Prevenția trebuie să înceapă încă din copilărie și să continue pe tot parcursul vieții. Foto: Getty Images

România este printre ultimele țări din Uniunea Europeană la vaccinare și participarea la programele de screening. Prevenția poate salva vieți, dar barierele, miturile și dezinformarea țin o mare parte din populație departe de aceste soluții. Cum poate deveni prevenția o prioritate reală în sistemul medical și ce trebuie schimbat pentru ca românii să ajungă mai ușor la servicii medicale preventive? Sunt întrebări la care caută răspunsuri specialiștii și reprezentanții autorităților, la conferința „Prevenția – prioritate obligatorie pe drumul spre viață sănătoasă”, organizată de Antena 3 CNN.

Prevenția trebuie să devină o prioritate, atât pentru protejarea sănătății populației, cât și pentru reducerea costurilor pe care bolile le generează pentru sistemul medical și pentru fiecare pacient în parte. Jurnalistul Antena 3 CNN Adrian Ursu a subliniat importanța unei dezbateri în care specialiștii și oamenii cu putere de decizie să identifice soluții concrete.

„E obligatoriu, într-adevăr, să punem ca prioritate prevenția, pentru că știm cât de costisitoare este fiecare boală pentru sistem, dar și pentru fiecare dintre noi, cât de ușor este atunci când previi să reduci riscurile, dar și costurile. Și o să căutăm răspunsurile împreună cu specialiștii pe care îi avem invitați astăzi, cu oameni cu decizie, oameni cu profesie care de multe ori ne salvează viețile”, a declarat jurnalistul Antena 3 CNN Adrian Ursu.

Prevenția trebuie să înceapă încă din copilărie și să continue pe tot parcursul vieții. În cazul bolilor infecțioase, stilul de viață sănătos nu este suficient, fiind necesare și măsuri specifice de protecție, precum vaccinarea.

„Prevenția este centura de siguranță pe care trebuie să o folosim pe tot parcursul vieții, din copilărie, pentru a ne păstra sănătatea. Și dacă un stil de viață sănătos este regula universal valabilă, o să vedem că în cazul bolilor transmisibile infecțioase avem nevoie de ajutorul specialiștilor pentru a ne proteja.

Din fericire, sunt soluții eficiente. Avem un cadru de acces reglementat în România, dar, din păcate, România continuă să fie pe ultimele locuri la acoperire vaccinală, să aibă rezultate destul de slabe în ceea ce privește screeningul unor boli grave și mai ales ale complicațiilor acestora”, a explicat Mihaela Tănase, expert în comunicare politici de sănătate publică.

Aceasta a atras atenția că, dincolo de existența programelor și a reglementărilor, este nevoie de identificarea obstacolelor care îi împiedică pe români să beneficieze de serviciile de prevenție.

„Da, iată, astăzi vom vedea care sunt motivele, cât e neîncredere, cât e dezinformare, cât mai trebuie să asigurăm un acces mai clar, un traseu mai clar către prevenție și sperăm că găsim cele mai bune soluții ca să transformăm astăzi toate aceste reglementări într-o stare de sănătate mai bună pentru români”, a mai spus Mihaela Tănase.

Importanța prevenției este cu atât mai mare în cazul persoanelor vârstnice, vulnerabile în fața infecțiilor respiratorii și a complicațiilor acestora. Cristian Oancea, șeful Secției de Pneumologie de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, a atras atenția asupra impactului pneumoniei pneumococice și a necesității vaccinării.

„Să fim conștienți, pentru că prevenția salvează vieți. În primul rând, salvează vieți, dar salvează costuri. Din nefericire, patru din cinci pacienți care fac pneumonie pneumococică pierd lupta cu această patologie, pacienți peste 60 de ani. Deci, când încă suntem tineri activi, trebuie să fim foarte conștienți că din cauza acestor pneumonii avem în fiecare an peste 120.000 de internări în sistemul sanitar și, din nefericire, 12.000 de oameni pierd această luptă cu această boală, când putem să prevenim, când putem să ne vaccinăm într-un mediu foarte bun, cu o siguranță foarte crescută”, a declarat medicul.

Sezonul rece aduce o presiune suplimentară asupra spitalelor, în condițiile în care infecțiile respiratorii, atât cele virale, cât și cele bacteriene, se înmulțesc. Efectele se resimt inclusiv în secțiile de terapie intensivă și asupra bugetelor unităților medicale.

„Gândiți-vă că aproape toate paturile din această perioadă, fiind un anotimp rece și umed, și infecțiile, atât virale, dar și prin pneumonii bacteriene, sunt foarte crescute, sunt aproape pline și asta denotă încărcătură pe sistemul sanitar, pe secțiile clinice, pe secția de terapie intensivă și pe buget, implicit”, a concluzionat Cristian Oancea, șeful Secției de Pneumologie de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara.