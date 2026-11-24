Vicepreşedinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu. Foto: Roxana Mînzatu / Facebook

Eliminarea discriminării pe criterii de vârstă ar putea genera aproape un milion de locuri de muncă suplimentare şi ar aduce 47 de miliarde de euro în plus la Produsul Intern Brut al Uniunii Europene, potrivit unui studiu realizat în 2025 de Comisia Europeană, ale cărui concluzii au fost prezentate, marţi, de vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, într-un mesaj transmis cu ocazia Congresului Naţional de Îmbătrânire Activă.

"Măsurile pe care le luăm ţin cont de faptul că discriminarea pe criterii de vârstă este reală. Afectează economia, afectează şi indivizii. Avem un studiu al Comisiei Europene din anul 2025 care se uită la efectele acestei discriminări pe criterii de vârstă, dar vede şi ce beneficii am putea avea dacă am elimina acest tip de discriminare. Aproape un milion de locuri de muncă în plus şi 47 de miliarde de euro care s-ar adăuga PIB-ului european. Dar pentru a rămâne activi, oamenii au nevoie de calificarea, de pregătirea potrivită, au nevoie de un program de lucru adaptat, au nevoie de condiţii de muncă de calitate. Şi, în acest sens, în luna iulie a acestui an, am lansat o consultare a partenerilor sociali europeni cu privire la o potenţială iniţiativă legislativă a Comisiei Europene. Ţinta acestei iniţiative ar fi înlăturarea obstacolelor pe care oamenii le întâmpină când îşi doresc să acceseze piaţa muncii. De asemenea, prin Uniunea Competenţelor, strategia prin care investim în oameni în Europa, un mesaj principal este că susţinem formarea pe tot parcursul vieţii. Şi acesta este, până la urmă, un accent important pe formarea adulţilor. Toţi cei care pot, toţi cei care îşi doresc să lucreze, trebuie să aibă această şansă.", a afirmat Mînzatu, potrivit Agerpres.

Oficialul european a atras atenţia asupra efectelor declinului demografic asupra economiei şi sistemelor de pensii.

"Începem cu realitatea. Europa îmbătrâneşte, populaţia de vârstă activă scade. Asta înseamnă presiune pe economie, pe finanţarea pensiilor, pe serviciile de îngrijire. În Uniunea Europeană, până în anul 2050, am putea vedea o scădere a populaţiei între 20 şi 64 de ani cu 36 de milioane de persoane, faţă de nivelul de referinţă din 2009. În acelaşi timp, în Uniunea Europeană, aproape o cincime din populaţia de vârstă activă este în afara pieţei muncii. Şi aici ne referim şi la persoane în vârstă, aproape 19 milioane de astfel de persoane. Şi ne uităm la răspunsul pe care putem să-l oferim la nivel european. În primul rând, ne uităm la partea de formare, experienţă, competenţe", a explicat aceasta.

Potrivit Roxanei Mînzatu, o altă prioritate la nivel european vizează dezvoltarea serviciilor de îngrijire accesibile, care să susţină independenţa persoanelor vârstnice.

"Aici mă refer în primul rând la îngrijirea la domiciliu, un tip de serviciu care înseamnă sprijin pentru un vârstnic pentru a trăi în siguranţă, dar şi un membru al familiei care poate să îşi păstreze locul de muncă. Sprijinul oferit prin îngrijire la domiciliu este esenţial mai ales pentru femei, pentru că femeile sunt cele care cel mai adesea preiau responsabilităţile de îngrijire şi fac mari sacrificii în privinţa propriilor cariere profesionale, cu impact asupra pensiilor şi asupra altor dimensiuni ale vieţii lor. Iar această legătură între disponibilitatea serviciilor de îngrijire, între accesul la un job bun, între egalitate va fi centrală pentru European Care Deal, în limba română Pactul European pentru Îngrijire. Este o iniţiativă pe care o pregătesc şi pe care o vom lansa în Comisia Europeană în anul 2027", a anunţat Mînzatu.

În ceea ce priveşte România, aceasta a menţionat alocarea a 164 de milioane de euro din fonduri europene pentru sprijinirea persoanelor vârstnice.

"Dacă vorbim despre finanţare, în România, prin Programul Incluziune şi Demnitate Socială, susţinut din Fondul Social European, am alocat 164 de milioane de euro pentru a susţine persoanele vârstnice. Pe de o parte, din această sumă, 125 de milioane de euro se investesc în servicii de sprijin, inclusiv servicii de îngrijire la domiciliu, în formarea celor care oferă îngrijire. Pe de altă parte, este şi o sumă de 39 de milioane de euro, care susţine adaptarea locuinţelor şi investiţii în centrele de zi. Aceşti bani se adaugă şi finanţărilor pe care România le-a primit prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Sunt bani care trebuie să susţină modernizarea acestor servicii şi care, până la urmă, generează un impact real în viaţa oamenilor.", a precizat oficialul european.

Totodată, Roxana Mînzatu a evidenţiat necesitatea asigurării siguranţei materiale a persoanelor vârstnice, în contextul în care Comisia Europeană va prezenta în 2027 un raport privind legătura dintre pensii şi îngrijirea de lungă durată.

"Sărăcia la vârsta pensionării este prezentă în România şi ea reflectă dificultăţi şi probleme care s-au acumulat de-a lungul vieţii. Fie că a fost vorba de salarii mici, fie că a fost vorba de perioade fără contribuţii, fie că a fost vorba de cariere întrerupte pentru îngrijirea familiei. Or, strategia europeană de combatere a sărăciei se uită la aceste cauze şi generează un răspuns integrat. Spre exemplu, în 2027 vom prezenta un raport care va analiza legătura dintre pensii şi îngrijirea de lungă durată pentru că siguranţa materială depinde atât de venituri, dar şi de costul şi accesibilitatea îngrijirii", a mai spus vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene.

Cea de-a IV-a ediţie a Congresului Naţional de Îmbătrânire Activă se desfăşoară în perioada 24-25 noiembrie, la Palatul Parlamentului, fiind organizată de Asociaţia Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă, sub Înaltul Patronaj al preşedintelui Camerei Deputaţilor.