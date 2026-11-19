Copiii au învățat să aleagă sănătos. Proiectul care aduce prevenția mai aproape de elevii din Prahova

2 minute de citit Publicat la 14:53 19 Noi 2026 Modificat la 14:53 19 Noi 2026

Implicarea copiilor și a cadrelor didactice a fost recunoscută în cadrul festivității de premiere. Antena 3 CNN

Educația pentru sănătate a ajuns din nou în băncile elevilor din Prahova, iar implicarea lor a fost răsplătită. Mai multe școli din județ au fost premiate în cadrul programului "Ora fără diabet", după ce au participat la activități dedicate prevenirii diabetului și adoptării unui stil de viață sănătos. Evenimentul a fost organizat de Antena 3 CNN, în parteneriat cu Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România și Asociația Plan B, și a marcat finalul unei inițiative prin care copiii au învățat că grija pentru sănătate începe încă din copilărie, prin alegeri simple, făcute în fiecare zi.

Programul le-a oferit elevilor ocazia să descopere, într-un mod adaptat vârstei lor, cât de importante sunt alimentația echilibrată, mișcarea și prevenția. Activitățile s-au desfășurat în mai multe unități de învățământ din județ, unde informațiile despre sănătate au fost transformate în lecții practice.

„Suntem foarte entuziasmați să anunțăm astăzi câștigătorii celor trei probe. Fiecare copil și-a ales unul dintre cele trei module: nutriție, mișcare, somn și ecrane. Au trebuit să exemplifice, din propriul context, de acasă sau de pe terenul de sport, cum fac alegeri sănătoase în mod conștient”, a explicat Raluca Costache, Asociația Plan B.

„Prevenția este cea mai importantă. Pentru ea milităm noi, farmaciștii, medicii și toată lumea. Această zi este dovada faptului că am putut să ne exprimăm și să îi facem să înțeleagă exact care sunt obiceiurile sănătoase. Fotografiile pe care le-au expus sunt dovada vie a faptului că au înțeles și că vor aplica ceea ce le-am explicat”, a adăugat Ioana Sandu, farmacist.

Implicarea copiilor și a cadrelor didactice a fost recunoscută în cadrul festivității de premiere. Distincțiile acordate au recompensat participarea și efortul comunităților școlare de a aduce prevenția mai aproape de cei mici.

„Când am promovat activitățile proiectului în cadrul colectivului de elevi, am observat că a fost foarte greu să ne limităm numai la 50 de elevi, pentru că erau foarte mulți doritori. Din punctul acesta de vedere, le-am spus: cei care mergeți acolo, veniți și povestiți în clasă”, a relatat Elena Soare, directorul Liceului „Carol I” din Plopeni.

Dincolo de premiile primite, proiectul urmărește să lase în urmă informații și deprinderi care să îi însoțească pe copii și după încheierea activităților.

„Este foarte important sportul, o minte sănătoasă într-un corp sănătos. Ne dorim ca școala să fie o școală a calității, în care copiii noștri să fie minunați și să crească frumos”, a adăugat Ovidiu Rădulescu, directorul Școlii Gimnaziale Păulești.

„Apreciem inițiativa acestei organizații. Copiii noștri au participat cu entuziasm la activități, inclusiv la această continuare a proiectului, prin fotografiile pe care le-au realizat”, susține Elvira Cazan, directorul Școlii Gimnaziale Liliești.

„A fost o alegere destul de anevoioasă, pentru că, după cum se vede și din lucrările lor, din fotografiile reprezentative pentru alegerile pe care le fac, cam toate meritau un premiu. Dar am găsit noi niște criterii specifice pentru a putea desemna câștigătorii”, a concluzionat Maria Vasilescu, directorul Școlii „Rareș Vodă” din Ploiești.

Inițiativa este organizată de Antena 3 CNN, în parteneriat cu Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România și Asociația Plan B. Prin astfel de demersuri, educația pentru sănătate poate deveni o preocupare constantă în școli, iar informațiile deprinse pot contribui la formarea unor obiceiuri sănătoase pentru viitor.