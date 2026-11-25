Cea mai iluminată casă din lume este în Austria. Proprietarii au instalat 901.485 de beculețe și au bătut recordul mondial

<1 minut de citit Publicat la 09:10 25 Noi 2026 Modificat la 09:12 25 Noi 2026

Foto: Captură video YouTube

Familia Gollnhuber din Austria a stabilit un record mondial, după ce și-a împodobit casa cu 901.485 de luminițe de Crăciun. Pe lângă recordul mondial, casa familiei a stabilit și un record european: 206 figurine gonflabile de Crăciun, scrie publicația ORF Burgenland.

Familia, aflată în orașul Sulzriegel din districtul Oberwart din Burgenland, a stabilit un record mondial cu decorațiunile sale de Crăciun, iluminându-și casa cu 901.485 de beculețe, dar și un record european de 206 figurine gonflabile de Crăciun. Institutul Recordurilor din Germania a certificat ambele recorduri sâmbătă.

De ani de zile, familia Gollnhuber își decorează casa cu instalație impresionantă. Anul acesta, cu ajutor din partea altor oameni, au început instalarea decorațiunilor încă din august. Vizitatorii pot admira casa iluminată până pe 6 ianuarie.

„Mi s-a împlinit un obiectiv de-o viață, un vis adevărat al meu”, a spus Sabine Gollnhuber.

Ea a adăugat că este cu adevărat de incredibil că a reușit să-i întreacă pe americani la iluminatul de Crăciun.