Florin Manole spune că „avem nevoie de mai mujlte locuințe accesibile”. Ce spune ministrul Muncii despre situația de la Pata Rât

1 minut de citit Publicat la 15:29 29 Noi 2026 Modificat la 15:46 29 Noi 2026

Ministrul Muncii, Florin Manole. Foto: Agerpres

România are nevoie de mai multe locuinţe accesibile, dar trebuie să ne asigurăm că această iniţiativă răspunde şi nevoilor persoanelor care nu îşi permit o locuinţă nici măcar la un preţ redus, a transmis, duminică, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole.

„Am participat la reuniunea informală a miniştrilor responsabili pentru domeniul locuirii. În discuţiile pe care le-am purtat la Dublin, am transmis că avem nevoie de mai multe locuinţe accesibile, dar trebuie să ne asigurăm că această iniţiativă răspunde şi nevoilor persoanelor care nu îşi permit o locuinţă nici măcar la un preţ redus. Trebuie să investim în prevenirea evacuărilor forţate şi să oferim alternative locative adecvate, astfel încât persoanele afectate să nu rămână fără adăpost”, a scris ministrul, într-o postare pe pagina sa de Facebook, preluat de Agerpres.

Acesta a subliniat, totodată, că este important ca familiile vulnerabile să nu fie concentrate în zone izolate, invocând situaţia din zona Pata Rât din Cluj-Napoca.

„Este esenţial să evităm concentrarea familiilor vulnerabile în zone izolate. Ce s-a întâmplat în zona Pata Rât din Cluj-Napoca este un exemplu al modului în care relocarea familiilor de romi în zone izolate poate accentua segregarea”, a mai adăugat Manole.

În marja reuniunii de la Dublin, ministrul Muncii a avut şi o întrevedere bilaterală cu Li Andersson, preşedinta Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale din Parlamentul European, informează Agerpres. Discuţiile au vizat integrarea tinerilor pe piaţa muncii, a femeilor, persoanelor cu dizabilităţi şi a romilor.