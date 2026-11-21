Cum s-a produs accidentul în care fata de 17 ani a fost omorâtă de maşina de gunoi. Șoferul a fost lăsat liber. Detalii din anchetă

1 minut de citit Publicat la 11:32 21 Noi 2026 Modificat la 12:11 21 Noi 2026

Mașina de gunoi la locul anchetei, în zona Mihai Bravu din București, 19 noiembrie 2026. Sursa foto: Antena 3 CNN

Date de ultimă oră din ancheta accidentului mortal provocat de şoferul maşinii de gunoi care a omorât o elevă, în drum spre şcoală. Poliţia spune că din primle cercetări, vina e comună: şoferul nu s-a asigurat, iar fata nu a fost atentă. Şoferul mașinii de gunoi care a ucis-o pe Miruna, fata de 17 ani, a fost lăsat în libertate după audierile la poliţie. Maşina de gunoi avea şi o defecţiune majoră la direcţie.

A plecat la muncă și și-a continuat traseul, deși în urma lui o adolescentă de numai 17 ani zăcea fără viață pe asfalt. Este povestea accidentului cumplit de pe Șoseaua Mihai Bravu, unde Miruna, elevă în clasa a XI-a, a fost lovită mortal de o mașină de gunoi în timp ce mergea spre liceu. Accidentul s-a produs joi dimineață, în jurul orei 07:31.

Potrivit informațiilor, fata ar fi fost acroșată cu partea din spate a autospecialei și târâtă aproape 100 de metri. Șoferul nu a oprit și și-a continuat activitatea. La aproximativ 5 minute de la impact, un trecător a sunat la 112, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru adolescentă.

Polițiștii au reușit să identifice mașina după verificările din zonă și urmele descoperite sub autospecială.

Șoferul, cercetat pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului

Șoferul, în vârstă de 27 de ani, a fost dus la audieri. În fața anchetatorilor, acesta a susținut că nu și-a dat seama că a lovit o persoană.

"Mi-am făcut treaba, dar nu am lovit pe nimeni", ar fi declarat inițial bărbatul. Ulterior, le-ar fi spus polițiștilor că nu a văzut-o pe fată și că a aflat despre incident după ce a fost sunat de la serviciu. Surse spun că bărbatul avea permis pentru categoria C de aproximativ un an.

Între timp, polițiștii i-au reținut permisul de conducere și certificatul de înmatriculare al autospecialei, după ce au constatat o deficiență majoră la sistemul de direcție. Șoferul este cercetat pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului.

A fost testat pentru consumul de alcool și droguri, iar rezultatele inițiale au fost negative. În prezent, este în libertate, în timp ce anchetatorii încearcă să stabilească toate circumstanțele tragediei, familia, colegii și prietenii Mirunei se pregătesc să o conducă pe ultimul drum.

Moartea fetei a stârnit un val de revoltă, iar la locul accidentului au fost aprinse lumânări și au fost depuse flori în memoria adolescentei.