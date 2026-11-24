Lasconi, la doi ani de la anularea alegerilor: „Nu o să avem niciodată un raport. Așa cum nu avem numele teroriștilor de la Revoluție”

4 minute de citit Publicat la 14:09 24 Noi 2026 Modificat la 14:14 24 Noi 2026

Elena Lasconi a fost candidatul USR la alegerile prezidențiale. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Elena Lasconi, fost candidat la alegerile prezidențiale, a declarat marți, la Antena 3 CNN, că după doi ani de la anularea alegerilor prezidențiale, românii nu au încă răspunsuri cu privire la motivele care au dus la această decizie. „Nu o să avem niciodată un raport al anulării alegerilor, asta vă spun 100%”, a mai adăugat aceasta, susținând că încrederea oamenilor în vot a fost grav afectată.

Întrebată despre raportul prezentat de AUR cu privire la anularea alegerilor din 2024, Elena Lasconi a răspuns că:

„Păi dacă eu m-aș apuca să comentez despre președintele Nicușor Dan și despre raportul AUR, ar însemna că trebuie să intru în jocurile astea mizerabile pe care românii nu le mai suportă. Și nu am să fac lucrul acesta. Dumneavoastră ați enumerat acolo trei motive din cauza cărora s-au anulat alegerile. V-aș ruga să le repetați și să vedeți dacă mă regăsiți pe mine ca și candidat în turul doi, într-una din acele situații, adică cu finanțarea campaniei, cu codul, cu felul în care a fost făcută campania. Deci eu am jucat absolut corect.

Exact acum doi ani, milioane de români au votat cu încredere că vor schimba în bine țara pe care o iubesc. Eu asta cred. Am simțit oamenii în zilele acelea. A fost ceva cu totul și cu totul special, nu numai pentru mine, ci pentru România.

După doi ani nu avem răspunsuri, nu o să avem niciodată un raport al anulării alegerilor, asta vă spun 100%. Așa cum nu avem numele teroriștilor de la Revoluție, după 37 de ani. Dar am câteva certitudini: certitudinea că oamenii nu mai au încredere în votul lor, că sistemul a trântit de pământ cu speranța românilor de atunci. Că s-au anulat alegerile, că dau boții Rusiei pe rețelele sociale, că una-alta... Atunci de nu s-au anulat și alegerile parlamentare? Că tremura de frică CCR-ul că va ieși Georgescu președinte, dar certitudinea constituțională este că ei ar fi putut să invalideze candidatul, chiar dacă urma și turul doi, puteau să invalideze tocmai pentru că nu a avut o campanie corectă”, a declarat Elena Lasconi.

Elena Lasconi, atac la Nicușor Dan: „Nu mă mândresc că este președintele României”

Aceasta a lansat un nou atac la adresa președintelui Nicușor Dan.

„Mai am certitudinea că la Cotroceni avem omul sistemului și niciodată n-o să aflăm vreun adevăr, nu doar adevărul anulării alegerilor.

Nu mă interesează ce a promis. Omul ăsta este un om fără cuvânt, fără caracter. Eu v-am zis, îl cunosc foarte bine și văd că după atâta vreme multă lume îmi dă dreptate, deși atunci când l-am caracterizat, tocmai pentru că îl cunosc, multă lume m-a atacat în toate felurile, m-a făcut în toate felurile. Nu îl simt și nu mă mândresc că este președintele României”, a declarat Elena Lasconi, la Antena 3 CNN.

Ea mai declarat că, la acel moment, nu a fost victima partidului, după ce USR a decis să-l susțină pe Nicușor Dan.

„Eu nu sunt victima partidului, pentru că, până la urmă, Nicușor Dan nu a fost votat de USR, a fost votat de majoritatea românilor”.

Ea a mai spus că anularea alegerilor a reprezentat „cea mai dură lovitură dată democrației din România”.

„Nici nu îmi mai doresc asta (n.red o competiție). Nu despre asta vorbim aici. Vorbim despre cea mai mizerabilă și cea mai dură lovitură dată democrației din România. Anularea alegerilor și atât.

În rest, politica ar trebui să fie făcută pentru popor, nu pentru jocuri de culise, nu pentru funcții, nu pentru gargară. Politica trebuie să fie făcută pentru oameni și oamenii nu se mai regăsesc în cine conduce această țară. Oamenii nu mai au încredere în votul lor, deci ce s-a întâmplat acum doi ani nu va mai putea fi reparat de nimeni”, a mai adăugat Elena Lasconi.

De asemenea, întrebată dacă mai are încredere în justiție, aceasta a răspuns că:

„Nu. Ce încredere să am în justiție când eu nu am avut nicio pârghie legală să pot să contest decizia CCR-ului?

Dacă era o decizie pe la Curtea de Apel, pe undeva mai aveam niște pârghii, dar practic eu nu am putut să mă apăr”, a spus Elena Lasconi.

Întrebată dacă s-a schimbat ceva în tot acest timp, Elena Lasconi a răspuns că, în opinia sa, situația s-a înrăutățit, iar nemulțumirea oamenilor este tot mai mare.

„S-a schimbat în mai rău. O să fie probabil mai puțini români care o să meargă la vot pentru că nu mai au încredere. Trăim mai prost, cumpărăm mai puține lucruri. Vine iarna, toate facturile cresc, oamenii se plâng. E o stare de nemulțumire maximă, dar probabil că acolo, la Cotroceni sau la Palatul Victoria sau la Palatul Parlamentului nu simt asta”, a încheiat Elena Lasconi.

Declarațiile acesteia au loc în contextul în care astăzi, 24 noiembrie, se împlinesc doi ani de la anularea alegerilor prezidențiale.

Luni seară, 23 noiembrie, liderul AUR, George Simion, și deputata AUR Laura Gherasim, care conduce comisia Camerei Deputaților pentru cercetarea abuzurilor, au prezentat un raport de 436 de pagini, intitulat „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetățeni”.

Ulterior, președintele Nicușor Dan a transmis că documentul partidului condus de George Simion „nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică privind anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024”.