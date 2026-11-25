1 minut de citit Publicat la 23:42 25 Noi 2026 Modificat la 23:42 25 Noi 2026

Elena Lasconi, despre Bolojan: "Este și creația mea”. Sursa foto: Colaj INQUAM/Hepta

Elena Lasconi, primar al oraşului Câmpulung şi fostă candidată la alegerile prezidenţiale din 2024, a declarat, miercuri, că Ilie Bolojan este şi "creaţia ei" şi că acesta a fost premier "în cea mai nenorocită perioadă de după Revoluție". Descrie perioada guvernului Bolojan ca fiind una "dureroasă, sângeroasă" şi dezvăluie cu ce a deranjat-o liderul PNL, când acesta era la Palatul Victoria. "Mi-a tăiat din pix niște proiecte", a spus Lasconi la Digi24.

Elena Lasconi a afirmat că perioada în care a fost în funcție Guvernul Bolojan a fost „dureroasă, sângeroasă”, dar a adăugat că are mare încredere în președintele PNL.

"Ilie Bolojan, ca și dumneavoastră, ca și mine, suntem creația lui Dumnezeu. Dar, numărul doi, este creația lui, prin faptele lui și prin munca lui. În al treilea rând, este și creația mea, că am fost primul candidat care l-a propus ca prim-ministru. Am mare încredere în Ilie Bolojan", a afirmat Lasconi pentru sursa citată.

Aceasta a mai declarat că premierul Bolojan i-a anulat, practic, două proiecte pe care le avea la Câmpulung.

"Ilie Bolojan a nimerit prim-ministru în cea mai nenorocită perioadă de după Revoluție. Și a trebuit să facă niște lucruri, care m-au deranjat și pe mine, că mi-au lovit comunitatea.

Mi-a tăiat din pix niște proiecte: două blocuri-turn, eficientizare energetică, autobuze, microbuze electrice și așa mai departe. Și am amendat chestia asta, pentru că ar fi trebuit să fie făcută analiză pe fiecare UAT în parte.

Dar, am mare încredere în omul ăsta că ar putea să construiască împreună cu USR o alianță care să rupă în 2028”, a mai spus Elena Lasconi.