Un val de aer arctic lovește Europa în următoarele zile: Un anticiclon aduce temperaturi sub 0 grade și ninsori, până după 1 decembrie

2 minute de citit Publicat la 23:08 23 Noi 2026 Modificat la 23:08 23 Noi 2026

Decembrie începe cu ninsori în Europa, aduse un un val de aer arctic. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

În timp ce temperaturile medii globale continuă să stabilească recorduri, pe fondul unuia dintre cele mai puternice episoade El Niño înregistrate vreodată, temperaturile dintr-o mare parte a Europei ar putea scădea brusc în această săptămână, odată cu pătrunderea aerului arctic, potrivit The Guardian.

Vineri, temperatura medie globală a fost cu 2,12°C mai mare decât media din perioada preindustrială, reprezentând cea mai mare abatere înregistrată vreodată și echivalând cu o valoare de 1,22°C peste media climatică din perioada 1991-2020.

Însă, în anumite regiuni ale Europei, formarea unui anticiclon deasupra Scandinaviei și deplasarea unei zone de presiune scăzută spre sud-est, către vestul Rusiei, vor deschide un culoar prin care aerul rece va pătrunde dinspre nord.

Începând de luni, temperaturile din țările baltice și din state precum Germania, Polonia și Ucraina vor coborî, pe arii extinse, sub pragul de îngheț.

Temperaturile scad sub normalul perioadei

De la mijlocul săptămânii sunt așteptate și zile de gheață, în care temperaturile rămân sub 0°C pe tot parcursul zilei. Până în weekend, valorile termice ar putea fi cu 5-15°C sub mediile normale, ajungând la valori negative de două cifre în zonele mai înalte.

Zona de presiune scăzută de deasupra Europei de Est și a vestului Rusiei va aduce ninsori extinse. Sudul Poloniei, Belarusul, estul Ucrainei și regiunile sud-estice ale țărilor baltice vor fi primele zone în care se vor înregistra ninsori pe suprafețe întinse. În sudul Poloniei, stratul de zăpadă ar putea ajunge la 10 centimetri.

Mai târziu în cursul săptămânii, pe măsură ce o zonă mai restrânsă de presiune scăzută va avansa spre vestul și centrul Europei, se așteaptă ca ninsorile importante să se extindă în sudul Germaniei, Austria și Cehia, unde stratul de zăpadă ar putea ajunge la 10-20 de centimetri. Alpii ar putea primi cantități importante de zăpadă, o veste binevenită pentru stațiunile de schi din regiune, care își vor deschide porțile în următoarele săptămâni.

La începutul lunii decembrie, anticiclonul urmează să rămână dominant în nordul Europei

În weekend și la începutul lunii decembrie, anticiclonul urmează să rămână dominant în nordul Europei, menținând temperaturile sub mediile obișnuite în Europa Centrală și de Est și extinzându-și posibil influența până în Balcani.

Există, de asemenea, indicii că încălzirea stratosferică bruscă produsă la începutul acestei luni ar putea începe, în cele din urmă, să influențeze straturile inferioare ale atmosferei. În acest scenariu, presiunea ridicată s-ar extinde mai mult spre vest și ar putea aduce vânturi reci din est în vestul Europei și în Regatul Unit, deși gradul de certitudine al acestei evoluții este scăzut.

Vremea rece din Europa contrastează puternic cu situația de la nivel global. Luna octombrie a fost cea mai caldă înregistrată vreodată, cu o temperatură medie globală de 15,35°C, cu 0,9°C peste media perioadei 1991-2020 și cu 1,75°C peste nivelul preindustrial estimat.

A fost a treia lună consecutivă în care temperatura globală a depășit pragul de 1,5°C, după august și septembrie. Și, deși anumite regiuni ale Europei, inclusiv Regatul Unit, au înregistrat până acum, în luna noiembrie, temperaturi sub mediile obișnuite, valorile termice globale din această lună au continuat să se situeze peste medie.