Benea spune că nu se va renunța la denumirea de județe, după comasare: “Sunt de pe vremea lui Ştefan cel Mare, pomenite în hrisoave”

România ar putea rămâne cu numai 15 județe, în loc de 41, dacă reforma administrativ-teritorială discutată în PSD ar fi aplicată. FOTO: Antena 3 CNN

Județele rezultate din reorganizarea administrativ-teritorială ar trebui să aibă aproximativ un milion de locuitori fiecare și să se numească tot județe, nu regiuni, susține vicepreședintele PSD Dragoș Benea. Coordonatorul proiectului spune că schimbarea este necesară deoarece competiția pentru fondurile europene va fi mai dură ca niciodată.

"Se circulă şi se ventilează hărţi la televizor, ceea ce nu este rău din punctul meu de vedere, că a început această dezbatere. Noi suntem condamnaţi, ca partid de guvernământ, să venim cu propunerea finală înainte de angajarea răspunderii şi/sau un referendum la nivel naţional (...) Eu am propus ca punct de plecare în această dezbatere modelul curţilor de apel (...) Se vor numi judeţe, ca să nu intrăm în conflict cu Constituţia. Judeţele sunt de pe vremea lui Ştefan cel Mare, pomenite în hrisoave. Nu văd de ce am importa acest cuvânt (regiune), care este la modă la nivelul Uniunii Europene", a declarat Benea la Digi 24,

Benea a explicat că noile județe ar urma să aibă în jur de un milion de locuitori, dar că pragul nu trebuie atins cu orice preț. El a invocat o analiză a mai multor state europene comparabile cu România.

"Eu am mai vorbit de o cifră, aproximativ 1 milion de oameni. Că dacă ajungi cu două judeţe însumate la 950.000, n-are rost să cauţi un alt judeţ ca să depăşeşti milionul cu orice preţ. Am studiat 16 ţări similare cu România ca întindere, suprafaţă, populaţie (...) Noi suntem singura ţară din Uniunea Europeană care n-avem nicio regiune de un milion, cu excepţia Bucureştiului, care e un capitol aparte. O ţară comparabilă cu celelalte 16 de care vorbeam. Nu vorbim de Malta, Slovenia", a afirmat el.

Principalul argument al social-democratului ține de banii europeni. Benea spune că, după aderare, dezvoltarea României s-a bazat în mare parte pe fondurile de coeziune, pentru care concurența dintre regiunile europene va crește. "În România, din 2007 până astăzi s-a dezvoltat în principal datorită fondurilor de coeziune. Se vor bate regiunile", a argumentat vicepreședintele PSD.

Potrivit lui, statul are deja toate datele necesare pentru a redesena harta administrativă, iar contextul european face reforma și mai urgentă, deoarece prioritățile de finanțare ale UE se schimbă. "Nu ştiu de ce mari informaţii are nevoie Guvernul României sau statul român ca să optimizeze o reorganizare a judeţelor. S-au făcut autostrăzi, drumuri expres, drumuri judeţene, drumuri comunale, s-au modernizat spitale, ştim unde sunt, s-au modernizat aeroporturi, se construiesc spitale regionale (...) Eu zic că, cel puţin la judeţe, discuţia este puţin mai simplă, pentru că avem tot ceea ce ne trebuie la nivel de informaţie ca să putem construi nişte judeţe puternice, reziliente, capabile să se bată pe analizele cost-beneficiu în competiţia pe fondurile de coeziune. E pentru prima dată când fondurile de coeziune nu mai sunt prioritare. E normal, din cauza contextului în care suntem. Sunt oarecum trecute în plan secund, după investiţiile în tehnologie, armament, inovare pe care le ştim. Trebuie să apărăm prosperitatea construită, pentru că, totuşi spaţiul Uniunii Europene este un spaţiu cel mai prosper pe mapamond", a declarat Benea.

Coordonatorul proiectului PSD a insistat și pe ideea de solidaritate, astfel încât comunitățile mai dezvoltate ar trebui să le ajute pe cele rămase în urmă.

"Eu nu am spus niciodată că unind două comune sărace obţii una mai bogată. Dacă rămân aşa cum sunt astăzi sunt condamnate la subdezvoltare (...) Sunt anumite localităţi care au beneficiat de nişte conjuncturi favorabile la nivelul istoriei şi au şi ele obligaţia, pe principiul solidarităţii, să tracteze comunităţi care au rămas în urmă sau care n-au avut noroc", a spus Benea.