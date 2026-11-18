1 minut de citit Publicat la 12:59 18 Noi 2026 Modificat la 12:59 18 Noi 2026

Conferința România Inteligentă din 24 noiembrie 2026 aduce în dezbatere vaccinarea, screeningul și soluțiile pentru îmbunătățirea prevenției și a sănătății publice în România.

Conferința națională România Inteligentă „Prevenția – prioritate obligatorie pe drumul spre viață sănătoasă”, va avea loc marti, 24 noiembrie 2026, începând cu ora 9:30, la Centrul de Conferințe Antena 3 CNN, “The Mark”, Clădirea Turn, Calea Griviței nr. 84-98, etaj 2, sector 1, București și va fi moderată de Mihaela Tănase, expert în comunicare politici de sănătate, și Adrian Ursu, jurnalist Antena 3 CNN.

Prevenția este una dintre cele mai importante investiții în sănătatea publică. Vaccinarea și screeningul reprezintă instrumente esențiale pentru a preveni îmbolnăvirile, a depista bolile la timp și a reduce decesele cauzate de afecțiuni care pot fi prevenite sau tratate.

În contextul obiectivelor internaționale și europene privind creșterea speranței de viață sănătoase, România se confruntă în continuare cu provocări importante, situându-se printre ultimele state din Uniunea Europeană în ceea ce privește acoperirea vaccinală și participarea la programele de screening.

Conferința „Prevenția – prioritate obligatorie pe drumul spre viață sănătoasă” își propune să identifice soluții concrete pentru eliminarea barierelor și îmbunătățirea accesului la servicii preventive, să sprijine educarea corectă a populației și să contribuie la creșterea speranței de viață sănătoase.

Teme abordate:

· Prevenția pe tot parcursul vieții- vaccinarea și profilaxia pre-expunere (PrEP)

· Screeningul salvează vieți – de la primele zile de viață la depistarea precoce a cancerului

· Prevenția bolilor cronice netransmisibile – o abordare multidisciplinară

· Parteneriat pentru sănătate – cooperarea public-privat în sănătatea publică

· Educația și informarea corectă în sănătate – drum cu prioritate în prevenția bolilor

La eveniment sunt așteptați reprezentanți ai Ministerului Sănătății, CNAS, INSP și Colegiului Medicilor, alături de medici specialiști, reprezentanți ai asociațiilor de pacienți și ai industriei farmaceutice. Dezbaterile vor urmări identificarea unor direcții concrete de acțiune pentru consolidarea prevenției și transformarea acesteia într-o prioritate reală a sistemului de sănătate din România.

Conferința este organizată de Antena 3 SA, iar postul de televiziune Antena 3 CNN, parte a Intact Media Group, va prelua live tronsoane din dezbatere. Evenimentul face parte din platforma de comunicare „România Inteligentă” și va fi transmisă integral live pe: antena3.ro, incomemagazine.ro și jurnalul.ro, și pe paginile de Facebook:

Antena 3 CNN: https://www.facebook.com/Antena3Oficial

Income Magazine: https://www.facebook.com/IncomeMagazin

Jurnalul Jurnalul: https://www.facebook.com/jurnalul.ro

Participarea se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.