Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a decis, marți, ca Senegalul să își păstreze victoria din finala controversată a Cupei Africii pe Națiuni (AFCON) din 2025. Hotărârea instanței anulează o decizie anterioară care le-a anulat vest-africanilor titlul câștigat în fața Marocului, în ianuarie, după o finală haotică, scrie BBC News.
Rezultatul acelui meci de la Rabat, câștigat cu 1-0 după prelungiri, a fost anulat aproape două luni mai târziu, când o comisie de apel a Confederației Africane de Fotbal (CAF) a decretat că Senegalul a încălcat regulamentul competiției, părăsind terenul de joc în prelungirile reprizei a doua, în semn de protest față de o lovitură de pedeapsă acordată împotriva lor.
Federația de Fotbal din Senegal (FSF) a depus ulterior un recurs la TAS, cea mai înaltă instanță juridică din domeniul sportului, iar un complet format din trei membri a examinat cazul într-o ședință cu ușile închise la Lausanne, pe 8 octombrie.
După un verdict unanim, completul de judecată a susținut efectiv decizia arbitrului Jean-Jacques Ndala de a relua jocul după ce Senegalul a revenit pe teren și meciul s-a încheiat. Rezultatul clasamentelor finale și victoria Senegalului în Cupa Afro-Americană 2025 au fost confirmate.
Instanța a declarat că a considerat că „decizia arbitrului de a relua meciul sau de a-l opri ține în mod definitiv de competența sa exclusivă”.
„Prin fluierul său pentru reluarea jocului, arbitrul a considerat că au fost îndeplinite condițiile pentru reluarea meciului: ambele echipe erau din nou pe teren și ambele și-au exprimat dorința de a relua jocul”, a transmis TAS.
FSF a reacționat imediat cu o postare pe rețelele sociale care conținea o fotografie a echipei ridicând trofeul în ianuarie.
CAF nu a comentat încă decizia, dar președintele său, Patrice Motsepe, a declarat în repetate rânduri că organizația va respecta decizia TAS.
Marocul și Senegalul și-au schimbat antrenorul și, la începutul acestei luni, și-au asigurat locurile la ediția din 2027 a turneului, cu două runde de calificare rămase.
Această hotărâre ar trebui să pună capăt dezbaterilor despre cine este campionul continental, deși mulți marocani s-ar putea să nu fie de acord cu ea.
Marocul va „iniţia toate demersurile juridice necesare pentru a contesta” decizia
Ulterior, Marocul a anunţat intenţia de a „iniţia toate demersurile juridice necesare pentru a contesta” această decizie, informează AFP, potrivit Agerpres.
Federaţia Marocană de Fotbal (FRMF) şi-a exprimat „protestul” în urma respingerii solicitării sale de a amâna decizia şi ar putea recurge la Tribunalul Federal Elveţian, care se pronunţă asupra chestiunilor procedurale, mai degrabă decât asupra fondului cauzelor.
În comunicatul său, FRMF face referire la un „contact” care ar fi avut loc „între arbitrul german Ulrich Haas (n.r. - unul dintre cei trei arbitri care au pronunţat hotărârea TAS) şi preşedintele Federaţiei Senegaleze de Fotbal, cu 48 de ore înainte de anunţarea deciziei”.
Comisia de Apel a Confederaţiei Africane de Fotbal (CAF), sesizată de Federaţia marocană, s-a pronunţat pe 17 martie, dictând victoria Marocului cu 3-0, citând articolele 82 şi 84 ale regulamentului CAN, care a interzis „părăsirea terenului până la încheierea timpului regulamentar fără acordul arbitrului”.
Ulterior, Federaţia senegaleză (FSF) a denunţat „cel mai mare jaf administrativ din istoria acestui sport” şi s-a adresat TAS.
Ce s-a întâmplat în finala Cupei Africii
Un meci strâns disputat între cele mai bine clasate echipe ale continentului a produs două momente controversate în prelungirile reprizei secunde, arbitrul Jean-Jacques Ndala fiind în centrul dramei.
Mai întâi, oficialul congolez a împiedicat Senegalul să marcheze un gol aproape sigur, fluierând un fault a lui Abdoulaye Seck asupra fundașului dreapta marocan Achraf Hakimi, cu câteva momente înainte ca Ismaila Sarr să înscrie cu capul. VAR-ul nu a putut interveni deoarece Ndala acordase fault înainte ca mingea să treacă de linia porții.
Trei minute mai târziu a avut loc un moment decisiv în careul senegalez, când El Hadji Malick Diouf l-a tras pe jucătorul marocan Brahim Diaz înainte de a respinge cu capul un corner.
Diaz a cerut vehement o lovitură de pedeapsă, iar Ndala a acordat în cele din urmă un penalty după ce a fost trimis de VAR să consulte monitorul de la marginea terenului.
Antrenorul Senegalului, Pape Thiaw, și-a chemat jucătorii pe margine, iar Thiaw s-a îndreptat ulterior prin tunel spre vestiar în semn de protest față de decizie, însoțit de mai mulți jucători.
Aceștia s-au întors pe teren ulterior, la 15 minute de la acordarea penalty-ului, unde Diaz nu a reușit să marcheze.
Între timp, au avut loc mai multe incidente în interiorul stadionului Prince Moulay Abdellah, unde câțiva suporteri senegalezi s-au îmbrâncit cu personalul de securitate.
Meciul a intrat în prelungiri, mijlocașul Pape Gueye marcând golul care a decis meciul în favoarea Senegalului.