ISW: Rusia a încălcat intenționat spațiul aerian al Poloniei, ca să testeze reacția NATO. Nu întâmplător a fost în 20 noiembrie

2 minute de citit Publicat la 11:58 21 Noi 2026 Modificat la 11:58 21 Noi 2026

Rusia a lansat intenționat rachete și drone în spațiul aerian al Poloniei în dimineața zilei de 20 noiembrie, în timpul atacurilor asupra Ucrainei, apreciază Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). FOTO: Profimedia Images

Rusia a lansat intenționat rachete și drone în spațiul aerian al Poloniei în dimineața zilei de 20 noiembrie, în timpul atacurilor asupra Ucrainei, apreciază Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) în evaluarea transmisă sîmbătă. Potrivit ISW, Kremlinul a făcut acest lucru ca să testeze reacția NATO și să descurajeze sprijinul occidental pentru Kiev, în timp ce în Polonia avea loc un exercițiu militar al țărilor care se pregătesc să trimită trupe în Ucraina după război.

Ministrul polonez al apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a anunțat că o rachetă rusească Kh-101 s-a prăbușit într-o zonă rurală din localitatea Nowy Lipowiec.

O a doua rachetă a căzut lângă Rudnik nad Sanem. Generalul de brigadă Ireneusz Nowak, comandantul operațional al Forțelor Armate poloneze, a spus că și aceasta ar fi putut fi tot o rachetă Kh-101.

O dronă rusească cu motor cu reacție, posibil de tip Geran-5, potrivit lui Nowak, s-a prăbușit lângă Mołodycz.

Niciunul dintre cele trei incidente nu a provocat victime sau pagube importante.

Armata poloneză a anunțat că a identificat în spațiul aerian ucrainean până la 11 rachete și drone care ar fi putut pătrunde în Polonia. Ca răspuns, NATO a trimis în aer avioane poloneze, suedeze și olandeze și a activat radarele de la sol ale apărării antiaeriene.

De ce nu au fost doborâte

Generalul Nowak a explicat că Polonia și NATO nu au încercat să doboare drona și rachetele, pentru că situația nu îndeplinea condițiile prevăzute de regulile de angajare poloneze.

ISW apreciază că Polonia a considerat, probabil, că doborârea lor ar fi presupus un risc prea mare de victime și pagube, în timp ce zonele în care urmau să cadă nu ar fi fost afectate. Kosiniak-Kamysz a declarat în 31 iulie 2026 că forțele poloneze vor intercepta proiectilele dacă acestea pot amenința zone locuite. ISW notează că astfel de evaluări de risc sunt o practică obișnuită în NATO și în alte armate.

Racheta a căzut la 35 de kilometri de locul exercițiului

Potrivit ISW, Kremlinul a ales momentul încălcării spațiului aerian astfel încât să coincidă cu exercițiul militar al „Coaliției de Voință” de la Nowa Dęba, în Polonia.

Componenta militară a coaliției, Forța Multinațională - Ucraina (MNF-U), condusă de Marea Britanie și Franța, desfășoară primul său exercițiu, numit „Koalicja”, la Nowa Dęba, între 9 și 22 noiembrie.

La exercițiu participă între 5.000 și 6.000 de militari din Belgia, Franța, Estonia, Spania, Țările de Jos, Lituania, Germania, Suedia și Marea Britanie. Polonia asigură sprijinul logistic, iar Turcia participă de la distanță, din Istanbul. Scopul exercițiului este testarea capacității de a trimite rapid forțe pe teren, îmbunătățirea cooperării dintre armate și repetarea unei desfășurări în Ucraina.

Racheta Kh-101 căzută lângă Rudnik nad Sanem s-a prăbușit la aproximativ 35 de kilometri de locul exercițiului.

În momentul incidentului, mai mulți oficiali se aflau la Nowa Dęba sau erau în drum spre localitate pentru „ziua VIP” a exercițiului. Printre ei erau ministrul francez al forțelor armate și veteranilor, Catherine Vautrin, ministrul britanic al apărării, Wes Streeting, ministrul lituanian al apărării, Robertas Kaunas, și ministrul estonian al apărării, Martin Herem, alături de opt șefi militari aliați.

Premierul polonez Donald Tusk a numit încălcarea spațiului aerian „o provocare intenționată” a Rusiei. Tusk și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au declarat că faptul că incidentul a avut loc chiar în ziua VIP a exercițiului Koalicja nu a fost o coincidență.