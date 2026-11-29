O româncă din Spania avertizează ce ar putea urma dacă extrema dreaptă vine la putere: „Vor să dea prioritate spaniolilor la locuințe”

3 minute de citit Publicat la 16:05 29 Noi 2026 Modificat la 16:05 29 Noi 2026

Programul electoral al Vox, prezentat sub sloganul „Este bun-simț” și întins pe 55 de pagini, pune accent pe principiul „priorității naționale”. FOTO: Hepta

Românii stabiliți în Spania urmăresc cu îngrijorare scrutinul de duminică, în contextul în care partidul de extremă dreapta Vox, care ar putea ajunge la guvernare, propune introducerea unei politici de „prioritate națională”. Aceasta ar acorda cetățenilor spanioli întâietate în accesul la locuințe și la anumite forme de sprijin guvernamental. O româncă stabilită în Spania a declarat pentru corespondentul Antena 3 CNN că se teme de efectele unei asemenea politici, pe care o consideră discriminatorie.

„Îmi este teamă, sincer, pentru că, din ce am înțeles, vor să adopte o prioritate națională și să acorde prioritate spaniolilor la accesul la locuințe. Asta ar însemna o diferențiere între spanioli și imigranți și, din punctul meu de vedere, este rasism”, a declarat aceasta.

Programul Vox despre migranți

Programul electoral al Vox, prezentat sub sloganul „Este bun-simț” și întins pe 55 de pagini, pune accent pe principiul „priorității naționale”, inclusiv în ceea ce privește accesul la locuințe. „Casele, în Spania, pentru spanioli”, este unul dintre mesajele formațiunii, care promite să acorde prioritate cetățenilor spanioli la obținerea locuințelor sociale, a celor protejate și a ajutoarelor pentru plata chiriei. Partidul susține, de asemenea, interzicerea închirierii locuințelor către imigranții aflați în situație ilegală, potrivit EFE.

În același program, formațiunea condusă de Santiago Abascal propune deportarea imigranților aflați ilegal în Spania, înăsprirea condițiilor pentru obținerea cetățeniei și eliminarea posibilității de regularizare prin procedura bazată pe integrarea socială și profesională. Vox vrea și excluderea imigranților fără forme legale de ședere de la accesul la serviciile medicale, cu excepția urgențelor grave, precum și eliminarea dreptului imigranților la venitul minim de incluziune.

În ceea ce privește imigrația, Vox propune și un plan de „remigrare”, prin care străinii care trăiesc din ajutoare sociale să fie încurajați să se întoarcă în țările de origine. Formațiunea susține repatrierea imigranților aflați ilegal în Spania și deportarea celor care comit infracțiuni sau despre care partidul consideră că încearcă să impună obiceiuri și practici incompatibile cu respectarea demnității femeilor. Totodată, Vox vrea să elimine posibilitatea regularizărilor în masă și să înăsprească regulile pentru obținerea cetățeniei spaniole.

Propunerile partidului condus de Santiago Abascal vizează și sistemul de educație. Formațiunea vrea să introducă limite pentru numărul elevilor proveniți din alte culturi sau care nu stăpânesc suficient limba spaniolă și să elimine meniurile halal din școli. În același timp, programul prevede interzicerea purtării niqabului și a burqa în spațiile publice.

Vox promite abrogarea legislației privind egalitatea de gen, pe care o acuză că discriminează bărbații, dar și eliminarea unor legi promovate de guvernul lui Pedro Sánchez, inclusiv Legea memoriei democratice și reforma sistemului educațional. Partidul se opune, de asemenea, unor măsuri de mediu adoptate la nivel european și vrea să renunțe la restricțiile privind motoarele cu combustie și zonele cu emisii reduse.

În plan economic, formațiunea promite reduceri ample de taxe pentru cetățenii spanioli, inclusiv la impozitul pe venit, TVA și impozitul pe profit. Printre propuneri se numără și impozitarea banilor trimiși în străinătate de către persoanele care lucrează în Spania, precum și reducerea cheltuielilor administrației publice.

Vox mai propune creșterea cheltuielilor pentru apărare, intensificarea ajutoarelor acordate familiilor în funcție de numărul de copii și finanțarea de către stat a contribuțiilor sociale pentru spaniolii care renunță la activitatea profesională pentru a se ocupa de creșterea copiilor. Programul include și o reformă a sistemului de securitate, prin reducerea vârstei de la care minorii pot răspunde penal.

Ce șanse sunt ca Vox să ajungă la guvernare

Sondajele arată că Partidul Popular (PP), condus de Alberto Núñez Feijóo, principalul rival al lui Pedro Sánchez, ar putea obține, împreună cu formațiunea de extremă dreapta Vox, o majoritate parlamentară suficientă pentru a forma viitorul guvern al Spaniei.

O astfel de alianță ar deschide calea revenirii dreptei la putere, însă preluarea conducerii executivului nu este garantată. La alegerile din 2023, PP s-a clasat pe primul loc, dar Feijóo nu a reușit să obțină sprijinul parlamentar necesar pentru a forma un guvern.

Dacă va ajunge la conducerea executivului cu sprijinul Vox, Feijóo ar putea deveni primul premier spaniol care conduce un guvern susținut de extrema dreaptă de la sfârșitul dictaturii lui Francisco Franco, în 1975.