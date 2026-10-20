Farmaciile ar putea extinde serviciile de vaccinare. Ce rol ar avea în prevenție și în gestionarea bolilor cronice

Farmacia ar putea deveni un partener tot mai important al sistemului de sănătate. Foto: Getty Images

Farmacia ar putea deveni un partener tot mai important al sistemului de sănătate, de la prevenție și vaccinare până la sprijinirea pacienților cu boli cronice. Extinderea serviciilor oferite în farmacii și integrarea acestora în sistemul medical sunt teme discutate la conferința internațională „Farma Conect – Farmacia și farmacistul, parteneri strategici în sănătate”, organizată de Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România și Federația Patronală a Farmaciilor din România, în parteneriat cu Antena 3 CNN.

Unul dintre subiectele importante ale dezbaterii este extinderea vaccinării în farmacii, inclusiv pentru vaccinul împotriva HPV, pe lângă cel antigripal. Reprezentanții sectorului farmaceutic consideră că dezvoltarea acestor servicii poate contribui la îmbunătățirea accesului populației la prevenție.

„Este foarte important să extindem serviciile de vaccinare. Am văzut că există voință politică pentru a include și vaccinul anti-HPV, nu doar vaccinul antigripal. Așadar, pașii par să fie în direcția potrivită”, a declarat Bogdan Chiriac, președintele Asociației Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR) și al Federației Patronale a Farmaciilor din România (FPFR).

Conferința reunește specialiști din România și din alte țări europene, care prezintă modele de bune practici privind dezvoltarea profesiei de farmacist și integrarea serviciilor farmaceutice în sistemele de sănătate. Experiența acestora poate contribui la identificarea unor soluții adaptate nevoilor pacienților din România.

„Această sesiune reunește cei mai mari specialiști în domeniul farmaceutic. Vom vedea care sunt modelele de bune practici în dezvoltarea profesiei și a serviciilor farmaceutice și în ce mod au procedat alte sisteme de sănătate europene pentru a integra cât mai bine serviciile farmaceutice și farmacistul în cadrul sistemului de sănătate. Vom discuta și despre cum poate contribui farmacistul la prevenție și la managementul bolilor”, a explicat Mihaela Tănase, moderatorul evenimentului.

Dezvoltarea serviciilor farmaceutice poate avea beneficii atât pentru pacienți, printr-un acces mai facil la prevenție și consiliere, cât și pentru sistemul de sănătate, prin reducerea presiunii asupra spitalelor. Integrarea farmacistului în echipa de profesioniști care contribuie la îngrijirea pacienților este una dintre direcțiile analizate în cadrul conferinței.