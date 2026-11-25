Florin Salam, Tzancă Uraganu și Luis Gabriel, șantajați și amenințați de clanul Cămătaru. Ce îi obligau să facă liderii grupării

5 minute de citit Publicat la 09:15 25 Noi 2026 Modificat la 09:33 25 Noi 2026

sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Florin Salam, Tzancă Uraganu, Luis Gabriel și alți manelişti cunoscuți ar fi fost ținuți sub teroare de clanul Cămătaru, care i-ar fi obligat prin amenințări să cânte gratis în cluburile sale și să refuze orice alt contract. Polițiștii Capitalei și procurorii DIICOT au făcut miercuri 45 de percheziții în șapte județe, într-un dosar de crimă organizată, trafic de persoane, muncă forțată, șantaj, camătă și proxenetism.

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UPDATE. Surse au oferit noi detalii despre felul în care ar fi funcționat gruparea. Potrivit acestora, Sile, Nuțu și Manu Bombardierul și-ar fi împărțit între ei lăutarii și s-ar fi ocupat să le găsească evenimente, interzicându-le în același timp să lucreze cu alți organizatori.

De regulă, lăutarii nu ar fi putut accepta nicio cântare fără acordul Cămătarilor. Mai mult, potrivit acelorași surse, artiștii cântau la evenimente, dar banii încasați ar fi ajuns în totalitate la membrii clanului.

Dani al lui Sile, fiul lui Sile Cămătaru, s-ar fi ocupat mai ales de traficul de persoane și de strângerea banilor câștigați de femeile obligate să se prostitueze în Germania și Elveția. Sursele spun că acesta mergea chiar el în cele două țări, pentru a coordona activitatea și a colecta banii.

Petcu Cezar, unul dintre ginerii lui Nuțu Cămătaru, ar fi controlat un club din Ploiești, unde îi ducea pe lăutari să cânte. Atât banii din dedicații, cât și cei pentru cântări ar fi fost luați de membrii grupării.

Știrea inițială

Cele 45 de percheziții au avut loc în București și în județele Ilfov, Prahova, Giurgiu, Brașov, Constanța și Mureș, într-un dosar care vizează două grupări de crimă organizată. Suspecții sunt acuzați că au preluat prin amenințări controlul asupra activității unor interpreți de muzică lăutărească cunoscuți la nivel național, dar și că au practicat camăta, șantajul și proxenetismul.

Anchetatorii cercetează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunere la muncă forțată sau obligatorie, șantaj, camătă și proxenetism. Pe lângă percheziții, polițiștii pun în executare peste 40 de mandate de aducere, iar persoanele vizate vor fi audiate la sediul central al DIICOT.

Două grupări legate prin rudenie și bani

Potrivit anchetatorilor, grupările s-au format în 2025, în București și Ilfov, și erau strâns legate între ele, atât prin interese financiare, cât și prin relațiile de rudenie dintre membri.

„Din actele de urmărire penală a reieșit că, începând cu anul 2025, pe raza municipiului București și a județului Ilfov, pe fondul unor interese financiare comune și al legăturilor de rudenie dintre membri, s-au constituit și au acționat două grupuri infracționale organizate, interdependente și având membri comuni”, se arată în comunicatul Poliției Capitalei.

Scopul lor era să facă sume mari de bani, în principal prin controlul asupra lăutarilor celebri, pe care îi țineau sub presiune prin intimidare și amenințări cu violența. Membrii grupărilor cereau și așa-numite „taxe de protecție”, sub pretextul că oferă servicii de pază, și câștigau bani din exploatarea sexuală a mai multor victime, obligate să se prostitueze în Germania și Elveția.

Frica, folosită ca armă

Anchetatorii spun că suspecții s-au folosit de reputația unuia dintre lideri, cunoscut în toată țara pentru trecutul său infracțional și pentru faptele violente intens mediatizate. Simpla asociere cu acesta era suficientă pentru a-i speria pe artiști și pe cei care se ocupau de contractele lor.

„Teama generată de asocierea celorlalți membri cu acesta era folosită ca mijloc de intimidare a artiștilor și a persoanelor care intermediau contractarea acestora”, precizează polițiștii.

Mai mult, unii suspecți erau trimiși să stea permanent în preajma artiștilor, pentru a-i supraveghea și pentru a se asigura că aceștia respectă regulile impuse de grupare.

„Probele administrate au relevat că anumiți suspecți au fost plasați în proximitatea artiștilor pentru a le supraveghea activitatea, a menține legătura cu aceștia și a se asigura că dispozițiile privind participarea la evenimentele organizate de grup erau respectate”, se mai arată în comunicat.

Interzis la alte cluburi și la festival

În vara lui 2026, mai mulți lăutari au fost amenințați cu violența ca să nu cânte în alte cluburi sau la un festival, pentru că acestea făceau concurență localurilor controlate de grupare. Suspecții au pus presiune și pe impresarii care voiau să le facă artiștilor contracte, în încercarea de a obține monopolul pe această piață.

Potrivit anchetatorilor, artiștii erau lăsați să cânte la anumite spectacole doar dacă acceptau să cânte gratuit în cluburile grupării.

„Prin acte repetate de constrângere psihică, amenințări cu violențe și intimidări, coordonatorii grupurilor au determinat una dintre persoanele vătămate să presteze servicii muzicale în beneficiul acestora, în condițiile stabilite unilateral, fără a primi vreo remunerație sau în schimbul unor onorarii semnificativ mai mici decât cele practicate în mod obișnuit pentru prestații similare”, arată Poliția Capitalei.

Camătă și amenințări la adresa familiilor

Ancheta a mai arătat că unii membri ai grupărilor dădeau bani cu camătă, fără să aibă vreo autorizație. Când datornicii nu plăteau, aceștia erau amenințați în mod repetat cu violențe, iar amenințările îi vizau și pe membrii familiilor lor.

„Într-o astfel de situație, unul dintre suspecți s-a deplasat la domiciliul unei victime pentru a o determina să îi dea în schimbul împrumutului un autoturism de lux, de o valoare mult mai mare față de suma împrumutată”, precizează anchetatorii.

Cine sunt suspecții și artiștii vizați

Potrivit surselor Antena 3 CNN, printre cei 10 suspecți din dosar se află frații Nuțu și Sile Cămătaru, doi dintre fiii lui Sile Cămătaru, Balint Vasile Daniel, zis „Dani al lui Sile”, și Balint Nuțu Mario, precum și doi gineri ai lui Nuțu Cămătaru, Dan Emanuel Daniel, zis „Manu Bombardierul”, și Petcu Cezar. Pe listă mai apar Șpac Vladimir Florin, Țuțu Radu Giovani, Ionescu Mohamed și Nedelcu Giani Laurențiu, despre care se spune că ar fi apropiați ai clanului.

Printre artiștii care ar fi fost vizați de grupare se numără Florin Salam, Tzancă Uraganu, Luis Gabriel, Alex Botea, Biju, Cocoș de la Călărași și Lele.

La acțiune participă polițiști din toate sectoarele Capitalei, de la Serviciul Investigații Criminale Central și din inspectoratele județene Brașov și Mureș, specialiști ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală, dar și jandarmi din Brigada Specială de Intervenție și din Jandarmeria Capitalei.

Polițiștii amintesc că persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.