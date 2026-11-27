Modificat la 09:09 27 Noi 2026

Publicat la 09:09 27 Noi 2026

2 minute de citit Publicat la 09:09 27 Noi 2026 Modificat la 09:09 27 Noi 2026

Conferința România Inteligentă din 3 decembrie 2026 dezbate soluții pentru creșterea gradului de asigurare PAD și protejarea locuințelor în fața dezastrelor naturale.

Conferința națională România Inteligentă „LOCUINȚE PROTEJATE, COMUNITĂȚI PREGĂTITE – Responsabilitate și soluții în fața dezastrelor naturale” va avea loc joi, 3 decembrie 2026, începând cu ora 9:30, la Centrul de Conferințe Antena 3 CNN, „The Mark”, Clădirea Turn, Calea Griviței nr. 84–98, etaj 2, sector 1, București și va fi moderată de Adrian Ursu, jurnalist la Antena 3 CNN.

În contextul creșterii riscurilor asociate cu dezastrele naturale, asigurarea locuințelor devine esențială pentru protecția financiară a populației și pentru siguranța comunităților.

Conferința organizată de PADROM în parteneriat cu Antena 3 CNN reunește reprezentanți ai autorităților centrale și locale, ai instituțiilor de reglementare și ai industriei asigurărilor, pentru a identifica soluții concrete de creștere a gradului de asigurare obligatorie a locuințelor din România.

Dezbaterea va aborda responsabilitatea autorităților, măsurile de stimulare a încheierii polițelor de asigurare, informarea populației și consolidarea colaborării interinstituționale pentru reducerea impactului dezastrelor naturale.

Subiecte de dezbatere:

· Asigurarea obligatorie a locuințelor – un instrument esențial de protecție împotriva pierderilor financiare în cazul producerii dezastrelor naturale.

· Creșterea gradului de cuprindere în asigurarea obligatorie PAD – provocări, propuneri și soluții concrete pentru extinderea protecției locuințelor din România.

· Harta riscurilor naturale din România – cât de pregătită este populația? Vulnerabilitatea locuințelor în fața cutremurelor, inundațiilor și alunecărilor de teren.

· Rolul autorităților locale în informarea și responsabilizarea proprietarilor cu privire la obligația și beneficiile asigurării locuințelor.

· Bonificații, avertismente sau sancțiuni – care sunt cele mai eficiente mecanisme pentru stimularea încheierii polițelor obligatorii de asigurare?

· Cooperarea interinstituțională și acțiunea coordonată – elemente esențiale în prevenirea și limitarea efectelor dezastrelor naturale.

· Campaniile de informare și educare a populației – instrumente esențiale pentru conștientizarea riscurilor și creșterea gradului de protecție financiară.

· Rolul asigurătorilor în gestionarea consecințelor unei catastrofe – despăgubirea rapidă și sprijinul financiar pentru refacerea locuințelor și revenirea comunităților la normalitate.

· Pregătirea pentru situații de criză – extinderea capacității de constatare a daunelor PAD

Speakeri și invitați:

1. Marcel-Alexandru Stoica - Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

2. Nicoleta Radu - Director General, Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale

3. Sorin Cristinel Mititelu – Vicepreședinte, Autoritatea de Supraveghere Financiară

4. Alexandru Ciuncan - Președinte și Director General, UNSAR

5. Elena Mateescu - Director General, ANM

6. Lucian Judele - City Manager, Primăria Municipiului București

7. General de brigadă Lucian Dumitru Marciu - Inspector General, IGSU

8. Ștefan Adrian Apăteanu – Primarul Comunei Corbeanca

9. Dr. Ing. Constantin Ionescu - Director General, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului

Conferința va fi transmisă în direct joi, 3 decembrie 2026, începând cu ora 9:30, pe platformele online antena3.ro, incomemagazine.ro și jurnalul.ro, precum și pe paginile oficiale de Facebook: Antena 3 CNN, Income Magazine Romania și Jurnalul iar postul de televiziune Antena 3 CNN va prelua live tronsoane din dezbatere.

Accesul la eveniment se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.