Trump spune că e dispus să colaboreze cu majoritatea democrată din Congres: "Nu intenționez să folosesc dreptul de veto pentru orice"

1 minut de citit Publicat la 08:52 27 Noi 2026 Modificat la 08:52 27 Noi 2026

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Președintele american Donald Trump a indicat că este deschis să colaboreze cu democrații care vor prelua majoritatea în Congres în luna ianuarie, după înfrângerea suferită de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului, relatează vineri DPA, citată de Agerpres.

"Am sentimentul că vom ajunge la o relație bazată pe cooperare cu democrații, în cadrul căreia vom putea aborda o serie de chestiuni, inclusiv în domeniul asistenței medicale și în multe alte domenii, și vom putea duce lucrurile la bun sfârșit", a declarat Trump, joi, în timpul unei convorbiri telefonice cu membri ai forțelor armate americane.

Președintele i-a sunat pe militari de la reședința sa din Florida, cu ocazia Zilei Recunoștinței, o sărbătoare importantă în Statele Unite.

Trump spune că nu intenționează să recurgă la dreptul de veto "pentru orice"

Trump a reiterat faptul că, în calitate de președinte, deține dreptul de veto cu care poate bloca legile adoptate de Congres, un aspect pe care l-a subliniat de mai multe ori în ultima perioadă. Deși a subliniat puterea acestui mecanism, el a precizat: "Nu intenționez să mă folosesc de dreptul de veto pentru orice, timp de doi ani".

Cei doi ani reprezintă restul de mandat al liderului de la Casa Albă, în cazul în care acesta nu va fi scurtat printr-o suspendare inițiată de democrați

Conform Constituției SUA, Trump nu mai poate obține un al treilea mandat.

Declarațiile neașteptat de conciliante ale lui Trump au venit la aproximativ două săptămâni după ce Abdul El-Sayed, senator democrat ales în statul Michigan, primul senator musulman din istoria SUA, i-a solicitat să introducă un sistem de sănătate universal.

O postare pe X a prezentat imagini ale unui card asemănător cu un card de asigurări de sănătate, pe care scria "TrumpCare" cu litere aurii.

New York Post a relatat recent că Trump a spus că se va întâlni cu El-Sayed, despre care a afirmat că "e un tip deștept".