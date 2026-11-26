Publicat acum 10 ore si 26 minute

Procurorii au început ancheta privind instigarea la violență după ce preşedintele AUR a spus, la data de 9 martie 2025, pe rețelele sociale că membrii Biroului Electoral Central (BEC) care au decis să invalideze candidatura lui Călin Georgescu „ar trebui jupuiţi în piaţa publică”.

„Cei care au dat această lovitură de stat ar trebui jupuiţi în piaţa publică”, a spus Simion, într-un video postat de el pe reţelele sociale, după ce BEC a anunţat decizia invalidării candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.



Ulterior, Simion şi-a nuanţat declaraţia într-o conferinţă de presă, susţinând că se referea la „jupuiţi de privilegii”.



„Nu vorbeşte nimeni despre a da foc la ţară. Despre declaraţiile mele de aseară vreau să vă spun că am făcut nenumărate apeluri. (...) Eu cred că autorii loviturii de stat trebuie pedepsiţi exemplar, să vedem cine sunt autorii, pentru că nu-i cunoaştem, cu siguranţă că nu acei bieţi amărâţi membri ai BEC, şi trebuie jupuiţi de privilegii, trebuie jupuiţi de pensii speciale şi trebuie jupuiţi şi înlăturaţi de la conducerea statului paşnic şi democratic”, spunea la acea vreme Simion.

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis să elimine de pe reţelele sociale postarea de atunci a preşedintelui AUR.