Guvernul a anunţat cine este noul prefect al Bucureştiului. Au fost numiţi şi nouă subprefecţi în ţară

<1 minut de citit Publicat la 20:40 20 Noi 2026 Modificat la 21:04 20 Noi 2026

București. sursa foto: Getty

Marius Gheorghe a fost numit prefect al Capitalei, în baza unei hotărâri aprobate vineri de Guvern. În total, în ședința Executivului au fost aprobate 11 hotărâri de eliberare din funcție și numire a unor prefecți și suprefecți, informează Agerpres.

"Propunerile au fost formulate în conformitate cu prevederile Codului administrativ, la propunerea ministrului de resort. Toate persoanele propuse îndeplinesc condițiile legale pentru ocuparea funcțiilor de prefect sau subprefect.

Guvernul l-a numit pe domnul Gheorghe Marius în funcția de prefect al Municipiului București", a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria.

Subprefectul județului Constanța, Ali Șenol, a fost eliberat din funcție.

De asemenea, au fost numiți următorii subprefecți: Marius Pîrvu (Argeș), Gheorghe Ialomițianu (Brașov), Stelian Borzea (Buzău), Mustafa-Levent Accoium (Constanța), George Toderașc (Galați), Robert-Eugen Muzsic (Hunedoara), Ion Măiță (Ialomița), Adrian-Mihăiță Todoran (Maramureș), Mariana Elisabeta Cătănescu (Vaslui).