CCR: Profesorii nu vor mai putea deveni titulari pe baza notei la concursul de titularizare din ultimii 6 ani

1 minut de citit Publicat la 08:59 25 Noi 2026 Modificat la 08:59 25 Noi 2026

CCR: Profesorii nu vor mai putea deveni titulari pe baza notei la concursul de titularizare din ultimii 6 ani. FOTO: Getty Images

Profesorii angajați pe perioadă determinată nu își mai pot ocupa postul pe perioadă nedeterminată pe baza notei obținute la un concurs de titularizare din ultimii șase ani. Curtea Constituțională a decis marți că acest mecanism este neconstituțional, arătând că el crea o cale paralelă de acces la statutul de titular, în afara concursului general.

Dispozițiile criticate le permiteau cadrelor didactice angajate pe perioadă determinată care obținuseră cel puțin nota 7 la un concurs de titularizare din ultimii șase ani să fie repartizate pe perioadă nedeterminată în școlile în care lucrau. Potrivit judecătorilor constituționali, această soluție încălca egalitatea în drepturi prevăzută de art. 16 alin. (1) din Constituție.

Curtea a criticat și condiția ca postul sau catedra să fie "viabile". Judecătorii au considerat-o imprecisă, așa că legea nu mai era previzibilă, contrar cerințelor de calitate a legii prevăzute de art. 1 alin. (5) din Constituție.

CCR a reamintit că nu este prima dată când se pronunță în această chestiune. Prin Decizia nr. 106 din 27 februarie 2014, Curtea declarase deja neconstituționale prevederile art. 253 alin. (1) lit. a) și b) din Legea educației naționale nr. 1/2011. Și atunci, motivul era că acestea creau o cale paralelă de dobândire a calității de titular, discriminatorie față de ceilalți candidați.

După acea decizie, Guvernul a modificat textul prin Ordonanța de urgență nr. 16/2014. Formula "devin titulare" a fost înlocuită cu "pot fi repartizate […] pe perioadă nedeterminată". Potrivit Curții, schimbarea formulării nu a eliminat însă mecanismul esențial prin care profesorii puteau obține statutul de titular fără să treacă prin concursul general.

În 2018, prin Decizia nr. 528 din 17 iulie, pronunțată în controlul anterior promulgării, CCR a reținut că noua redactare era o soluție legislativă similară celei declarate neconstituționale în 2014. Practic, aceeași soluție fusese reluată într-o altă formulare.

Judecătorii au arătat că reglementarea îi trata diferit pe profesori. Unii puteau obține repartizarea pe perioadă nedeterminată pe baza unui concurs mai vechi. Ceilalți candidați erau obligați să participe la concurs potrivit regulilor generale.

În plus, menținerea unei soluții legislative deja sancționate de Curte încălca efectul obligatoriu al deciziilor CCR, prevăzut de art. 147 alin. (1) și (4) din Constituție.

Decizia este definitivă și general obligatorie.