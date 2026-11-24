Un copil de 9 ani a creat cu AI o poză cu un piton care ieșea din toaletă. Pompierii și ofițeri militari au căutat șarpele 48 de ore

3 minute de citit Publicat la 16:39 24 Noi 2026 Modificat la 16:39 24 Noi 2026

Șarpe ieșind din toaletă. Imagine non-AI cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O farsă pusă la cale de un băiat în vârstă de doar nouă ani a mobilizat pompieri și echipe specializate din Italia, după ce copilul a prezentat o fotografie în care părea că un piton iese din vasul de toaletă. Imaginea, creată cu ajutorul inteligenței artificiale, a declanșat o amplă operațiune de căutare, care s-a desfășurat timp de aproximativ 48 de ore, până când anchetatorii au descoperit adevărul.

Incidentul s-a petrecut în Castelfidardo, o localitate din regiunea Marche, în apropiere de orașul Ancona, din nordul Italiei, pe 12 noiembrie. Băiatul se afla în vizită la locuința unui prieten atunci când le-a arătat adulților o fotografie în care apărea ceea ce părea a fi un piton regal, cu capul ieșind din vasul de toaletă.

Imaginea a provocat îngrijorare, iar adulții au alertat autoritățile, temându-se că un șarpe exotic ar putea fi în interiorul locuinței.

Pompierii au căutat șarpele în baie și în întreaga locuință

Pompierii au ajuns la proprietate și au început verificările în baie, locul în care reptila ar fi fost observată. Pentru că primele cercetări nu au dus la găsirea niciunui animal, operațiunea a fost extinsă în restul casei.

Salvatorii au luat în calcul inclusiv posibilitatea ca șarpele să fi reușit să iasă din încăpere printr-o fereastră deschisă sau să se fi strecurat într-un spațiu îngust din locuință.

Absența oricărei urme a reptilei a făcut ca situația să rămână neclară. Autoritățile nu puteau exclude inițial posibilitatea ca un șarpe exotic să se afle încă în libertate, undeva în interiorul proprietății.

În ziua următoare, la verificări au participat și ofițeri specializați din cadrul armatei italiene, pregătiți să intervină în situații care implică specii exotice de animale. Operațiunea a continuat, în timp ce echipele încercau să stabilească unde ar fi putut dispărea presupusul piton.

Adevărul a ieșit la iveală după verificarea fotografiei

Misterul a fost rezolvat abia după ce autoritățile au analizat mai atent fotografia originală, păstrată în telefonul mobil al copilului.

Anchetatorii au descoperit indicii care arătau că imaginea fusese modificată digital și generată cu ajutorul inteligenței artificiale. În realitate, în baia respectivă nu existase niciun șarpe.

În cele din urmă, băiatul a recunoscut că folosise o aplicație de inteligență artificială pentru a introduce imaginea unui piton într-o fotografie a toaletei.

Potrivit informațiilor relatate de presa italiană, copilul făcuse mai multe fotografii în timp ce se juca împreună cu un alt prieten. La un moment dat, în timp ce se afla în baie, a folosit aplicația AI pentru a modifica una dintre imagini și a adăuga reptila în vasul de toaletă.

Ulterior, le-a prezentat fotografia adulților, susținând că șarpele ieșise efectiv din toaletă.

Când și-a dat seama de amploarea reacției provocate de farsă și de faptul că pompierii și echipele specializate fuseseră mobilizate pentru găsirea animalului, băiatul le-a mărturisit autorităților ce făcuse și și-a cerut scuze pentru alarma creată.

De ce nu va fi pedepsit copilul

Deși farsa a provocat o intervenție de urgență și a mobilizat mai multe echipe de specialiști, băiatul nu va suporta consecințe penale.

Potrivit legislației italiene, copiii care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu pot fi considerați responsabili din punct de vedere penal. Prin urmare, copilul de nouă ani nu va fi pus sub acuzare pentru incident.

Cazul a atras însă atenția asupra riscurilor pe care le poate implica accesul copiilor la instrumentele de inteligență artificială, mai ales atunci când imaginile generate pot fi confundate cu fotografii autentice.

Paolo Clini, directorul departamentului de inteligență artificială de la Universitatea Politehnică din Marche, a comentat incidentul în presa locală, subliniind pericolul reprezentat de capacitatea tehnologiei de a produce imagini false și de alarmele pe care acestea le pot declanșa în lumea reală.

Acesta a descris situația drept un exemplu îngrijorător al modului în care inteligența artificială poate fi folosită pentru a crea materiale înșelătoare, care ajung să fie luate drept dovezi ale unor evenimente reale. Specialistul a ridicat și problema accesului copiilor la asemenea tehnologii, în condițiile în care imaginile manipulate se pot răspândi cu ușurință și pot provoca panică inutilă.

O farsă care amintește de un alt trend viral cu imagini generate de AI

Incidentul din Italia amintește și de o altă farsă care a circulat pe rețelele sociale cu aproximativ un an înainte. Atunci, utilizatorii foloseau imagini modificate cu inteligența artificială pentru a crea impresia că un om fără adăpost intrase în locuința lor.

Fotografiile false erau trimise membrilor familiei, iar reacțiile acestora erau filmate și publicate ulterior pe internet.

Trendul a provocat inclusiv intervenții ale poliției în mai multe țări, după ce autoritățile au fost alertate cu privire la presupuse persoane care pătrunseseră ilegal în locuințe.