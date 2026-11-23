Friedrich Merz spune că „a fost o greșeală” neadmiterea Ucrainei în NATO în 2008. „Războiul ar fi putut fi probabil prevenit”

2 minute de citit Publicat la 21:29 23 Noi 2026 Modificat la 21:29 23 Noi 2026

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz. Foto: Getty Images

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a spus, luni, că neadmiterea Ucrainei în NATO în 2008 a fost o greşeală. Merz a afirmat că, privind retrospectiv, a fost o greşeală faptul că nu s-a dat curs unei propuneri a SUA, prezentată la summitul NATO din 2008 la Bucureşti, de a admite Ucraina în NATO, relatează dpa, potrivit Agerpres.

În cadrul unei conferinţe de presă susţinută luni la Berlin alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, Merz a fost întrebat dacă împărtăşeşte opinia preşedintelui francez Emmanuel Macron, potrivit căreia a sosit momentul să se discute despre aderarea Ucrainei la NATO.

Merz a afirmat că, privind retrospectiv, a fost o greşeală faptul că nu s-a dat curs unei propuneri a SUA, prezentată la summitul NATO din 2008 la Bucureşti, de a admite Ucraina în NATO.

„Dacă ar fi devenit membră a NATO, acest război ar fi putut fi probabil prevenit", a spus el, referindu-se la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

La sfârşitul anului 2024, fostul cancelar german Angela Merkel îşi apărase politica privind Ucraina. Aceasta se referea în special la refuzul ei de a pregăti terenul pentru intrarea Ucrainei în alianţa militară occidentală încă de la summit-ul NATO din 2008 de la Bucureşti.

„Chiar şi după o analiză aprofundată, am ajuns la concluzia că a fost, cu siguranţă, lucrul corect de făcut şi că au existat motive întemeiate pentru aceasta”, a declarat Merkel în cadrul unui podcast politic, alături de jurnalista de televiziune şi moderatoarea germană Anne Will.

Merkel a spus că ea credea că este corect să procedeze aşa cum a făcut, subliniind că o mare parte a populaţiei ucrainene era împotriva aderării la NATO la acea vreme.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a spus recent că ar dori să discute despre aderarea Ucrainei la NATO.

„În situaţia actuală, având în vedere poziţia dură a Rusiei, cred că trebuie să redeschidem discuţia privind aderarea Ucrainei la NATO”, a declarat el în urma unui summit al grupului de susţinători ai Ucrainei, cunoscut sub numele de „Coaliţia de Voinţă”, întrunită recent la Berlin.

Merz a descris poziţia franceză ca fiind „logică”. El a afirmat că aceasta este în concordanţă cu garanţiile de securitate de care Ucraina are nevoie şi care urmează să îi fie oferite odată cu încheierea războiului.

„Garanţiile de securitate ar trebui să fie garanţii de securitate de tip Articolul 5”, a subliniat Merz.

Articolul 5 al NATO prevede că un atac armat asupra unuia sau mai multor membri ai alianţei este considerat un atac asupra tuturor.

„Aceste garanţii de securitate ar fi foarte aproape de aderarea la NATO. Sincer să fiu, nu-mi pot imagina viitorul Ucrainei fără astfel de garanţii de securitate, de care are nevoie urgent. Şi acestea nu sunt garanţii de securitate doar pentru Ucraina, ci pentru noi toţi”, a afirmat Merz.