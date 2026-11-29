Polonia spune că va interveni cu trupe în țările baltice dacă Rusia invadează, chiar și fără activarea articolului 5 al NATO

2 minute de citit Publicat la 19:12 29 Noi 2026 Modificat la 19:12 29 Noi 2026

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Polonia este pregătită să trimită imediat trupe pentru a apăra statele baltice în cazul unui atac armat al Rusiei, fără să aștepte invocarea oficială de către NATO a articolului 5 din Tratatul Atlanticului de Nord. Potrivit publicației poloneze Onet, care a citat pe 27 noiembrie doi miniștri de rang înalt din guvernul polonez, discuțiile din cadrul conducerii de la Varșovia se concentrează asupra amplorii unei eventuale intervenții militare, nu asupra oportunității participării Poloniei.

Oficialii polonezi analizează scenarii în care Rusia ar putea lansa o incursiune militară limitată în Estonia, Letonia sau Lituania, pentru a testa angajamentul NATO față de apărarea colectivă.

Unul dintre scenariile posibile presupune ocuparea orașului Narva, situat într-o poziție strategică la frontiera estică a NATO cu Rusia.

Evaluările serviciilor de informații citate de Onet indică faptul că Rusia nu dispune în prezent de capacitățile necesare și nici nu are planuri de a lansa un atac de amploare împotriva unui stat membru NATO. Cu toate acestea, o provocare armată de proporții limitate rămâne un scenariu luat în considerare.

O sursă guvernamentală a declarat publicației că Polonia ar trimite imediat militari în sprijinul țării atacate, în loc să aștepte o decizie colectivă a statelor membre NATO.

O asemenea intervenție ar urmări accelerarea activării articolului 5 și transmiterea unui semnal către Moscova că o continuare a agresiunii militare ar putea duce la o confruntare cu întreaga alianță.

O a doua sursă guvernamentală a insistat asupra necesității ca Polonia să își păstreze propriile capacități de apărare, având în vedere resursele militare disponibile limitate.

Potrivit acestei abordări, Varșovia ar prefera să trimită forțe pentru operațiuni speciale, în locul unităților blindate.

În ciuda diferențelor de opinie privind dimensiunea și componența eventualului contingent, ambii oficiali au fost de acord că Polonia ar participa la un răspuns militar împotriva agresiunii rusești asupra unui stat baltic.

Potrivit Onet, oficialii guvernului polonez consideră că un răspuns militar întârziat sau absența acestuia ar putea submina credibilitatea NATO și ar expune Polonia unor provocări similare din partea Rusiei în viitor.

Articolul 5 din Tratatul Atlanticului de Nord stabilește că un atac armat împotriva unui stat membru NATO este considerat un atac împotriva tuturor aliaților.

Totuși, fiecare stat membru poate acorda asistență militară fără să aștepte invocarea oficială a articolului.

Anterior, șeful Statului Major General al armatei cehe, Miroslav Hlavac, a avertizat că Rusia ar putea lansa un atac limitat asupra teritoriului NATO pentru a testa unitatea alianței.

De asemenea, ministrul estonian al apărării, Martin Herem, a avertizat că rușii ar putea ținti Estonia sau Letonia într-o încercare de a submina încrederea în angajamentele NATO privind apărarea colectivă.