O nouă profesie ar putea apărea în România pentru sprijinirea familiilor care îngrijesc bătrâni. Sursa foto: Getty Images

Familiile din România care au în grijă părinți vârstnici sau persoane dependente ar putea primi sprijinul unui specialist care să le îndrume către serviciile medicale și sociale disponibile, să le ajute să organizeze îngrijirea la domiciliu și să se descurce într-un sistem adesea dificil de înțeles și accesat. Institutul pentru Îmbătrânire Activă intenționează să propună introducerea în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) a unei noi profesii – cea de "consilier pentru aparținătorii persoanelor vârstnice și dependente".

Iniţiativa a fost anunțată, marți, de dr. Alexandra Dobre, la Congresul Național de Îmbătrânire Activă, organizat la Palatul Parlamentului. Demersul pornește de la o problemă cu care se confruntă tot mai multe familii din ţara noastră: responsabilitatea îngrijirii unui părinte care și-a pierdut autonomia revine, adeseori, copiilor, care sunt nevoiți să găsească soluții și să se descurce într-un sistem ale cărui servicii și modalități de accesare nu le sunt întotdeauna cunoscute.

Noul consilier ar urma să fie un punct de sprijin pentru aparținători. Conform descrierii făcute de Alexandra Dobre, specialistul ar avea rolul de a îndruma familiile către serviciile medicale și sociale potrivite, de a identifica furnizori de îngrijire la domiciliu și de a coordona intervențiile necesare, menținând totodată legătura cu instituțiile implicate. De asemenea, acesta ar oferi sprijin emoțional membrilor familiei și ar urmări identificarea timpurie a semnelor de epuizare în rândul aparținătorilor.

"După externarea mamei, vreau să știe pe cine poate suna ca să afle ce servicii există și cum le poate accesa", a precizat Alexandra Dobre în cadrul explicaţiilor.

Propunerea urmează să fie pregătită pentru Ministerul Muncii, cu atribuții și cerințe de formare profesională clar definite. Momentan, nu au fost prezentate detalii despre pregătirea necesară pentru această ocupație, modul în care ar urma să fie finanțată sau instituțiile care ar putea furniza serviciul.

Provocarea depășește simpla identificare a unui medic sau a unei persoane care să ofere ajutor în activitățile cotidiene. Familiile sunt nevoite să gestioneze simultan programările medicale, tratamentele, serviciile de recuperare, îngrijirea la domiciliu și, în unele cazuri, accesul la centre rezidențiale. Toate acestea în timp ce încearcă să își mențină activitatea profesională și să facă față costurilor tot mai mari asociate îngrijirii.

Situația este și mai complicată atunci când copiii locuiesc în alt oraș sau în străinătate. Un părinte poate avea nevoie de ajutor imediat după externare, dar familia nu știe întotdeauna ce servicii sunt disponibile, unde trebuie să se adreseze și cât costă acestea.

"Gândiți-vă la o femeie care se întoarce acasă după o externare. Are recomandările medicului în geantă. În prima dimineață acasă, îi este greu și să-și facă o cană de ceai. Fiica ei locuiește în alt oraș. Cine vine să vadă de ce are nevoie? Și cine o ajută și săptămâna viitoare?", a subliniat Alexandra Dobre în timpul declaraţiilor.

Datele Barometrului ECHO, realizat de CURS pe un eșantion de 1.500 de persoane cu vârsta de cel puțin 60 de ani, indică amploarea unor vulnerabilități.

Potrivit rezultatelor prezentate la congres, 37% dintre respondenți spun că se simt singuri frecvent, 13% afirmă că nu au pe cine să se bazeze atunci când au nevoie, iar 53% au nevoie frecvent de ajutor în activitățile de zi cu zi sau depind de o altă persoană.

Cine va plăti pentru noul serviciu?

Introducerea unei profesii în Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) nu garantează automat că serviciul va deveni accesibil familiilor. Urmează să fie stabilite modalitățile de formare și certificare a specialiștilor, instituțiile în cadrul cărora aceștia își vor putea desfășura activitatea, dar și sursa de finanțare a serviciilor: statul, autoritățile locale sau familiile.

În cazul în care serviciul va fi disponibil doar contra cost, familiile cu venituri reduse ar putea avea în continuare dificultăți în a obține sprijin. Însă dacă va fi integrat în sistemul public de asistență socială, va conta capacitatea primăriilor și a instituțiilor specializate de a angaja personal și de a acoperi cererea.