Susținătorii lui George Simion se mobilizează pe rețelele sociale pentru protestePublicat acum 10 ore si 17 minute
La fel ca și în cazul lui Călin Georgescu, care are o armată de susținători de fiecare dată când trebuie să se prezinte în fața instanței, susținătorii AUR au început mobilizarea pe rețelele sociale pentru proteste în fața Parchetului General.
Surse: George Simion, citat în dosarul de instigare publică. Ce a spus liderul AUR în 9 martie 2025Publicat acum 10 ore si 26 minute
Procurorii au început ancheta privind instigarea la violență după ce preşedintele AUR a spus, la data de 9 martie 2025, pe rețelele sociale că membrii Biroului Electoral Central (BEC) care au decis să invalideze candidatura lui Călin Georgescu „ar trebui jupuiţi în piaţa publică”.
„Cei care au dat această lovitură de stat ar trebui jupuiţi în piaţa publică”, a spus Simion, într-un video postat de el pe reţelele sociale, după ce BEC a anunţat decizia invalidării candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.
Ulterior, Simion şi-a nuanţat declaraţia într-o conferinţă de presă, susţinând că se referea la „jupuiţi de privilegii”.
„Nu vorbeşte nimeni despre a da foc la ţară. Despre declaraţiile mele de aseară vreau să vă spun că am făcut nenumărate apeluri. (...) Eu cred că autorii loviturii de stat trebuie pedepsiţi exemplar, să vedem cine sunt autorii, pentru că nu-i cunoaştem, cu siguranţă că nu acei bieţi amărâţi membri ai BEC, şi trebuie jupuiţi de privilegii, trebuie jupuiţi de pensii speciale şi trebuie jupuiţi şi înlăturaţi de la conducerea statului paşnic şi democratic”, spunea la acea vreme Simion.
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis să elimine de pe reţelele sociale postarea de atunci a preşedintelui AUR.
George Simion a fost citat la Parchetul General: „Sunt chemat joi la 11:00 în calitate de suspect”Publicat acum 10 ore si 30 minute
Președintele AUR, George Simion, este așteptat joi dimineață, la ora 11:00, la Parchetul General.
Potrivit surselor Antena 3 CNN, George Simion este citat în dosarul de instigare publică, după ce a publicat pe rețelele sociale un mesaj video în care a îndemnat la violență împotriva membrilor Biroului Electoral Central (BEC) care au invalidat candidatura lui Călin Georgescu.
George Simion a anunțat marți că a fost citat „în calitate de suspect”, sugerând că este un dosar politic.
„Răspunsul nedemocratic al regimului Nicușor Dan/Psd: sunt chemat joi la 11:00 în calitate de “suspect” la Parchetul General! Nu trădăm, nu renunțăm!”, a scris George Simion pe Facebook.
Dosarul penal pentru instigare a fost deschis după ce Simion a stârnit foarte multe controverse spunând pe rețelele sociale că membrii Biroului Electoral Central, care au decis invalidarea candidaturii lui Călin Georgescu, „ar trebui jupuiți în piața publică”.
Ulterior, Simion a revenit în spațiul public și a spus că a fost vorba despre o metaforă și formularea lui făcea referire la a fi jupuiți de privilegii, însă, cu toate acestea, s-a considerat a fi o instigare publică.
Pe 10 martie 2025, Parchetul General a anunţat că s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de instigare publică, în legătură cu postarea liderului AUR.
„În fapt, s-a reţinut că, în seara zilei de 9 martie 2025, în contextul unui protest care a avut loc în Bucureşti, preşedintele unui partid politic, care este, totodată, şi deputat în Parlamentul României, a făcut o serie de declaraţii prin care a incitat la violenţă”, transmitea atunci Parchetul într-un comunicat de presă.
Din moment ce Simion susține că a primit o citație pentru a fi audiat în calitate de suspect, înseamnă că procurorii Parchetului General au trecut la urmărirea penală in persona.