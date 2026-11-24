Va ninge în București: Ultimele zile de toamnă din 2026 aduc și ger în țară, cu minime și de -14 grade. Cum va fi vremea de 1 Decembrie

7 minute de citit Publicat la 15:21 24 Noi 2026 Modificat la 15:46 24 Noi 2026

Zăpadă pe trotuar în București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Meteorologii arată că vremea se răcește drastic în România, în ultimele zile de toamnă din 2026. ANM a anunțat marți și cum va fi vremea de 1 Decembrie, atât în Capitală cât și în restul țării. Bucureștiul va avea parte de prima ninsoare din acest sezon rece și sunt posibile depuneri de zăpadă.

În noaptea de 24 spre 25 noiembrie, vremea va fi rece în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ninsori slabe local la munte și în Maramureș, precum și pe arii restrânse în estul Transilvaniei și nordul Moldovei. În nordul Carpaților Orientali se va depune un strat de zăpadă de 3-6 centimetri.

Vântul va avea intensificări în Carpații Meridionali și Orientali, unde rafalele vor ajunge la 60-90 km/h și vor viscoli ninsoarea. Local, rafale de 40-50 km/h sunt așteptate și în nordul Moldovei, sudul Transilvaniei și pe litoral. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -9 și 1 grad.

Pe 25 noiembrie, vremea se va menține rece în majoritatea zonelor. În vestul țării sunt posibile precipitații mixte, iar în cursul nopții acestea se vor extinde treptat în jumătatea vestică a teritoriului. În Banat și local în Crișana va ploua, în Oltenia și pe arii restrânse în vestul Transilvaniei vor fi precipitații mixte, iar în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali, nordul Carpaților Orientali și Maramureș vor predomina ninsorile.

În aceste zone se va depune un strat de zăpadă de 1-4 centimetri. Izolat, în sud-vestul și centrul țării, sunt posibile depuneri de polei.

Maximele vor fi cuprinse între -1 grad în estul Transilvaniei și 10 grade în sudul Banatului, iar minimele între -8 și 3 grade, cu valori de 4-5 grade în Dealurile de Vest.

Ploi, lapoviță și ninsoare în tot mai multe regiuni, în perioada 26-28 noiembrie

Joi, 26 noiembrie, vremea va fi predominant închisă, iar precipitațiile vor apărea temporar în cea mai mare parte a țării. În special în vest și sud-vest se vor acumula local cantități de apă de 10-15 l/mp.

Vor predomina ploile, însă în prima parte a zilei, în dealurile subcarpatice ale Olteniei și Munteniei, iar seara și noaptea în jumătatea de nord a Moldovei și estul Transilvaniei, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. În aceste regiuni se va depune un strat de zăpadă de 1-4 centimetri.

La munte, în special la altitudini de peste 1.400 de metri, vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă va avea 2-8 centimetri. În vestul Carpaților Meridionali se pot acumula local chiar și 10-15 centimetri de zăpadă. În cursul nopții, precipitațiile se vor transforma în ploi, ninsorile urmând să se mențină doar pe creste.

Vântul va avea intensificări în sudul Banatului, cu viteze de 50-70 km/h, iar în Munții Banatului și Carpații Meridionali rafalele vor depăși 80-90 km/h, viscolind ninsoarea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 13 grade, cu cele mai ridicate valori în Dobrogea, iar minimele între -3 și 9 grade.

Vineri, 27 noiembrie, vremea va rămâne predominant închisă. În prima parte a zilei vor fi ploi slabe sau burniță pe arii restrânse, în timp ce în nord-est și la munte sunt posibile precipitații mixte și depuneri de polei.

Din a doua parte a zilei, precipitațiile se vor extinde treptat în cea mai mare parte a țării. În special în regiunile sudice se vor acumula 10-15 l/mp. Vor predomina ploile, însă în nordul și centrul Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei și la munte vor fi tot mai multe ninsori, cu depunere de strat de zăpadă.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 și 12 grade, iar minimele între -3 și 6 grade. Pe litoral, temperaturile nocturne pot ajunge la 8-9 grade.

Vremea se schimbă radical la final de noiembrie. Ninsori și ger

Sâmbătă, 28 noiembrie, vremea va fi rece și închisă, cu precipitații în cea mai mare parte a țării. Acestea vor fi mai extinse în jumătatea de sud, unde și cantitățile de apă vor fi însemnate.

În zonele montane, în Moldova și în estul și sudul Transilvaniei vor predomina ninsorile. În partea continentală a Dobrogei, Muntenia și Oltenia, ploile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, mai ales spre seară și noaptea, fiind posibilă depunerea unui strat de zăpadă. În restul teritoriului vor predomina ploile, iar izolat se vor forma depuneri de polei.

