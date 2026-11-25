Putin ordonă guvernului rus să construiască centre de date în minele de cărbune dezafectate, după atacurile cu drone lansate de Ucraina

2 minute de citit Publicat la 23:59 25 Noi 2026 Modificat la 23:59 25 Noi 2026

Putin a ordonat construcția de centre de date în minele de cărbune dezafectate, după atacuri cu drone lansate de Ucraina. Foto: Getty Images

Președintele rus Vladimir Putin a ordonat guvernului său să aprobe până la sfârșitul acestui an un program pentru construirea de centre de date în regiunile producătoare de cărbune Iakutia și Kemerovo. Decizia vine după mai multe atacuri lansate luna trecută de Ucraina asupra infrastructurii informatice din Rusia, notează The Moscow Times.

Urmare a atacurilor, oficialii ruși analizează modalități de a proteja infrastructura digitală a țării împotriva dronelor Kievului. Ministerul Dezvoltării Digitale a îndemnat companiile să construiască centre de date în subteran, în timp ce unele firme au început deja să rezerve capacități pe servere în străinătate.

Guvernatorul regiunii Kemerovo, Ilia Serediuk, a propus amplasarea centrelor de date în minele de cărbune dezafectate. El a declarat pentru presa de stat că societățile miniere cheltuiesc deja sume considerabile pentru reabilitarea și întreținerea fostelor situri carbonifere. Potrivit guvernatorului, amplasarea serverelor în subteran ar putea reduce costurile de răcire.

Centrele de date plasate în minele dezafectate costă mai mult decât cele de la suprafață

Analiștii avertizează însă că adaptarea vechilor mine în locații pentru centrele de date va duce la creșterea costurilor de construcție și operare. Eldar Murtazin, de la Mobile Research Group, a indicat că un centru de date construit într-o fostă mină ar putea implica sume de două până la cinci ori mai mari decât pentru o unitate convențională.

El a menționat în acest sens cheltuielile necesare pentru instalarea liniilor electrice și a cablurilor de fibră optică în subteran, pentru pomparea apelor subterane, precum și pentru asigurarea personalului în aceste locații izolate, prin rotație.

Alte estimări preliminare spun că realizarea unor centre de date subterane ar fi cu 30% până la 40% mai costisitoare decât construirea unor facilități similare la suprafață.

Distanța față de clienți ar putea reprezenta, de asemenea, o problemă.

Piotr Istomin, manager în cadrul companiei de echipamente electrice CHINT din Rusia, a explicat că partea cea mai mare a cererii va rămâne concentrată în zona Moscovei.

Totodată, el a menționat că întârziere în transmiterea datelor între capitală și regiunea Kemerovo ar putea ajunge la 70 de milisecunde. Este un interval suficient de mare pentru a afecta anumite tranzacții financiare și alte servicii care necesită un răspuns aproape instantaneu.

Ucraina a atacat în octombrie centrele de date ale companiilor ruse

În luna octombrie, atacurile ucrainene au vizat facilități utilizate de companii precum Yandex, VK, Sberbank, precum și de Serviciul Federal de Taxe al Rusiei.

Printre obiectivele lovite s-au numărat centrele aparținând Yandex din regiunile Kaluga și Vladimir.

În contextul acestor atacuri, oficialii ruși au luat în calcul posibilitatea înființării unor centre de date dedicate inteligenței artificiale în țări pe care Moscova le consideră "prietene", menționează The Moscow Times.