1 minut de citit Publicat la 15:37 27 Noi 2026 Modificat la 15:40 27 Noi 2026

Ciprian Ciucu spune că „e o minune” că actualul sistem de semaforizare mai funcționează. Foto: Getty Images

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat vineri semnarea unui contract de finanţare, prin fonduri europene, pentru modernizarea sistemului de semaforizare inteligentă şi prioritizarea vehiculelor de transport public. Proiectul, care trebuia să primească iniţial bani din PNRR, va beneficia de finanţare din fondurile europene de coeziune, a precizat primarul Bucureștiului.

„Actualul sistem de management al traficului este vechi, abia îl mai ținem în viață. Senzorii sunt vechi, prăjiți, e o minune că mai funcționează”, a spus Ciprian Ciucu, într-o postare publicată pe Facebook.

Conform primarului general al Capitalei, prima fază a proiectului include realizarea semaforizării inteligente în 92 de intersecții și construirea unui centru de trafic pentru monitorizare/comandă.

Ulterior, următoarea fază a proiectului cuprinde realizarea semaforizării inteligente în alte 185 de intersecții.

Contractul semnat de primărie e în valoare de peste 85 de milioane de lei. Valoarea toatlă a proiectului este de peste 261 milioane de lei.

„Investițiile vizează: modernizarea sistemului de semaforizare pentru 92 de intersecții și treceri de pietoni, cu semaforizare inteligentă/adaptivă, senzori de detecție, monitorizare video și prioritizarea transportului public; modernizări aferente centrului de trafic existent, respectiv centrul de date, centrul de comandă și monitorizare și platformele software și hardware necesare colectării, procesării, stocării și schimbului de date între sistemele ITS”, a spus primarul Ciucu.