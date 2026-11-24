Comisia pentru abuzuri, transformată în scenă pentru TikTok. „Raportul AUR nu este un raport, este o fițuică electorală”

4 minute de citit Publicat la 13:26 24 Noi 2026 Modificat la 13:26 24 Noi 2026

Președintele AUR, George Simion (D) și președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaților, Laura Gherasim (S). Foto: Captură Facebook / George Simion

Raportul AUR despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024 nu este un document oficial al Parlamentului, ci un instrument de propagandă, spun reprezentanții PSD și PNL din comisia Camerei Deputaților pentru cercetarea abuzurilor, condusă chiar de deputata AUR Laura Gherasim. Deputata PSD Corina Ene, membră a comisiei, a povestit la Antena 3 CNN cum arată, din interior, activitatea comisiei de la care a pornit raportul.

„Cu privire la raport, nu este un raport, este o fițuică electorală, cum face AUR de obicei. Eu, fiind membră în această comisie, am avut nenumărate dispute cu această doamnă președintă, care mi-a spus că mă scoate afară, că o enervează vocea mea”, a declarat Corina Ene, în cadrul unei transmisiuni speciale de la Palatul Parlamentului, la doi ani de la primul tur al alegerilor anulate.

Potrivit deputatei PSD, Laura Gherasim a transformat de multe ori ședințele comisiei în material pentru rețelele sociale.

„De fiecare dată când am încercat să explic că și în comisie funcționăm după un regulament și în acest Parlament și nu facem TikTok și atât, pentru că a venit de multe ori la comisie să se filmeze pentru TikTok – se filma, începând de anul trecut sau de un an și ceva, pe TikTok și îi îndemna pe cetățeni sau pe oamenii care o urmăreau să trimită comisiei tot felul de petiții cu privire la anularea alegerilor. Au umplut comisia cu sute de petiții. La fiecare i-am dat același răspuns și rezoluție, că există o decizie a CCR”, a explicat Corina Ene.

Ce conține raportul AUR

Raportul de 436 de pagini, intitulat „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetățeni”, a fost prezentat luni seară de George Simion și de Laura Gherasim.

Documentul susține că probele invocate la anularea alegerilor nu au dovedit frauda cerută de lege, că Curtea Constituțională și-a depășit atribuțiile și că nu a existat nicio ingerință rusă.

Laura Gherasim a descris anularea alegerilor drept o „lovitură judiciară dată de mai multe instituții ale statului român”, iar George Simion a declarat că „România se îndreaptă cu pași repezi către o dictatură”.

Președintele Nicușor Dan a răspuns, marți, printr-un comunicat în care contrazice argumentele AUR și afirmă că raportul „nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică privind anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024”.

„Un document pe care poate să îl facă oricine”

Senatorul PNL Daniel Fenechiu, și el membru al comisiei pentru abuzuri, spune că raportul nu a trecut prin niciunul dintre filtrele oficiale ale Parlamentului.

„Deci este un document propagandistic politic, prin care George Simion, împreună cu doamna Gherasim, încearcă să valorifice anumite întrebări care se pun în spațiul public, în lipsa unui răspuns oficial, la care ei dau niște răspunsuri, din perspectiva partidului pe care îl reprezintă”, a declarat Fenechiu.

„Este un document pe care poate să îl facă oricine. Și eu pot să mă apuc să fac un raport, vorbesc cu un coleg de la PNL și facem un raport, punem antetul unei comisii în care suntem unii dintre noi membri. Eu sunt membru al comisiei de abuzuri și știu când a început această dezbatere, care n-a fost aprobată de Biroul Permanent, n-a fost votată de biroul comisiei, n-a fost votată de membrii comisiei, a fost un demers al domnului Simion”, a explicat liberalul.

Critici și pentru Cotroceni

Atât Daniel Fenechiu, cât și reprezentantul USR, Ion Narcis Mircescu, consideră însă că Administrația Prezidențială a greșit când a intrat în detalii în răspunsul la raportul AUR.

„Eu cred că este o greșeală. Cred că Administrația Prezidențială și-a dorit să răspundă dintr-un motiv care mie îmi scapă. Dacă eu ar fi trebuit să îl consiliez pe șeful statului, aș fi spus să răspundă la modul că e o glumă și nu poate răspunde unor opinii personale, politice, ale unui partid politic”, a spus Fenechiu.

Senatorul PNL crede că, prin răspunsul său, Cotroceniul a dat greutate documentului: „percepția este că Președinția validează într-o oarecare măsură raportul Simion, prin faptul că îi răspunde, ceea ce, în opinia mea, este o greșeală”.

Cele mai multe critici a atras pasajul din comunicat în care Administrația Prezidențială recunoaște că probele CCR nu erau complete în momentul deciziei, dar că existau „indicii suficiente” de denaturare a competiției electorale.

„Sunt de acord că Administrația Prezidențială mai degrabă ar fi trebuit să răspundă, pur și simplu, fără să intre în tot felul de detalii, acestui așa-zis raport prezentat de AUR”, a declarat Ion Narcis Mircescu. „Legat de ultima frază, este cel puțin neinspirată reacția Administrației Prezidențiale, care, indirect, sugerează că alegerile ar fi putut fi anulate în baza unor indicii. Așteptăm raportul din partea președintelui Dan, în care să explice ce s-a întâmplat”.

Fenechiu a contestat și el explicația Cotroceniului, susținând că existau motive clare pentru excluderea candidatului încă dinainte de validarea primului tur: „Eu aș vrea să contrazic Administrația Prezidențială, pentru că, amintiți-vă că nu mai departe de, cu o zi înainte, adică joi, Curtea Constituțională validase rezultatul alegerilor din turul unu. Ori, la momentul respectiv, candidatul despre care se face vorbire nu cheltuise nicio sumă de bani, da, nu avea mandatar financiar, nu avea cont de campanie. Era un argument suficient ca să fie descalificat în momentul acela”.

„Era suficientă legislația”

Corina Ene nu este de acord nici cu ideea, prezentă în comunicatul Cotroceniului, că legislația din 2024 ar fi fost lacunară. Ea spune că problema nu a fost lipsa regulilor, ci faptul că un singur candidat nu le-a respectat.

„Dar eu vă spun că era suficientă legislația, pentru că toți cei care am candidat, fie că am candidat de primar, am candidat de pe liste ca parlamentar, am respectat legislația în vigoare”, a declarat deputata PSD.

„Nu s-a respectat legislația în vigoare de către acel candidat care a declarat costul zero și știm cum și-a făcut campania în online (Călin Georgescu – n.r.). Poate acolo, pe online, într-adevăr, avem de îmbunătățit legislația și sper, până la următoarele alegeri, să o avem completă sau, mă rog, adaptată zilelor în care trăim”, a adăugat Corina Ene.

Nicușor Dan susține că Administrația Prezidențială lucrează la propriul raport despre anularea alegerilor, dar documentul nu are încă o dată de publicare.