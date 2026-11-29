Nikolai Gogol și-a ars manuscrisul înainte să moară. După aproape 175 de ani, un AI rusesc a rescris „Suflete moarte”

2 minute de citit Publicat la 23:25 29 Noi 2026 Modificat la 23:25 29 Noi 2026

Noul volum, „Suflete moarte: Renașterea”, a captivat imaginația unor cititori. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Nereușind să-și finalizeze romanul „Suflete moarte”, scriitorul rus Nikolai Gogol a suferit o cădere nervoasă și a aruncat în foc o parte din manuscris, cu doar câteva zile înainte de a muri, în 1852. Un model rus de inteligență artificială (AI) a creat acum propria versiune a celui de-al doilea volum pe care Gogol l-a ars, într-un experiment îndrăzneț menit să testeze dacă AI poate surprinde spiritul și stilul unui mare autor, a relatat vineri Reuters, citat de Agerpres.

Cartea „Suflete moarte”, considerată o capodoperă a literaturii ruse, a rămas neterminată, doar unul dintre cele trei volume prevăzute fiind intact.

Noul volum, „Suflete moarte: Renașterea”, a captivat imaginația unor cititori, în timp ce criticii au rămas indiferenți.

Mai mulți lingviști, ingineri și istorici au fost implicați în acest proiect realizat de GigaChat, un model de AI dezvoltat de conglomeratul bancar și tehnologic Sber.

Responsabilul proiectului, Vladislav Otroșenko, a declarat că a durat aproximativ patru luni până când modelul de AI a dezvoltat un stil literar plauzibil. „A gestionat foarte bine latura artistică a sarcinii și, în special, elementul narativ”, a declarat el pentru Reuters.

„Este un bestseller... Cititorii sunt cu adevărat interesați. Are valoare artistică? Sigur că da, deoarece este primul experiment, unic, fără precedent, de acest gen. Și am lucrat cu cel mai provocator stil din literatura rusă, stilul și poetica lui Gogol”, a spus el.

Născut în ceea ce este în prezent Ucraina, pe atunci Imperiul Rus, Gogol și-a scris cele mai importante opere în limba rusă. El este considerat de ambele țări o figură literară de seamă, cunoscut mai ales pentru satiră și comedia neagră.

În prima parte a romanului „Suflete moarte”, el a creat o galerie de personaje necinstite, condusă de escrocul Cicikov, care pune la cale o înșelătorie financiară bazată pe „achiziționarea” țăranilor iobagi decedați, încă înregistrați ca aparținând stăpânilor lor.

Gogol, care intenționase să descrie în cea de-a doua și a treia parte a cărții regenerarea morală a protagonistului, a fost chinuit de îndoieli creative și spirituale și nu a reușit să finalizeze opera.

Igor, un moscovit care a participat la lansarea cărții, organizată de GigaChat, a declarat că volumul pare să fie cu adevărat fidel narațiunii originale.

„Cartea este cu adevărat unică, și cred că admiratorii lui Gogol au acum ocazia s-o evalueze, s-o compare și să vadă cum s-au încheiat aventurile lui Cicikov”, a spus el cu entuziasm.

Însă, Larisa, o vizitatoare a Muzeului Gogol din Moscova, a declarat că nu există nicio posibilitate ca AI să surprindă cu succes ceea ce s-a pierdut.

„Nu mă va emoționa și nici măcar nu vreau s-o citesc”, a spus ea.

Artiom Nikitin, expert în opera lui Gogol, a afirmat că, urmând aceeași logică, AI ar putea scrie continuări pentru orice opere. „Dar cred că o operă literară nu decurge automat din tot ceea ce a creat un autor anterior”, a spus el. „Chiar dacă limbajul, stilul și liniile narative ale autorului sunt cunoscute, asta nu ne indică ce va scrie el mai departe”, a subliniat specialistul.