fluierul său pentru reluarea jocului, arbitrul a considerat că au fost îndeplinite condițiile pentru reluarea meciului: ambele echipe erau din nou pe teren și ambele și-au exprimat dorința de a relua jocul”, a transmis TAS.

FSF a reacționat imediat cu o postare pe rețelele sociale care conținea o fotografie a echipei ridicând trofeul în ianuarie.

CAF nu a comentat încă decizia, dar președintele său, Patrice Motsepe, a declarat în repetate rânduri că organizația va respecta decizia TAS.

Marocul și Senegalul și-au schimbat antrenorul și, la începutul acestei luni, și-au asigurat locurile la ediția din 2027 a turneului, cu două runde de calificare rămase.

Această hotărâre ar trebui să pună capăt dezbaterilor despre cine este campionul continental, deși mulți marocani s-ar putea să nu fie de acord cu ea.

Marocul va „iniţia toate demersurile juridice necesare pentru a contesta” decizia

Ulterior, Marocul a anunţat intenţia de a „iniţia toate demersurile juridice necesare pentru a contesta” această decizie, informează AFP, potrivit Agerpres.

Federaţia Marocană de Fotbal (FRMF) şi-a exprimat „protestul” în urma respingerii solicitării sale de a amâna decizia şi ar putea recurge la Tribunalul Federal Elveţian, care se pronunţă asupra chestiunilor procedurale, mai degrabă decât asupra fondului cauzelor.

În comunicatul său, FRMF face referire la un „contact” care ar fi avut loc „între arbitrul german Ulrich Haas (n.r. - unul dintre cei trei arbitri care au pronunţat hotărârea TAS) şi preşedintele Federaţiei Senegaleze de Fotbal, cu 48 de ore înainte de anunţarea deciziei”.

Comisia de Apel a Confederaţiei Africane de Fotbal (CAF), sesizată de Federaţia marocană, s-a pronunţat pe 17 martie, dictând victoria Marocului cu 3-0, citând articolele 82 şi 84 ale regulamentului CAN, care a interzis „părăsirea terenului până la încheierea timpului regulamentar fără acordul arbitrului”.

Ulterior, Federaţia senegaleză (FSF) a denunţat „cel mai mare jaf administrativ din istoria acestui sport” şi s-a adresat TAS.