Gadi Eisenkot îl refuză pe Benjamin Netanyahu și respinge guvernul prin rotație

5 minute de citit Publicat la 19:47 29 Noi 2026 Modificat la 19:47 29 Noi 2026

Foto: Getty Images

Gadi Eisenkot, principalul rival al lui Benjamin Netanyahu pentru conducerea guvernului a respins, duminică, propunerea acestuia de împărțire a puterii, relatează CNN. Netanyahu propusese un sistem de rotație la conducerea guvernului, în care Eisenkot ar fi ocupat primul funcția de prim-ministru, iar Netanyahu ar fi devenit prim-ministru „alternativ”.

Cei doi au purtat discuții pentru a analiza propunerea, însă negocierile au eșuat rapid din cauza unor „divergențe semnificative asupra unor chestiuni de fond”, potrivit unei surse informate despre întâlnire.

Eisenkot i-a transmis lui Netanyahu că își menține angajamentul față de așa-numitul „bloc al schimbării”, care încearcă să îl înlăture de la putere pe Netanyahu, a adăugat sursa.

Într-o declarație comună publicată după întâlnire, partidul Yashar al lui Eisenkot și Likud, formațiunea lui Netanyahu, au precizat că discuțiile au început cu o informare privind situația de securitate, după care a fost abordată posibilitatea formării unui guvern de uniune națională, „ambele părți încercând să reducă diferențele majore existente”.

În cele din urmă, aceste diferențe s-au dovedit prea mari pentru a putea fi depășite.

„S-a decis să nu fie continuate negocierile între echipele celor două părți, din cauza divergențelor semnificative asupra unor chestiuni de fond”, a declarat sursa pentru CNN.

Potrivit acesteia, Eisenkot i-a transmis lui Netanyahu că Likud ar putea intra ulterior în guvern dacă acceptă principiile fundamentale ale acestuia, inclusiv înființarea unei comisii de anchetă de stat care să investigheze eșecurile legate de evenimentele din 7 octombrie 2023.

Sursa a adăugat că nu a fost programată nicio nouă întâlnire.

Politica israeliană rămâne fragmentată și după alegerile din octombrie

Blocul lui Netanyahu a obținut 53 de mandate la alegerile din octombrie, în timp ce partidul lui Eisenkot și alte trei formațiuni au câștigat împreună 48 de mandate. Astfel, niciuna dintre tabere nu a obținut majoritatea necesară în Knesset, parlamentul israelian cu 120 de locuri.

Într-un mesaj publicat sâmbătă seară pe Twitter, Netanyahu a declarat că „unitatea este necesitatea momentului”.

După ce a susținut că ar trebui să conducă un guvern de uniune națională sau să ocupe primul funcția de prim-ministru în cadrul unui sistem de rotație, deoarece Likud este cel mai mare partid din parlament, Netanyahu a afirmat că este dispus „să lase totul deoparte” pentru ca Eisenkot să preia primul conducerea guvernului.

Netanyahu ar fi urmat să ocupe funcția de prim-ministru „alternativ”, deși nu a precizat cât ar dura mandatul inițial al lui Eisenkot.

El a declarat că se așteaptă ca Likud și partidul Yashar „să înceapă imediat negocieri autentice, sincere și accelerate, în cadrul cărora și cealaltă parte să fie dispusă să facă compromisuri și concesii similare”.

Likud a obținut cele mai multe mandate în Knesset la alegerile din 27 octombrie, însă coaliția lui Netanyahu a rămas cu mult sub majoritatea necesară pentru a guverna.

În prezent, Eisenkot deține inițiativa și se apropie de formarea unui guvern care l-ar putea înlătura de la putere pe cel mai longeviv prim-ministru din istoria Israelului.

Negocierile rămân dificile

Eisenkot are termen până pe 20 decembrie pentru a forma un guvern, dacă solicită o prelungire de două săptămâni, dar a promis că va supune votului parlamentului un nou executiv chiar de săptămâna viitoare.

„Unitatea ține de principii și valori, nu de cine primește o anumită funcție sau cine o ocupă primul”, a declarat Eisenkot, vineri.

„Likud, la rândul său, nu a fost dispus să facă compromisuri și, timp de două săptămâni, a refuzat să prezinte măcar o singură propunere concretă”.

