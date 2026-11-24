1 minut de citit Publicat la 13:20 24 Noi 2026 Modificat la 13:20 24 Noi 2026

"E un raport politic al unui partid politic, din perspectiva mea", a mai afirmat Grindeanu. Foto: Inquam Photos/Mălina Norocea

Sorin Grindeanu a declarat marți că raportul AUR privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 este unul politic, nu un document oficial al Comisiei de abuzuri din Camera Deputaților. Șeful PSD a spus că documentul nu a fost dezbătut în comisie, însă românii au nevoie de explicații, prin urmare așteaptă ca Administrația Prezidențială să publice propriul raport privind anularea scrutinului, așa cum și-a asumat.

"Nici măcar nu s-a discutat în comisie, absolut nimic, n-a fost niciun fel de dezbatere. Deci poţi să spui că e doar un raport al doamnei şi al membrilor AUR, probabil, din comisie, aşa că nu poate fi prezentat acel raport ca fiind un raport al Comisiei de Abuzuri", a declarat Sorin Grindeanu, despre raportul prezentat de AUR privind anularea alegerilor din 2024.

"E un raport politic al unui partid politic, din perspectiva mea", a mai afirmat Grindeanu.

"Mă aştept ca acest raport să fie, într-un final, prezentat. Am văzut că Administraţia Prezidenţială şi-a asumat acest lucru. Dar, sigur, serios dezbătut, nu ca şi mişcare politică, pentru că ceea ce s-a întâmplat ieri o citesc mai mult într-o cheie politică", a menţionat preşedintele PSD.

AUR a prezentat, luni seară, raportul „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetățeni”, un document de 436 de pagini care analizează circumstanțele anulării alegerilor prezidențiale din 2024, decizia Curții Constituționale și rolul instituțiilor statului în evenimentele care au precedat anularea scrutinului.

În raport, partidul susține că, la aproape doi ani de la decizia CCR, acuzațiile care au stat la baza anulării alegerilor nu au fost dovedite prin date concrete. În document se afirmă că judecătorii constituționali au depășit atribuțiile prevăzute de lege și au anulat votul românilor „exercitând o putere pe care și-au atribuit-o prin interpretare”.

Președintele Nicușor Dan a spus marți că documentul partidului condus de George Simion „nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică privind anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024”.