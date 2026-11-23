7 minute de citit Publicat la 22:27 23 Noi 2026 Modificat la 22:27 23 Noi 2026

Luca Niculescu, interviu în presa franceză despre priorităţile României. Foto: Getty Images

Guvernul României urmăreşte redresarea finanţelor publice şi atragerea de investiţii, în condiţiile în care ţara traversează o perioadă complexă, cu provocări importante, precum reducerea deficitului bugetar, presiunile asupra puterii de cumpărare şi inflaţia ridicată, dar şi tensiunile internaţionale puternice şi problemele de securitate, a declarat premierul Luca Niculescu, într-un interviu acordat publicaţiei franceze L'Express, preluat de Agerpres.

"Deficitul bugetar ar urma să se situeze în jurul valorii de 6,2% din PIB în 2026, după ce a ajuns la 9% în 2024. Românii au trecut prin doi ani de eforturi de ajustare bugetară. Puterea de cumpărare este sub presiune, facturile la gaze şi electricitate au crescut, iar inflaţia rămâne ridicată. În plus, tensiunile internaţionale sunt puternice. România este ţinta unor intense campanii de dezinformare desfăşurate de Rusia. Situaţia de securitate din Marea Neagră este, de asemenea, foarte îngrijorătoare", a declarat Luca Niculescu în interviul publicat luni.

Noul prim-ministru al României va avea nevoie de toate calităţile sale de diplomat pentru a gestiona problemele ţării, în condiţiile în care următoarele alegeri legislative sunt programate în 2028, iar extrema dreaptă se află în ascensiune, comentează publicaţia franceză în introducerea interviului publicat luni.

"Înţeleg îngrijorările românilor în faţa creşterii costului vieţii. Numeroase familii traversează o perioadă dificilă şi suntem pe deplin conştienţi de acest lucru", a afirmat Luca Niculescu, întrebat despre protestele provocate de creşterea costului vieţii în România, la fel ca în alte ţări europene, şi despre măsurile pe care le are în vedere Guvernul.

Premierul a spus că există şi motive de optimism, estimând că economia României va reveni pe creştere în 2027. El a invocat dinamismul companiilor româneşti, investiţiile importante, în special cele realizate cu ajutorul fondurilor europene, şi potenţialul de dezvoltare al ţării.

În ceea ce priveşte măsurile economice, Niculescu a afirmat că Guvernul urmăreşte redresarea finanţelor publice, îmbunătăţirea colectării impozitelor fără majorarea acestora şi combaterea evaziunii fiscale. Totodată, Executivul pregăteşte măsuri pentru susţinerea companiilor, a investiţiilor şi a creării de locuri de muncă.

Despre sprijinirea tinerilor

Un alt obiectiv menţionat de premier este sprijinirea tinerilor, în condiţiile în care, potrivit acestuia, aproape unul din cinci tineri din România nu are un loc de muncă şi nu urmează nici studii, nici un program de formare profesională. Niculescu a amintit măsurile deja adoptate, printre care acordarea unui sprijin timp de doi ani tinerilor care îşi găsesc primul loc de muncă şi stimulente pentru companiile care angajează ucenici.

"Trebuie să mergem mai departe", a spus premierul, adăugând că a discutat cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre posibilitatea unei iniţiative europene comune pentru facilitarea accesului tinerilor pe piaţa muncii, propunere faţă de care aceasta s-a arătat "foarte receptivă".

La întrebarea de ce ar trebui un investitor străin să aleagă România, şeful Guvernului român a invocat avantajele economice şi geografice ale ţării, precum şi resursele umane şi energetice.

"Ţara noastră are numeroase atuuri, dintre care unele sunt încă insuficient cunoscute", a declarat Luca Niculescu.

Acesta a afirmat că România este a doua economie din Europa Centrală şi de Est, are o populaţie numeroasă şi o piaţă internă dinamică. Printre avantajele geografice, premierul a menţionat accesul la Marea Neagră şi portul Constanţa, pe care le-a indicat drept atuuri pentru companiile care doresc să îşi apropie producţia de pieţele europene.

Investiţii în energie

Niculescu a mai spus că România dispune de un sector energetic solid, producţia internă acoperind aproape în totalitate necesarul ţării. El a menţionat, de asemenea, diversificarea economiei şi existenţa unei forţe de muncă bine calificate, în special în domeniul noilor tehnologii. "Numeroşi tineri vorbesc fluent engleza, iar mulţi vorbesc şi franceza", a adăugat premierul.

În legătură cu locul limbii franceze în România, Luca Niculescu, fost ambasador la Paris, a afirmat că francofonia continuă să fie bine reprezentată, chiar dacă nu mai are amploarea din secolul trecut. El a amintit că, în perioada interbelică, majoritatea miniştrilor români îşi făceau studiile în Franţa, iar România era ţara străină în care se vindeau cele mai multe cărţi în limba franceză.

În prezent, a spus premierul, România are cel mai mare număr de universităţi membre ale Agenţiei Universitare a Francofoniei şi numeroase programe de studiu în limba franceză în licee şi universităţi. Niculescu a mai menţionat că preşedintele României, premierul şi preşedinta Curţii Constituţionale sunt francofoni, amintind şi candidatura ţării pentru funcţia de secretar general al Francofoniei.