El s-a întrebat dacă Likud este pregătit să participe la negocieri serioase „sau doar să păstreze aparențele și să continue să tragă de timp”.

Eisenkot a semnat deja un acord de coaliție cu partidul de dreapta Yisrael Beiteinu și cu Democrații.

De asemenea, poartă negocieri pentru formarea unei coaliții cu Iudaismul Unit al Torei, un partid ultraortodox care l-a susținut ani la rând pe Netanyahu.

Fostul prim-ministru Yair Lapid a scris pe Twitter că „propunerea lui Netanyahu este încă o înșelătorie evidentă a unui escroc în serie, care și-a înșelat fiecare partener și a încălcat fiecare acord”.

El a propus învestirea unui guvern condus de Eisenkot, fără Netanyahu, și abia ulterior organizarea unor negocieri pentru formarea unui guvern de uniune națională.

În schimb, Naftali Bennett, un alt fost prim-ministru care și-a unit forțele cu Lapid, a salutat declarația lui Netanyahu.

El a spus că aceasta reprezintă „decizia corectă” și că, din acel moment, este „de neacceptat” continuarea discuțiilor privind formarea unui guvern fără Netanyahu.

Potrivit unei surse apropiate de Netanyahu, Bennett a participat la discuții purtate în culise în legătură cu declarația premierului, după ce avusese negocieri separate atât cu Netanyahu, cât și cu apropiatul acestuia, Ron Dermer.

Susținerea unui guvern de uniune națională de către Bennett reprezintă o schimbare spectaculoasă de poziție pentru un politician care, în urmă cu doar câteva săptămâni, folosea unele dintre cele mai dure formulări la adresa lui Netanyahu.

Într-un interviu acordat la începutul lunii octombrie publicației israeliene Maariv, Bennett declara că Netanyahu „este omul care distruge statul Israel”.

„El este omul care ne-a adus în pragul unui război civil, al unui dezastru nebunesc. Nu vom mai putea repara țara”, spunea atunci Bennett.

Cea mai directă cale prin care Eisenkot îl poate înlocui pe Netanyahu depinde în continuare de o formă de sprijin din partea partidelor arabe.

Într-un interviu acordat sâmbătă seară postului israelian Channel 12 News, Mansour Abbas, liderul arab al partidului Raam, a fost întrebat despre un proiect legislativ susținut de formațiunea sa, care prevede înființarea unei comisii de anchetă de stat pentru investigarea eșecurilor legate de 7 octombrie 2023 și care definește explicit Hamas drept organizație teroristă.

Abbas a făcut referire la proiectul de lege și a declarat: „Hamas este o organizație teroristă. Nu vedeți că asta scrie acolo? Gata, discuția s-a încheiat”.

Declararea Hamas drept organizație teroristă și asumarea angajamentului de a o desființa reprezintă una dintre condițiile impuse de Eisenkot pentru participarea la guvernul său, iar declarația lui Abbas pare să indice încă un pas spre colaborare.

Rivalii lui Netanyahu sunt sceptici cu privire la intențiile acestuia

O mare parte din scepticismul privind disponibilitatea lui Netanyahu de a respecta un acord de împărțire a puterii provine din experiența ultimului acord de acest fel pe care l-a încheiat.

După alegerile din 2020, Netanyahu a format un guvern de uniune națională împreună cu rivalul său Benny Gantz, urmând ca el să ocupe primul funcția de prim-ministru.

Însă, în loc să îi cedeze conducerea guvernului lui Gantz, conform acordului de rotație, Netanyahu a refuzat să adopte bugetul de stat.

Această decizie a declanșat automat organizarea unor noi alegeri și a dus la destrămarea guvernului înainte ca Gantz să își poată prelua mandatul de prim-ministru.

În timp ce Israelul încearcă să își stabilească viitoarea conducere, palestinienii se confruntă cu amânarea unor alegeri care ar fi trebuit să aibă loc anul acesta.

Sâmbătă, miniștrii de externe din Belgia, Franța, Norvegia, Polonia, Luxemburg, Regatul Unit, Australia și Canada au cerut Autorității Palestiniene să organizeze alegeri în primul trimestru al anului 2027.

În octombrie, președintele palestinian amânase scrutinul până în septembrie 2027.