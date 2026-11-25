1 minut de citit Publicat la 09:10 25 Noi 2026 Modificat la 09:19 25 Noi 2026

Fostul ambasador al SUA, la Bucureșt, Adrian Zuckerman. Foto: Agerpres

Fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Adrian Zuckerman, a declarat, marţi, la Prima News, citat de news.ro, că fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, a fost susţinut „direct şi indirect de ruşi”.

„Din ceea ce am citit eu public şi vorbind cu alţii (...) în opinia mea nu există niciun dubiu că candidatura lui Georgescu a fost susţinută direct şi indirect de ruşi şi a fost un atac la democraţia română, prin reţelele sociale, prin alte lucruri politice”, a spus Adrian Zuckerman. „Cu oamenii cu care am vorbit eu la serviciile europene, americane şi din alte ţări nu există niciun dubiu că asta a fost o operaţie susţinută de ruşi”, a adăugat fostul ambasador american.

Președintele Nicușor Dan a răspuns, marți, raportului de 436 de pagini prezentat de AUR despre anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Concluzia acestuia este că documentul partidului condus de George Simion „nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică privind anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024”.

Raportul, intitulat „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetățeni”, a fost prezentat luni seară de George Simion și de deputata AUR Laura Gherasim, care conduce comisia Camerei Deputaților pentru cercetarea abuzurilor. Documentul susține, printre altele, că dovezile invocate la anularea alegerilor nu au demonstrat frauda cerută de lege, că Curtea Constituțională și-a depășit atribuțiile și că nu a existat nicio ingerință rusă.