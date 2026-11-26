Un lider AUR Galați s-a mutat cu partenera și cu apropiații săi în trei case ridicate din donații la Pechea pentru sinistrații din 2024

1 minut de citit Publicat la 12:08 26 Noi 2026 Modificat la 12:11 26 Noi 2026

Liderul AUR Galați s-a mutat cu partenera într-o casă construită pentru sinistați, din donații. Foto: captură video Antena 3 CNN

Liderii locai ai AUR din Galați au profitat de suferința localnicilor afectați de inundațiile din 2024, în care au murit șapte oameni în acest județ. Formațiunea condusă de George Simion și-a făcut o campanie impresionantă în care s-a lăudat că le reface casele sinistraților, la Pechea. Este adevărat că au fost ridicate noi locuințe în locul celor distruse de ape. Însă în trei din cele opt case nou construite s-au mutat liderul local AUR, Viorel Vasile Naiman, și apropiații săi.

Pentru locuințele de la Pechea, doar omul de afaceri Gigi Becali a făcut donații de jumătate de milion de euro, arată un reportaj realizat de Antena 3 CNN.

Mutarea liderului AUR și a apropiaților săi în locuințele pentru sinistrați este confirmată de Primăria din Pechea. Conform sursei citate, în casele respective locuiesc inclusiv vicepreședintele AUR Galați, consilierul local Viorel Vasile Naiman (foto următoare), partenera sa și alte persoane din anturajul acestora.

Naiman și amicii săi nu sunt sinistrați, iar potrivit informațiilor Antena 3 CNN, locuințele ar fi fost ridicate pe un teren deținut de un ONG având legături cu AUR.

Localnicii sunt la curent cu situația. Ei știu că imobilele sunt pe un teren proprietate privată, unde accesul e permis doar cu acordul asociației care deține pământul.

Contactat de Antena 3 CNN, Viorel Vasile Naiman, fericitul beneficiar al unei case ridicate pentru sinistrați, a promis că va stabili o întâlnire pentru a răspunde la întrebări. Ulterior, nu a mai răspuns la telefon.

Ce s-a întâmplat în 2024 la Galați, după ce un ciclon a lovit România

Șapte oameni au murit în septembrie 2024 la Galați, în urma unor inundații catastrofale declanșate de ciclonul Boris.

Între decedații s-au numărat doi frați din comuna Pechea, alte victime fiind identificate în localități precum Grivița, Suhurlui, Drăgușeni și Costache Negri.

Comuna Pechea a fost printre cele mai grav afectate localități din județ, având sute de gospodării inundate și aproximativ 100 de locuințe distruse complet.

În total, viiturile din septembrie 2024 au afectat aproape 7.000 de gospodării din 28 de localități ale județului Galați, conform informațiilor consemnate în presa locală și națională la momentul respectiv.