Vântul va avea intensificări în sudul și sud-estul țării, precum și în zona Carpaților Orientali, cu viteze de 50-60 km/h. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între -2 și 8 grade, iar minimele vor coborî până la -9 grade.

Duminică, 29 noiembrie, vremea va deveni deosebit de rece în majoritatea regiunilor. Cerul va avea înnorări mai persistente în sudul și estul țării, unde sunt posibile precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare în sud-vest și în extremitatea sudică. În nord-est sunt posibile fulguieli izolate.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -6 și 3 grade, ușor mai ridicate în vestul și nord-vestul țării, iar minimele se vor situa, în general, între -12 și -2 grade. Vântul va avea intensificări în regiunile sud-estice.

Cum va fi vremea de 1 Decembrie 2026. ANM anunță temperaturi minime și de -14 grade

Românii vor avea parte de o Zi Națională cu vreme deosebit de rece. Potrivit prognozei ANM, frigul se va menține în intervalul 30 noiembrie – 1 decembrie, iar probabilitatea pentru precipitații va fi redusă în cea mai mare parte a țării.

Pe 30 noiembrie, cerul va fi variabil, cu înnorări în sudul și estul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sud-est, în special pe litoral.

Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între -5 și 3 grade, iar minimele vor coborî până la valori cuprinse între -14 și -4 grade.

Nici pe 1 Decembrie vremea nu se va încălzi. ANM estimează că va fi în continuare deosebit de rece, cu temperaturi maxime cuprinse între -4 și 3 grade și minime care se vor situa, în mare parte, între -14 și -4 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în sudul țării, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe litoral.

Astfel, Ziua Națională a României se anunță una dintre cele mai reci zile ale perioadei, cu temperaturi negative inclusiv pe timpul zilei în numeroase regiuni și cu minime care pot coborî sub pragul de -10 grade.

Vremea în București la final de noiembrie și de 1 Decembrie 2026

Capitala va resimți și ea răcirea accentuată a vremii. În noaptea de 24 spre 25 noiembrie, temperatura minimă va fi de -3...-2 grade, iar în zona preorășenească poate coborî spre -5 grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat.

Pe 25 noiembrie, maxima va ajunge la 6-8 grade, iar minima va coborî la -3...-1 grad. Cerul va fi variabil, cu înnorări spre finalul intervalului.

Joi, 26 noiembrie, vremea va deveni închisă, cu ploi slabe și trecătoare, care pot acumula 1-3 l/mp. Temperaturile vor fi cuprinse între 5 și 6 grade ziua și 2-3 grade noaptea.

Vineri, 27 noiembrie, cerul va rămâne acoperit, iar ploile vor deveni mai consistente seara și noaptea, când se pot acumula 5-10 l/mp. Vântul va avea intensificări nocturne, cu rafale de 45-55 km/h. Maxima va fi de 6-8 grade, iar minima de 1-2 grade.

Sâmbătă, 28 noiembrie, Capitala va avea parte de o răcire accentuată. Temporar vor fi precipitații sub formă de ploaie, însă din a doua parte a zilei va predomina ninsoarea și este posibil să se depună strat de zăpadă. Maxima va coborî la 2-3 grade, iar minima va ajunge la -4...-3 grade. Vântul va avea rafale de 50-60 km/h, amplificând senzația de frig.

Duminică, 29 noiembrie, vremea va fi deosebit de rece. Cerul va fi mai mult noros, însă probabilitatea de ninsoare va fi redusă. Vântul va sufla cu rafale de 40-45 km/h, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -1 grad. Minima va coborî la -7...-5 grade.

De 1 Decembrie, bucureștenii vor avea parte în continuare de vreme deosebit de rece. Cerul va fi înnorat în mare parte a intervalului, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de -2...0 grade, iar minima va coborî la -8...-6 grade.

În intervalul 1-2 decembrie, frigul va persista în Capitală, unde maxima se va situa în jurul valorii de 0 grade, iar minima va ajunge la -10...-8 grade. ANM avertizează că în zona periurbană este posibil să se înregistreze ger în timpul nopții.

Cum va fi vremea după 1 Decembrie 2026

Potrivit tendinței estimate de meteorologi pentru intervalul 2-5 decembrie, temperaturile vor crește treptat, însă vremea va rămâne rece.

Începând de la mijlocul intervalului, probabilitatea pentru precipitații locale va crește, în special în sudul și sud-vestul țării.

În București, valorile termice vor fi în creștere de la mijlocul perioadei, dar vremea se va menține rece, iar trecător sunt posibile precipitații slabe.

Prin urmare, finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie vor aduce o perioadă cu temperaturi mult mai scăzute, ninsori în mai multe regiuni și episoade de ger. Potrivit estimărilor ANM, iarna își va face simțită prezența chiar în primele zile ale lunii decembrie.