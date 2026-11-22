WaPo: Putin a acceptat, în privat, ca Ucraina să primească garanții de securitate de la SUA și Europa, după modelul Articolului 5

2 minute de citit Publicat la 17:43 22 Noi 2026 Modificat la 17:43 22 Noi 2026

Vladimir Putin a vrut să prevină aderarea Ucrainei la UE, dar, potrivit negociatorilor, a eșuat. Foto: Profimedia Images

Președintele rus Vladimir Putin a fost de acord, în privat, ca Ucraina să primească garanții de securitate la finalul războiului de la Statele Unite și țările din Europa, după modelul Articolului 5 din Tratatul NATO, a relatat Washington Post, care a citat o sursă americană apropiată de negocieri. Potrivit acestei surse, în schimb, Occidentul va relaxa sancțiunile împotriva Rusiei. Putin a cerut, de asemenea, ca trupe americane sau europene să nu fie staționate pe teritoriul Ucrainei.

Articolul 5 al Tratatului NATO prevede apărarea colectivă în cazul unui atac asupra unuia dintre membrii Alianței.

Potrivit formulei aflate în discuție, după încheierea războiului, Vladimir Putin ar urma să fie obligat să își retragă trupele de la granița cu Ucraina. Dacă ar lansa o nouă ofensivă, NATO și-ar redisloca rapid forțele în Ucraina. În plus, toate sancțiunile ar fi reintroduse.

„Cuvântul-cheie este 'simetrie'”, a declarat sursa citată, potrivit The Moscow Times.

Sursa publicației Washington Post a mai spus că reprezentanții SUA și ai Europei au discutat și modalități de monitorizare a respectării acordurilor de către Rusia, precum și de stabilire a unor canale de comunicare operative în cazul unei crize.

La data de 19 noiembrie, emisarul special al SUA, Jared Kushner, a declarat că Washingtonul a convins Kremlinul să „relaxeze” conceptul de garanții de securitate după modelul NATO pentru Ucraina.

El a asigurat că Donald Trump este deschis să ofere astfel de garanții, însă acestea trebuie să fie în concordanță cu interesele SUA și să facă parte dintr-un acord mai amplu privind securitatea.

Potrivit unei surse WaPo, Kushner l-a avertizat pe Putin: „Acest război a început ca un război cu Ucraina. Acum este un război prin intermediari cu Europa”, ceea ce înseamnă că riscurile de securitate cresc pentru toate părțile.

În centrul conflictului se află dorința Ucrainei de a ieși din sfera de influență a Rusiei și de a se alătura Uniunii Europene. Putin a vrut să prevină aderarea, dar, potrivit negociatorilor, a eșuat.

Oficialii europeni au declarat publicației că intenționează într-adevăr să creeze o „procedură specială” pentru analizarea cererii de aderare a Ucrainei la UE, deși întregul proces ar putea dura până la zece ani.

De asemenea, chestiunea teritorială rămâne unul dintre principalele obstacole în calea unui acord de pace. Putin cere Ucrainei să cedeze Donbasul, regiune pe care nu a reușit să o cucerească în totalitate în cei patru ani de război. Kievul respinge această condiție.

În noiembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Statele Unite au adus pentru prima dată în discuție posibilitatea aderării țării la NATO în schimbul renunțării la regiune. El a adăugat că, dacă negociatorii americani vor reuși să elaboreze un pachet care să includă garanții de securitate, fonduri pentru reconstrucția postbelică și menținerea unui număr nelimitat de militari în cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei, va supune această chestiune unui referendum național.

Comentând declarațiile lui Kushner, ministrul adjunct de externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a afirmat că orice variantă de „cvasi-aderare” a Ucrainei la NATO este inacceptabilă pentru Moscova. El a subliniat că Kievul trebuie să accepte cererea Rusiei de a nu adera la Alianța Nord-Atlantică și că abia după aceea pot fi discutate garanțiile de securitate.