Întrebat ce aşteptări are de la viitoarele alegeri prezidenţiale din Franţa, Luca Niculescu a afirmat că România îşi doreşte o Franţă care să aibă o voce importantă în Europa şi în lume. "Fără Franţa, Europa ar fi diferită. Avem nevoie de o Franţă europeană", a declarat premierul român, adăugând că "Franţei îi merge mai bine atunci când Europei îi merge bine".

Solicitat să comenteze scenariul unei confruntări în turul al doilea între Marine Le Pen (lidera extremei drepte franceze) şi Jean-Luc Melenchon (liderul stângii radicale franceze), precum şi implicaţiile unui asemenea rezultat pentru România, Niculescu a evitat să facă aprecieri asupra alegerilor din alte ţări.

El a amintit că, în 2016, când a ajuns în Franţa în calitate de ambasador, puţini anticipau că Emmanuel Macron va deveni preşedinte. Premierul a subliniat că ultimele zile de campanie pot schimba rezultatul scrutinului, uneori chiar în ultimele ore. "Aşadar, nimic nu este decis", a conchis Niculescu.

Referindu-se la cei 20 de ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, premierul Luca Niculescu a apreciat că parcursul ţării a fost remarcabil. Evocând lipsa libertăţilor, sărăcia şi condiţiile dificile de trai din perioada regimului comunist, el a subliniat că aderarea la UE a schimbat radical situaţia României, iar în două decenii produsul intern brut al ţării a crescut de patru ori. Totodată, Niculescu a adăugat că extinderea Uniunii Europene a adus beneficii nu doar statelor din Europa de Est, ci şi creşterii economice europene.

Marea Neagră, apărarea României şi relaţia cu aliaţii

Solicitat să comenteze atacurile cu drone asupra a trei nave comerciale, produse la 14 noiembrie în zona Deltei Dunării, precum şi scufundarea unei alte nave în apropierea apelor teritoriale româneşti, premierul Luca Niculescu a pus aceste incidente în legătură cu războiul declanşat de Rusia împotriva Ucrainei.

"Ceea ce se întâmplă în Marea Neagră este o consecinţă a războiului ilegal dus de Rusia împotriva Ucrainei. Astăzi, această rută maritimă a devenit unul dintre principalele puncte fierbinţi ale planetei", a declarat premierul.

Niculescu a prezentat şi măsurile de cooperare regională destinate securizării traficului maritim şi protejării infrastructurii din zonă. România a creat, împreună cu Bulgaria şi Turcia, Grupul operativ de combatere a minelor din Marea Neagră, iar, alături de Bulgaria şi cu sprijinul Uniunii Europene, pregăteşte un mecanism comun pentru detectarea dronelor navale şi a navelor din flota fantomă rusă. Acesta va avea şi rolul de a proteja infrastructura critică, precum cablurile submarine şi platformele offshore. În plus, România dezvoltă drone în colaborare cu producători ucraineni, a mai spus premierul.

Întrebat dacă alocarea a 2,5% din PIB pentru apărare este suficientă pentru a contracara ameninţarea rusă, Niculescu a subliniat că România beneficiază de protecţia NATO şi că bugetul destinat apărării va continua să crească. Potrivit acestuia, ponderea cheltuielilor militare va ajunge la 3,5% din PIB în următorii ani. La acest procent se vor adăuga investiţiile în infrastructura cu utilizare duală, civilă şi militară, precum autostrăzile construite în cooperare cu Republica Moldova şi Ucraina. "În câţiva ani, vom ajunge la 5%", a afirmat premierul.

În ceea ce priveşte posibilitatea unei reduceri a prezenţei militare americane în ţară, în contextul în care baza aeriană Mihail Kogălniceanu ar putea deveni cea mai mare bază NATO din Europa, Niculescu a afirmat că prezenţa Statelor Unite este foarte importantă pentru România. El a spus că autorităţile române menţin contacte strânse cu administraţiile americane, indiferent de orientarea lor politică, şi a reafirmat angajamentul Bucureştiului faţă de parteneriatul strategic cu Washingtonul, încheiat în urmă cu aproape 30 de ani.

Premierul român a amintit, în acest context, discuţiile purtate cu Elbridge Colby, subsecretarul american pentru politica de apărare, în timpul vizitei acestuia în România la începutul lunii noiembrie. Niculescu a menţionat şi decizia autorităţilor române din luna martie, luată în contextul operaţiunii Epic Fury împotriva Iranului, de a permite temporar găzduirea pe bazele din România a unor aeronave americane de realimentare în aer, precum şi a unor echipamente de supraveghere şi comunicaţii prin satelit. El a precizat că autorizarea a vizat exclusiv aceste mijloace de sprijin.

Referindu-se la relaţia cu Republica Moldova, premierul a afirmat că integrarea europeană a statului vecin reprezintă o prioritate pentru România. Niculescu a amintit că prima sa deplasare în calitate de premier a fost la Chişinău şi a explicat că cele două ţări au legături strânse, bazate pe cultura, istoria şi limba comune. El a apreciat eforturile guvernului şi ale preşedintei Republicii Moldova de a menţine parcursul european, în pofida presiunilor exercitate de Rusia.

Premierul a vorbit şi despre rezistenţa societăţii moldoveneşti în faţa influenţei ruse, făcând referire la ultimele alegeri din ţara vecină. "În pofida ingerinţelor ruseşti, care au fost dovedite, democraţia a câştigat", a afirmat Niculescu. Acesta a reafirmat că România susţine aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană şi sprijină, de asemenea, ceilalţi candidaţi la extinderea Uniunii, în special Ucraina şi statele din Balcanii de Vest.